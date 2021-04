Ausgewählter Artikel:

» (12.04.2021) Tagesspiegel interviewt Bettina Böttinger: "Ich will queeren Menschen Mut machen"

Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger spricht in ihrem Podcast Böttinger. Wohnung 17 mit queeren Gästen. Ein Gespräch über Vielfalt, Homophobie und Mut.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. April 2021

» Tagesspiegel interviewt Bettina Böttinger: "Ich will queeren Menschen Mut machen"

Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger spricht in ihrem Podcast Böttinger. Wohnung 17 mit queeren Gästen. Ein Gespräch über Vielfalt, Homophobie und Mut.

» RND: Prozess gegen LGBT-Aktivistin Julia Zwetkowa in Russland beginnt

Die LGBT-Aktivistin Julia Zwetkowa steht in Russland vor Gericht. Der Künstlerin wird die Verbreitung von Pornografie vorgeworfen. Die EU fordert ein Ende des Verfahrens. S.a.: Russischer LGBTI-Aktivistin drohen sechs Jahre Straflager (18.07.2020)

» k.at: Gigi Gorgeous – "Ich bin pansexuell"

Gigi Gorgeous sprach in ihrem neuen YouTube-Video offen über ihre Sexualität und ihre Beziehung zu Nats Getty.

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ulrike Folkerts: Aufräumen mit Tabuthemen

Sie führte über Jahre ein anstrengendes Doppelleben, sagt die Schauspielerin Ulrike Folkerts: Die eigene Homosexualität öffentlich zu machen, sei in ihrem Beruf noch immer schwierig. Jetzt ist ihre Autobiografie "Ich muss raus" erschienen.

» der Freitag über neuen Eldoradio-Podcast: "Der Dildo fürs Ohr"

Berlins erste queere Radioshow stammt aus dem Jahr 1985. Ein neues Format widmet sich diesem Stück Rundfunkgeschichte

» Süddeutsche über schwule Literatenfehde: Vidal vs. Capote

Wie sich Gore Vidal und Truman Capote in einer legendären Fehde beschimpft haben. Die nächste Folge der Kolumne "Nichts Neues".

» 20 Minuten: Darum sind gleiche Rechte für homosexuelle Paare umstritten

Gegen die "Ehe für alle" ist das Referendum zustande gekommen. Hier erfährst du, was Gegner und Befürworter sagen.

» Schlager.de: Rex Gildo – Die Wahrheit über seinen Selbstmord

1999 starb die Schlager-Ikone Rex Gildo – möglicherweise war es Selbstmord. Welche Motive stecken hinter dem Ableben des Superstars?

» t-online interviewt Harald Glööckler: "Ich sehe besser aus als die meisten in meinem Alter"

Sein Gesicht ist zwar nicht mehr das, was es einmal war, doch es macht den Modedesigner glücklich. Das war nicht immer so. Schon mit sechs Jahren wusste Harald Glööckler, dass er gerne anders aussehen würde, wie er t-online verrät.

11. April 2021

» evangelisch.de: "Den Finger in die Wunde legen" – Wissenschaftler fordert Transparenz bei Straftaten gegen Homosexuelle

Der Berliner Medienwissenschaftler Jörg Litwinschuh-Barthel fordert verbindliche Standards für das Erfassen von Hasskriminalität gegen Homo- und Transsexuelle. Das Nichtbenennen der tatsächlichen Hintergründe solcher Straftaten sei ein großes Versäumnis der Behörden, sagte der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld dem Evangelischen Pressedienst (epd).

» Blick: SVPler verlangen "Ehe für alle"

Die Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe erhalten unerwartete Unterstützung. Prominente SVP-Politiker haben ein Pro-Komitee gegründet ? entgegen der Parteiposition.

» Bunte über Isabelle von Frankreich: Sie musste ihren Ehemann teilen – mit einem Mann

Isabelle von Frankreich und ihr Ehemann König Edward hatten eine schwierige Ehe, die von ihren Geliebten maßgeblich beeinflusst wurde.

» Legal Tribune Online über Opfer des Paragrafen 175: Die Unzucht des Zahn­arztes in der baye­ri­schen Pro­vinz

Nach einer strafrechtlichen Verurteilung wegen "Unzucht zwischen Männern" musste ein Zahnarzt zwischen 1961 und 1965 um seine Berufszulassung kämpfen – das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zeigt überraschende Grautöne.

» jetzt spricht mit Anja Mittag: Wie ist es, im Profifußball homosexuell zu sein?

Ist es schwierig, sich in der Öffentlichkeit zu outen? Darüber sprechen wir mit der ehemaligen Profi-Fußballspielerin Anja Mittag.

» SRF: Hass gegen LGBTIQ+ – Beleidigungen, Spott und Ungerechtigkeiten

Homosexuelle erzählen vom Kampf um ihren Platz in der Gesellschaft.

» SRF über das Regenbogenhaus: Zürichs neuer Ort für die queere Community

Im Mai öffnet in Zürich das Regenbogenhaus. Hier zeigt sich, welche Fragen die LGBTIQ+-Gemeinschaft beschäftigen.

» nd-Kommentar zu Sahra Wagenknecht und Die Linke: Gespalten und perspektivlos

Sebastian Weiermann glaubt nicht, dass sich die Linkspartei in Nordrhein-Westfalen von den Debatten um Sahra Wagenknecht schnell erholt. Wie die Partei einen starken Wahlkampf führen will, kann er sich nicht vorstellen.

10. April 2021

» taz spricht mit Anthropologen über schwulen Fußball: "Es gibt einen anderen Wertekanon""

Der Kulturanthropologe Stefan Heissenberger hat über schwulen Fußball geforscht. Ein Gespräch über Freiheiten und den Druck der Mehrheitsgesellschaft.

» Zeit Online: Transgender-Gesetze in den USA – Der nächste Kampf um Amerikas Identität

Republikaner forcieren in 20 US-Staaten Gesetze gegen die medizinische Behandlung von trans Jugendlichen. Für ihren Machterhalt brauchen sie emotional aufgeladene Themen.

» FAZ zum "Fall Foucault": Totengericht

Ein Vorwurf macht die Runde, dass der Philosoph Michel Foucault Ende der sechziger Jahre in Tunesien Kindesmissbrauch begangen habe. Erhärten ließ er sich nicht. Aber Verdachtsmomente werden gewogen.