Ausgewählter Artikel:

» (09.04.2021) RND: Schauspieler prangern Rassismus und Homophobie bei australischer Kultserie an

Prominente indigene Schauspieler werfen der australischen Seifenoper Nachbarn (Neighbours) Rassismus am Set vor. Dies feuert die Rassismusdebatte im Land an, die seit Jahren immer wieder hochkocht und die Kluft zwischen Ureinwohnern und weißen Australiern zeigt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. April 2021

» FAZ: Ein Streit über Homo- und Transphobie spaltet Draghis Koalition

Italiens bis Januar regierende Mitte-Links-Koalition hatte ein Gesetz gegen Homo- und Transphobie ausgearbeitet. Doch nun blockieren die rechten Koalitionspartner des neuen Ministerpräsidenten Draghi im Senat. S.a.: Italien: Anti-Homophobie-Gesetz blockiert – Ärger bei Promis (03.04.2021)

» RND: Schauspieler prangern Rassismus und Homophobie bei australischer Kultserie an

Prominente indigene Schauspieler werfen der australischen Seifenoper Nachbarn (Neighbours) Rassismus am Set vor. Dies feuert die Rassismusdebatte im Land an, die seit Jahren immer wieder hochkocht und die Kluft zwischen Ureinwohnern und weißen Australiern zeigt.

» BR24: 1995 ermordet – Mann nun offiziell Opfer rechter Gewalt

Im September 1995 wurde Klaus Peter Beer von zwei Neonazis in Amberg ermordet. Sie hatten ihn misshandelt und in die Vils geworfen. Nun wird Beer auch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik offiziell als Opfer rechtsmotivierter Gewalt geführt.

» Tagesspiegel: Was ist eine Regenbogenfamilie?

Regenbogenfamilien mangelt es nach wie vor an Sichtbarkeit. Dabei bieten Familienkonstellationen jenseits heteronormativer Zwänge große Chancen.

» Tagesspiegel: Warum das Gespött über Wokeness selbstentlarvend ist

Wer sich für eine bessere Zukunft einsetzt, wird schnell als woke geschmäht. So wird kritisches Bewusstsein pauschal verurteilt. Ein Kommentar

08. April 2021

» taz: Asian cinema, queer gedubbed

Experimentelle Filme + Shorts galore: Der Projektraum NON Berlin richtet das Festival NONFLIX aus, das parallel in Ho Chi Minh City und Hanoi läuft.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Klaus Schirdewahn leitet die Gruppe "Gay and Gray"

Er und viele Mitglieder litten unter dem Paragrafen 175 – Als gleichgeschlechtliche Liebe noch verboten war

» nordbayern: Ex-Prior Anselm Bilgri über Schwulsein in der katholischen Kirche

Anselm Bilgri verbrachte den Großteil seines Lebens im Kloster. Seine Homosexualität verdrängte er jahrelang. Nach Jahrzehnten trat er aus dem Orden aus und heiratete im März seinen langjährigen Partner. Im Podcast Mit.Menschen erzählt er von seiner Liebe und was sich in der katholischen Kirche ändern muss.

» TAG24: "Sag' ihnen, wie glücklich du bist als schwuler Mann"

Lauritz Hofmann (Prince Charming) legte am Mittwoch auf Instagram seine Ansichten zum Thema Coming-out dar und vertrat dabei einen sehr eindeutigen Standpunkt.

» katholisch.de über fünf Jahre "Amoris laetitia": Viel mehr als eine Fußnote

Das Papst-Schreiben "Amoris laetitia" steht in den Köpfen vieler vor allem für eines: eine Fußnote, die wiederverheirateten Geschiedenen in bestimmten Fällen den Empfang der Kommunion ermöglicht. Bei genauerer Betrachtung sagt das Dokument jedoch sehr viel über das Pontifikat von Franziskus aus.

» FR interviewt Integrationsdezernentin: "Es gibt noch viel zu tun beim Abbau von Homo- und Transfeindlichkeit"

Integrationsdezernentin Sylvia Weber über Erfolge, Hürden und weitere Aufgaben der städtischen LSBTIQ-Koordinierungsstelle, die vor fünf Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat.

» Zeit Online über Männercremes: Glatt und geschmeidig

"Der sich nicht eincremende Mann ist heute vielleicht die letzte Bastion der Heterosexualität."

» Deutsche Welle besucht trans Junge in Arkansas: Andrew "will Teil dieser Welt sein"

Der US-Bundesstaat Arkansas hat Hormonbehandlungen für transsexuelle Jugendliche verboten. Experten warnen vor psychischen Folgen für Betroffene, Bürgerrechtler sind entsetzt. Wir haben Andrew Evans besucht.

07. April 2021

» Deutschlandfunk Nova: Der Tag, an dem du die Homophobie nicht mehr erträgst

Aus Angst hat sich Przemek lange nicht als schwul geoutet. Als die Homophobie in Polen wächst, beschließt er, nicht länger still zu sein.

» SR.de über Eltern von trans Kindern: "Keine Schuldgefühle, nicht wegreden, einfach lassen"

Manche Jugendliche wissen oder fühlen schon sehr früh, dass sie im "falschen" Körper sind. Wenn sie den Mut aufbringen, es ihren Eltern zu erzählen, wissen viele nicht, wie sie damit umgehen sollen. Carmen Bachmann überlegt im Gespräch mit Steffi Schlutter, wie Eltern reagieren können und was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet.

» RTL über Ellen DeGeneres: Queerer Scooby-Doo-Charakter?

Ellen DeGeneres ist sich sicher, dass die 'Scooby-Doo'-Figur Velma eine Lesbe ist.

» Refinery29: Warum es halb so schlimm ist, dass alle meine Dates in der Friendzone enden

"Ich hatte gerade ein erstes Date mit einer Frau, die ich über eine Dating-App kennengelernt habe. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, denn der Funke und die gewaltige sexuelle Energie zwischen uns waren deutlich spürbar. Außerdem erfüllt mich der Gedanke daran, sie hoffentlich bald besser kennenlernen zu können, mit Aufregung. So weit, so gut."

» Blick: Schwuler VBZ-Kontrolleur gefeuert – zu Recht

Ein homosexueller VBZ-Kontrolleur (51) wurde nach Beschwerden von Kollegen und Kunden entlassen und ging vor Gericht. Er behauptete, dass sein Chef etwas gegen Schwule habe. Das Zürcher Verwaltungsgericht entschied nun: Die Kündigung war rechtens.

» Geschichte der Gegenwart: Identitätspolitik – Ohne geht es auch nicht

"Identitätspolitik" gilt wahlweise als liberal oder illiberal, zu links oder nicht links genug. Ein Blick in die letzten drei Jahrzehnte aber zeigt: Die Forderung, auf Themen von Kultur und Identität zu verzichten und sich auf "verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen" zu konzentrieren, ist keine Alternative.

» Soester Anzeiger: Comic-Autor Ralf König im Interview über Corona – "Man vertrocknet sozial"

Ralf König, Werls bekanntester Schwuler, ist mit dem Comic "Der bewegte Mann" berühmt geworden, der 1994 verfilmt worden ist. Das ist bald 30 Jahre her. Mittlerweile ist der Autor 60 und immer noch kein bisschen leise.