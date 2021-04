Ausgewählter Artikel:

» (08.04.2021) FR interviewt Integrationsdezernentin: "Es gibt noch viel zu tun beim Abbau von Homo- und Transfeindlichkeit"

Integrationsdezernentin Sylvia Weber über Erfolge, Hürden und weitere Aufgaben der städtischen LSBTIQ-Koordinierungsstelle, die vor fünf Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. April 2021

» katholisch.de über fünf Jahre "Amoris laetitia": Viel mehr als eine Fußnote

Das Papst-Schreiben "Amoris laetitia" steht in den Köpfen vieler vor allem für eines: eine Fußnote, die wiederverheirateten Geschiedenen in bestimmten Fällen den Empfang der Kommunion ermöglicht. Bei genauerer Betrachtung sagt das Dokument jedoch sehr viel über das Pontifikat von Franziskus aus.

» Zeit Online über Männercremes: Glatt und geschmeidig

"Der sich nicht eincremende Mann ist heute vielleicht die letzte Bastion der Heterosexualität."

» Deutsche Welle besucht trans Junge in Arkansas: Andrew "will Teil dieser Welt sein"

Der US-Bundesstaat Arkansas hat Hormonbehandlungen für transsexuelle Jugendliche verboten. Experten warnen vor psychischen Folgen für Betroffene, Bürgerrechtler sind entsetzt. Wir haben Andrew Evans besucht.

07. April 2021

» Deutschlandfunk Nova: Der Tag, an dem du die Homophobie nicht mehr erträgst

Aus Angst hat sich Przemek lange nicht als schwul geoutet. Als die Homophobie in Polen wächst, beschließt er, nicht länger still zu sein.

» SR.de über Eltern von trans Kindern: "Keine Schuldgefühle, nicht wegreden, einfach lassen"

Manche Jugendliche wissen oder fühlen schon sehr früh, dass sie im "falschen" Körper sind. Wenn sie den Mut aufbringen, es ihren Eltern zu erzählen, wissen viele nicht, wie sie damit umgehen sollen. Carmen Bachmann überlegt im Gespräch mit Steffi Schlutter, wie Eltern reagieren können und was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet.

» RTL über Ellen DeGeneres: Queerer Scooby-Doo-Charakter?

Ellen DeGeneres ist sich sicher, dass die 'Scooby-Doo'-Figur Velma eine Lesbe ist.

» Refinery29: Warum es halb so schlimm ist, dass alle meine Dates in der Friendzone enden

"Ich hatte gerade ein erstes Date mit einer Frau, die ich über eine Dating-App kennengelernt habe. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, denn der Funke und die gewaltige sexuelle Energie zwischen uns waren deutlich spürbar. Außerdem erfüllt mich der Gedanke daran, sie hoffentlich bald besser kennenlernen zu können, mit Aufregung. So weit, so gut."

» Blick: Schwuler VBZ-Kontrolleur gefeuert – zu Recht

Ein homosexueller VBZ-Kontrolleur (51) wurde nach Beschwerden von Kollegen und Kunden entlassen und ging vor Gericht. Er behauptete, dass sein Chef etwas gegen Schwule habe. Das Zürcher Verwaltungsgericht entschied nun: Die Kündigung war rechtens.

» Geschichte der Gegenwart: Identitätspolitik – Ohne geht es auch nicht

"Identitätspolitik" gilt wahlweise als liberal oder illiberal, zu links oder nicht links genug. Ein Blick in die letzten drei Jahrzehnte aber zeigt: Die Forderung, auf Themen von Kultur und Identität zu verzichten und sich auf "verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen" zu konzentrieren, ist keine Alternative.

» Soester Anzeiger: Comic-Autor Ralf König im Interview über Corona – "Man vertrocknet sozial"

Ralf König, Werls bekanntester Schwuler, ist mit dem Comic "Der bewegte Mann" berühmt geworden, der 1994 verfilmt worden ist. Das ist bald 30 Jahre her. Mittlerweile ist der Autor 60 und immer noch kein bisschen leise.

» B.Z.: Am Strich in Schöneberg – Das ist Berlins Szene-Kirche

Die Fenster bestehen aus Ginflaschen, Prosituierte sitzen im Gottesdienst und der Pfarrer ist schwul. Willkommen in der der Zwölf Apostel Kirche in Schöneberg!

» taz über Angriff auf Berliner Dragqueen Gloria Viagra: "Seid sichtbar, seid laut!"

Gloria Viagra wird in einem Park angegriffen; die Attacke live gestreamt. Kein Einzelfall: Die Zahl der Angriffe auf queere Menschen steigt.

» katholisch.de interviewt Kirchenrechtler: Nur ein bedauerndes Achselzucken für Transsexuelle

Transsexuelle dürfen nicht heiraten und nicht Priester werden – aber warum? Der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier erklärt im katholisch.de-Interview, was die Kirche vom Geschlecht hält, wo ihre Argumentation Lücken aufweist – und sie sich trotzdem nicht ändert.

» RND: Ärztys statt Ärzt*innen – Ein Sprachwissenschaftler will das Gendern verändern

Der Genderstern hält Einzug in die deutsche Sprache und im Duden gibt es jetzt das Wort Gästin. Der Sprachwissenschaftler Thomas Kronschläger bringt noch eine weitere Form der genderneutralen Sprache ins Spiel. Und die klingt ziemlich niedlich.

» Welt kommentiert: Mit der Entschuldigung hätte es Hertha bewenden lassen sollen

Der ungarische Torwarttrainer von Hertha BSC verliert den Job nachdem er Landsmann Peter Gulacsi von RB Leipzig kritisiert hat, der sich für die Homo-Ehe einsetzt. Eine Überreaktion, die allen Vorschub leistet, die behaupten, man könne seine Meinung nicht mehr sagen.

» rbb kommentiert: Für Hertha ist Vielfalt keine Marketingphrase

Mit der Entlassung des Torwarttrainers Zsolt Petry beweist Hertha BSC, dass das Engagement für Vielfalt und Toleranz kein Lippenbekenntnis ist. Für den Verein ist das eine große Chance, endlich anders wahrgenommen zu werden. Ein Kommentar von Till Oppermann.

» ze.tt über LGBTIQA in Indien: "Ich will meiner Mutter nicht noch mehr Kummer bereiten"

Seit 2018 steht Homosexualität in Indien nicht mehr unter Strafe. Trotzdem verheimlichen viele Queers, wer sie wirklich sind – auch vor ihren Familien.

06. April 2021

» Siegessäule über CSD 2021: Berlins Schwulenparade

Seit einigen Tagen hat der Berliner CSD e. V. einen neuen Vorstand, der nur aus cis Männern besteht. Doch wo liegen die Gründe für die fehlende Diversität und das Desinteresse der vielfältigen queeren Communities in Berlin am Verein? Schließlich geht es um eines der größten Pride-Events in Europa. Stephanie Kuhnen kommentiert

» Tagesspiegel: "Ein Regenbogenzentrum ist wichtig für den Ostteil der Stadt"

Auch in Lichtenberg gibt es jetzt ein Zentrum für Regenbogenfamilien. Constanze Körner spricht über Corona-Bedingungen und lesbische Sichtbarkeit.