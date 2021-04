Ausgewählter Artikel:

» (07.04.2021) rbb kommentiert: Für Hertha ist Vielfalt keine Marketingphrase

Mit der Entlassung des Torwarttrainers Zsolt Petry beweist Hertha BSC, dass das Engagement für Vielfalt und Toleranz kein Lippenbekenntnis ist. Für den Verein ist das eine große Chance, endlich anders wahrgenommen zu werden. Ein Kommentar von Till Oppermann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. April 2021

» Geschichte der Gegenwart: Identitätspolitik – Ohne geht es auch nicht

"Identitätspolitik" gilt wahlweise als liberal oder illiberal, zu links oder nicht links genug. Ein Blick in die letzten drei Jahrzehnte aber zeigt: Die Forderung, auf Themen von Kultur und Identität zu verzichten und sich auf "verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen" zu konzentrieren, ist keine Alternative.

» Soester Anzeiger: Comic-Autor Ralf König im Interview über Corona – "Man vertrocknet sozial"

Ralf König, Werls bekanntester Schwuler, ist mit dem Comic "Der bewegte Mann" berühmt geworden, der 1994 verfilmt worden ist. Das ist bald 30 Jahre her. Mittlerweile ist der Autor 60 und immer noch kein bisschen leise.

» B.Z.: Am Strich in Schöneberg – Das ist Berlins Szene-Kirche

Die Fenster bestehen aus Ginflaschen, Prosituierte sitzen im Gottesdienst und der Pfarrer ist schwul. Willkommen in der der Zwölf Apostel Kirche in Schöneberg!

» taz über Angriff auf Berliner Dragqueen Gloria Viagra: "Seid sichtbar, seid laut!"

Gloria Viagra wird in einem Park angegriffen; die Attacke live gestreamt. Kein Einzelfall: Die Zahl der Angriffe auf queere Menschen steigt.

» katholisch.de interviewt Kirchenrechtler: Nur ein bedauerndes Achselzucken für Transsexuelle

Transsexuelle dürfen nicht heiraten und nicht Priester werden – aber warum? Der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier erklärt im katholisch.de-Interview, was die Kirche vom Geschlecht hält, wo ihre Argumentation Lücken aufweist – und sie sich trotzdem nicht ändert.

» RND: Ärztys statt Ärzt*innen – Ein Sprachwissenschaftler will das Gendern verändern

Der Genderstern hält Einzug in die deutsche Sprache und im Duden gibt es jetzt das Wort Gästin. Der Sprachwissenschaftler Thomas Kronschläger bringt noch eine weitere Form der genderneutralen Sprache ins Spiel. Und die klingt ziemlich niedlich.

» Welt kommentiert: Mit der Entschuldigung hätte es Hertha bewenden lassen sollen

Der ungarische Torwarttrainer von Hertha BSC verliert den Job nachdem er Landsmann Peter Gulacsi von RB Leipzig kritisiert hat, der sich für die Homo-Ehe einsetzt. Eine Überreaktion, die allen Vorschub leistet, die behaupten, man könne seine Meinung nicht mehr sagen.

» ze.tt über LGBTIQA in Indien: "Ich will meiner Mutter nicht noch mehr Kummer bereiten"

Seit 2018 steht Homosexualität in Indien nicht mehr unter Strafe. Trotzdem verheimlichen viele Queers, wer sie wirklich sind – auch vor ihren Familien.

06. April 2021

» Siegessäule über CSD 2021: Berlins Schwulenparade

Seit einigen Tagen hat der Berliner CSD e. V. einen neuen Vorstand, der nur aus cis Männern besteht. Doch wo liegen die Gründe für die fehlende Diversität und das Desinteresse der vielfältigen queeren Communities in Berlin am Verein? Schließlich geht es um eines der größten Pride-Events in Europa. Stephanie Kuhnen kommentiert

» Tagesspiegel: "Ein Regenbogenzentrum ist wichtig für den Ostteil der Stadt"

Auch in Lichtenberg gibt es jetzt ein Zentrum für Regenbogenfamilien. Constanze Körner spricht über Corona-Bedingungen und lesbische Sichtbarkeit.

