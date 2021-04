Ausgewählter Artikel:

» (10.04.2021) SRF: Queerness im Kulturbetrieb ist nicht normal

Auf der Strasse sind queere Menschen eine Selbstverständlichkeit. Was erleben sie im künstlerischen Alltag?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. April 2021

» nd über medialen Umgang mit trans Themen: "Wir müssen das unseren Leser*innen erklären"

Die Pose der Erklärbären, in die sich Medien regelmäßig werfen, wenn es um transgeschlechtliche Menschen geht, schadet diesen, statt ihnen zu nutzen.

» Blick: "Ich bin schwul, liebe aber nur Heteros"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Wie soll man sich verhalten, wenn man sich als Homosexueller nur in Heterosexuelle verliebt? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch

» zentralplus: Luzerner Ex-Turnerin Ariella Kaeslin liebt eine Frau

Sie will ihre Homosexualität nicht verstecken, sondern frei leben können. Darum gibt Ariella Kaeslin ihr Coming out und steht dazu, eine Partnerin zu haben.

» Süddeutsche.de: Sex und Segen

Die katholische Kirche verweigert schwulen und lesbischen Paaren den Segen. Warum das auch bei Gläubigen Empörung auslöst.

» taz über faktisches Blutspendeverbot für Queers: Sie müssen weiter warten

Dürfen homo-, trans- und bisexuelle Männer künftig einfacher Blut spenden? Die zuständige Arbeitsgruppe hat eine Entscheidung erneut vertagt.

09. April 2021

» taz spricht mit Linken-Politiker über Sahra Wagenknecht: "Sie bekommt Zuspruch von rechts"

Sahra Wagenknecht beleidigt viele, die sich für eine andere Klimapolitik oder gegen Rassismus engagieren, sagt Linken-Politiker Luigi Pantisano.

» taz über SC Janus: Als Sport offen queer wurde

Der SC Janus, der kürzlich 40-jähriges Bestehen feierte, ist der größte und älteste queere Sportklub Europas. Er veränderte den Sport und sich selbst.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Wie Berlin künftig seinen CSD organisieren könnte

Der Berliner CSD braucht dringend einen Neuanfang, um die tiefgreifenden Strukturprobleme zu lösen. Eine Möglichkeit, wie dies gelingen könnte, erklärt Dirk Ludigs in seinem neuen Bewegunsgmelder

» film.at: Diese 9 Transpersonen verändern die Filmbranche

Immer häufiger sind Transpersonen in Filmen und Serien in den Hauptrollen zu sehen ihre Sichtbarkeit bringt endlich Veränderungen mit sich.

» zentralplus: Luzerner Homosexueller hat grossen Auftritt im Fernsehen

Der stadtbekannte Vincenzo "Vinci" d'Adamo erlebt als Homosexueller immer wieder Demütigung, Diskriminierung und Gewalt. Er wurde in seinem Leben fünf Mal spitalreif geschlagen weil er schwul ist.

» jetzt: Fühlen sich Hetero-Männer in der Gegenwart Schwuler unsicher?

Fühlen sich Hetero-Männer in der Gegenwart schwuler Männer unsicher oder unwohl?

» watson: Ehe für alle – Der Schweiz blüht im Herbst ein Regenbogen-Meer

Im Herbst dürfte es zur Abstimmung über die "Ehe für alle" kommen. Das Ja-Lager plant bereits eine bunte Kampagne.

» Deutschlandfunk Kultur über Missbrauchsvorwürfe gegen Michel Foucault: "Beweise gibt es nicht"

Gegen den französischen Philosophen Michel Foucault gibt es Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs. Lässt sich das auch aus seinem Werk herauslesen? Foucault habe die antike "Knabenliebe" keineswegs verklärt, sagt der Kulturjournalist René Aguigah.

» Brigitte: So erkennst du, ob du in der sexuellen Grauzone bist

Wer demisexuell ist, befindet sich in einer Grauzone der Sexualität heißt es jedenfalls. Wir erklären, was es ist und wie du Demisexualität erkennst.

» FAZ: Ein Streit über Homo- und Transphobie spaltet Draghis Koalition

Italiens bis Januar regierende Mitte-Links-Koalition hatte ein Gesetz gegen Homo- und Transphobie ausgearbeitet. Doch nun blockieren die rechten Koalitionspartner des neuen Ministerpräsidenten Draghi im Senat. S.a.: Italien: Anti-Homophobie-Gesetz blockiert – Ärger bei Promis (03.04.2021)

» RND: Schauspieler prangern Rassismus und Homophobie bei australischer Kultserie an

Prominente indigene Schauspieler werfen der australischen Seifenoper Nachbarn (Neighbours) Rassismus am Set vor. Dies feuert die Rassismusdebatte im Land an, die seit Jahren immer wieder hochkocht und die Kluft zwischen Ureinwohnern und weißen Australiern zeigt.

» BR24: 1995 ermordet – Mann nun offiziell Opfer rechter Gewalt

Im September 1995 wurde Klaus Peter Beer von zwei Neonazis in Amberg ermordet. Sie hatten ihn misshandelt und in die Vils geworfen. Nun wird Beer auch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik offiziell als Opfer rechtsmotivierter Gewalt geführt.

» Tagesspiegel: Was ist eine Regenbogenfamilie?

Regenbogenfamilien mangelt es nach wie vor an Sichtbarkeit. Dabei bieten Familienkonstellationen jenseits heteronormativer Zwänge große Chancen.

» Tagesspiegel: Warum das Gespött über Wokeness selbstentlarvend ist

Wer sich für eine bessere Zukunft einsetzt, wird schnell als woke geschmäht. So wird kritisches Bewusstsein pauschal verurteilt. Ein Kommentar