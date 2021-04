Ausgewählter Artikel:

» (05.04.2021) klatsch-tratsch.de: Drag-Königin Nina Queer erlebt Verlobungsdesaster

Es war womöglich DIE Romanze des Lockdowns – jetzt ist alles vorbei. Die Eiersuche hätte so aufregend sein können! Kurz vor Ostern trennte sich der albanische Schauspieler Flamur Aljiji (29) von Drag-Ikone Nina Queer (35).

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. April 2021

» Volksstimme über Regenbogenfamilie: Papi und Papa und Luke

Dass es ganz selbstverständlich sein kann, als schwules Ehepaar ein Kind zu adoptieren, beweist ein Männerhaushalt aus Magdeburg.

» Zeit Online über Kirche als Arbeitgeber: "Ich wurde gekündigt, weil ich meine Tochter aufwachsen sehen wollte"

Eine Kindergärtnerin wird gemobbt, weil sie nicht heiratet. Ein geouteter Pfarrer kann weiter predigen. Drei Menschen erzählen von Konflikten mit dem Arbeitgeber Kirche.

» FAZ über Foucault und Identitätspolitik: Ursprungsmythen aus dem Orient

Transatlantische Umdeutungen: Wie Michel Foucault zum Säulenheiligen von Postkolonialismus und Identitätspolitik wurde und warum es ein guter Zeitpunkt ist, Mithu Sanyals Roman Identitti zu lesen.

» Musikexpress: Elton vs. Freddie – Warum "Rocketman" seinen Genre-Kollegen "Bohemian Rhapsody" in den Schatten stellt

Zwei Ikonen, ein Regisseur: Dexter Fletcher sorgte für viel Gesprächsstoff mit seinen beiden Biopics über Elton John und Freddie Mercury, die ihm sowohl Lob als auch massive Kritik einbrachten. Warum Rocketman die Queen-Biographie letztlich abhängt, lest ihr hier.

» MDR über Mordprozess von Altenburg: Opferberatung Ezra sieht rechtes Tatmotiv

Die Thüringer Opferberatung Ezra stuft den mutmaßlichen Mord an einem Mann in Altenburg im vergangenen Jahr als rechtsmotiviert ein. Auf ein rechtsextremes Tatmotiv legt sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht fest.

» klatsch-tratsch.de: Drag-Königin Nina Queer erlebt Verlobungsdesaster

Es war womöglich DIE Romanze des Lockdowns – jetzt ist alles vorbei. Die Eiersuche hätte so aufregend sein können! Kurz vor Ostern trennte sich der albanische Schauspieler Flamur Aljiji (29) von Drag-Ikone Nina Queer (35).

» Cicero über Identitätspolitik und Generationenkonflikt: Was Herzogin Meghan und Wolfgang Thierse trennt

Zwei Prominente äußern sich zu Themen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Auf den zweiten Blick haben beide denselben Kern. Und der zeigt die Ursache der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft.

» watson interviewt Lara Dickenmann: "Viele schwule Fussballer schlagen aus Angst keine Karriere ein"

Im watson-Interview stellt sich Lara Dickenmann harten Vorurteilen. Sie kämpft für Gleichberechtigung und Akzeptanz.

» WDR: Symbolpolitik unterm Regenbogen – Homophobie im Fußball

Die Aktion #Ihrkönntaufunszählen rückte Schwulenfeindlichkeit im Fußball wieder in den Fokus, prompt riet ein Ex-Nationalspieler vom Coming-Out ab. Dabei stehen schwule Profispieler nicht in einer Verantwortung, sagt "Sport inside"-Autor Ronny Blaschke im Gespräch mit Nora Hespers.

04. April 2021

» Business Insider über Coming-out im Job: Warum es wichtig sein kann – und wie es euch gelingt

LGBTQI*-Personen erzählen von ihrem beruflichem Outing und warum es so wichtig ist – sowohl für einen selber als auch das Unternehmen.

03. April 2021

» WDR-Interview: Bischof Overbeck widerspricht Vatikan bei Segnung Homosexueller

"Auf gleichgeschlechtlichen Paaren liegt viel Segen", sagt Ruhr-Bischof Franz-Josef Overbeck im WDR-Interview. Innerhalb der Kirche gebe es aber auch andere Stimmen.

» Nau: Päpstliche Schweizergarde – Ex-Gardist outet sich

Dario Muzzin gehörte während zwei Jahren zur Päpstlichen Schweizergarde. Jetzt macht der ehemalige Gardist seine Homosexualität bekannt.

» stern: Mit Peter hat es nichts zu tun – Was bedeutet eigentlich pansexuell?

Pansexuell, auch omnisexuell genannt, ist ein Phänomen, welches uns vermutlich allen irgendwie bekannt ist. Aber was ist das eigentlich genau?

» Zeit Online über Georgine Kellermann: Das Privileg, eine Frau zu sein

Darf eine trans Frau, die aber noch als Mann identifiziert Karriere machte, als erfolgreiche Frau gelten? Wer so fragt, hat eine zu negative Vorstellung vom Frausein.

» FR über Kundgebung nach transfeindlichem Angriff: Gegen Gewalt und Ausgrenzung

Kundgebung nach transphobem Angriff in der Innenstadt. Integrationsdezernentin Sylvia Weber fordert Sensibilisierung.

» Deutschlandfunk über Gefahr und Chancen des Identitätsdiskurses: "Wir sollten das Miteinander in der Differenz denken"

Beim Identitätsdiskurs geht es immer um Anerkennungsfragen, meint die Soziologin Paula-Irene Villa – und um Erfahrungen, die Mitglieder der sogenannten Mehrheitsgesellschaft nicht machten. "Wir können von diesen Erfahrungen aber nicht absehen, wenn wir uns verständigen wollen."

» Zeit Campus interviewt queere Katholikin: "Es war masochistisch von mir, Theologie zu studieren"

Priester segnen Schiffe, Fußbälle und Zäune, aber Chiara darf keinen Segen erhalten, weil sie queer ist. Eine junge Katholikin erzählt, wie sie ihren Glauben verlor.

» Merkur: Der Wunsch nach Normalität – Homosexuelle Kicker berichten von ihren Erfahrungen

In kaum einem Bereich der Gesellschaft ist es noch ein so großes Tabu-Thema wie im Volkssport Nummer eins: Über Homosexualität unter Fußballern liegt seit jeher eine Hülle des Schweigens. Bislang gibt es keinen Kicker in der Bundesliga, der sich während seiner aktiven Karriere geoutet hat. 800 Bundesliga-Profis haben vor wenigen Wochen mit einer Aktion Solidarität bekundet. "Ihr habt unsere Unterstützung" war der offene Brief überschrieben, den ein Fußballmagazin veröffentlicht hat.

» ORF: Regenbogenfahne per Post zurückgegeben

Nachdem in der Pfarre Hard und beim Diözesanhaus Feldkirch die Regenbogenfahnen abgefackelt und in Altenstadt und Hohenems selbige gestohlen wurden, gibt es zumindest aus letzterer Gemeinde eine gute Nachricht. In einem Paket verpackt wurde die Fahne am Donnerstag im Rathaus Hohenems inklusive eines Entschuldigungsbriefs abgegeben.

» shz.de: Vom Diakon zur Dragqueen – "Es ist keine Sünde, schwul zu sein"

Matthias Schink war Diakon und ist heute Dragqueen. Gläubig ist er noch immer das bringt ihn in einen Konflikt.