» WDR: Der Pfarrer ist jetzt eine Frau

Elke Spörkel hat über ein viertel Jahrhundert lang als Pfarrer in einer kleinen Gemeinde am Niederrhein gepredigt – äußerlich als Mann, innerlich als Frau. Lange schämt sie sich für ihren Traum, eine Frau zu sein und leidet sehr. Bis sie den Mut hat, ihren größten Wunsch wahr werden zu lassen: Mit Mitte 50 ist sie offiziell Frau Elke Spörkel. Sie heiratet zum dritten Mal und bekommt zu ihren sieben Kindern ein weiteres. Von ihrem "halben Kind" und ihrer Geschichte erzählt sie im Podcast.

» Deutschlandfunk über Diversität im US-Schulsport: Bundesstaaten streiten um Inklusion von Trans-Mädchen

In den USA wird derzeit eifrig diskutiert, ob Transgender-Athletinnen im High School – und College-Sport gegen Mädchen und Frauen antreten dürfen oder nicht. Die Diskussion ist längst du einem politischen Thema geworden, in das sich sogar der US-Präsident eingemischt hat.

» Tagesspiegel über sogenannte Identitätspolitik: Wer nicht streiten will, schadet dem Demokratieprinzip

Besonders bei der Identitätspolitik zeigt sich: Die Toleranz für Konflikte nimmt ab. Aber Konflikte an sich sind keine Gefahr für das Gemeinwesen. Ein Gastbeitrag.

» n-tv interviewt schwulen Übersetzer: "Der Gorman-Streit setzt an der falschen Stelle an"

Frank Heibert ist einer der bedeutendsten Übersetzer amerikanischer Literatur. Hier erzählt er, wie schwierig es ist, das Gedicht von Amanda Gorman ins Deutsche zu bringen, was er von der identitätspolitischen Debatte hält und warum er als Schwuler Heteros übersetzt.

» WDR: Ich-Politik oder berechtigter Ruf nach Teilhabe?

Auch in der Kulturwelt ist "Identitätspolitik" angekommen: Spiegeln Theater in Deutschland die Bevölkerung wider? Gibt es Rassismus im Kulturbetrieb, der doch so offen und durchlässig daherkommt? Dürfen weiße Frauen, Werke von Schwarzen Autorinnen schwulen Männern übersetzen? Und warum finden es marginalisierte Gruppen problematisch, wenn ihre Tradition von der Mehrheit übernommen wird? Ist das "kulturelle Aneignung"? Scala geht diesen Fragen nach und findet viele Antworten.

» Deutschlandfunk über Trans-Freeriderin Hannah Aram: "Jeder hat das Recht, Sport zu machen"

Die Britin Hannah Aram ist die erste trans* Frau, die in der Freeride World Tour startet. Diese Pionier-Rolle trägt sie bei jedem Wettkampf mit sich. Sie sagt: "überhaupt mitzumachen, wird für mich zum politischen Akt".

» Deutschlandfunk interviewt Anlaufstelle LSBTI+ des DFB: "Der Fußball muss eine diskriminierungsfreie Teilhabe ermöglichen"

Der Deutsche Fußball-Bund hat eine Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt eingerichtet. Die soll für einen besseren Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Diversität sorgen. Christian Rudolph ist Ansprechpartner für Fragen aus dem Fußball und will von exponierter Stelle "in die Strukturen wirken", sagt er im Dlf.

05. April 2021

» Volksstimme über Regenbogenfamilie: Papi und Papa und Luke

Dass es ganz selbstverständlich sein kann, als schwules Ehepaar ein Kind zu adoptieren, beweist ein Männerhaushalt aus Magdeburg.

» Zeit Online über Kirche als Arbeitgeber: "Ich wurde gekündigt, weil ich meine Tochter aufwachsen sehen wollte"

Eine Kindergärtnerin wird gemobbt, weil sie nicht heiratet. Ein geouteter Pfarrer kann weiter predigen. Drei Menschen erzählen von Konflikten mit dem Arbeitgeber Kirche.