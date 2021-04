Ausgewählter Artikel:

» (14.04.2021) SRF interviewt Udo Rauchfleisch: "Das Coming-out ist nach wie vor ein Riesenproblem"

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Das Coming-out fällt noch immer vielen schwer. Was tun, Herr Rauchfleisch?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. April 2021

» ref.ch: Kirchgemeinde Zürich schafft LGBTQI*-Pfarramt :

Die reformierte Kirchgemeinde Zürich betritt Neuland: Auf August 2021 ruft sie ein Spezialpfarramt ins Leben, das sich um die Bedürfnisse der LGBTQI*-Community kümmert.

» tagesschau über Trans im US-Sport: Der harte Kampf um Gleichberechtigung

Etwa 30 US-Bundesstaaten haben Gesetze in Arbeit oder schon beschlossen, die Trans-Mädchen vom Mädchen-Sport ausschließen. Die Republikaner wissen, dass das emotional aufgeladene Thema bei ihren Wählern ankommt.

» evangelisch.de über Coming-out: Wie neu geboren!

Das erfolgreiche Ja zur eigenen sexuellen Identität ist für viele Queers wie eine neue Geburt. Wolfgang Schürger denkt in der Woche des Sonntags, der die neue Geburt in seinem Namen trägt, über das Verhältnis von christlichem Glaube und sexueller Identität nach.

» SWR interviewt Autobiographin Ulrike Folkerts: "Viele haben noch immer Angst, sich zu outen"

Ulrike Folkerts, bekannt als Tatort-Kommissarin Lena Odenthal aus Ludwigshafen, hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die Autobiographie "Ich muss raus" ist jetzt erschienen. Thema ist unter anderem ihr Outing: Ulrike Folkerts war im Februar dabei, als sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler im SZ-Magazin unter der Aktion Act Out als lesbisch und schwul, bi und queer, trans oder divers manifestiert haben. Über ihr eigenes Coming Out 1999 sagte Folkerts in SWR Aktuell: "Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis das herauskam. Im Nachhinein war das für mich auch eine Erlösung." Dabei sei es für Betroffenen in der Film-, Fernseh- und Theaterbranche nach wie vor problematisch, sich zu outen, "weil sie befürchten, und das zu recht, dass sie dann bei Besetzungen benachteiligt werden." Das zu ändern, darüber werde jetzt erst allmählich nachgedacht, sagte Folkerts im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.

» Solothurner Zeitung: Für mehr Vielfalt statt Einfalt

Fast nichts ist so lehrreich und unterhaltsam wie die Gespräche am Familientisch. Zwar denken meine Frau und ich, dass wir als Spätvierziger durchaus eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und einigermassen am Puls der Zeit sind. Dennoch erleben wir mit unseren Kindern immer wieder erhellende Momente. So auch kürzlich, als wir uns an einem Samstagabend über die geschlechtliche Identität und die sexuelle Orientierung von Menschen und Tieren unterhielten.

» FR zur TSG- Reform: Union macht sich unbeliebt

CDU und CSU verraten wichtige Rechte von Trans- und Interpersonen. Sie machen sich damit schlicht unwählbar.

» SRF interviewt Udo Rauchfleisch: "Das Coming-out ist nach wie vor ein Riesenproblem"

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Das Coming-out fällt noch immer vielen schwer. Was tun, Herr Rauchfleisch?

» Domradio: Pfarrer Hose sieht Menschenrechte Homosexueller missachtet

Das vatikanische Segensverbot für homosexuelle Paare stößt in Kirchenkreisen zum Teil auf massiven Widerstand. An vorderster Front aktiv ist der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Eine Einheit mit Rom rechfertigt für ihn nicht alles.

» Express über Nicolas Puschmann: Panne bei "Let's Dance"-Kandidat macht Partner große Sorgen

Lets Dance: Nicolas Puschmann hatte am Montag (12.4.2021) eine Panne auf dem Weg zum Trainig mit Vadi Garbuzov. Sein Freund Lars Tönsfeuerborn musste ihn retten.

» taz: Das Normale ist flüssig geworden

Das Wort normal meint heute keinen Apparat der strengen Disziplinierung mehr sondern eine Suche nach gesellschaftlichem Minimalkonsens.

13. April 2021

» Deutschlandfunk Kultur über Musik-Duo Man On Man: Zwei Bären zerpflücken Klischees

Jung, muskulös, gestylt. Dieses Klischee von schwulen Musikern erfüllen Man On Man nicht. Die beiden älteren Männer in weißen Unterhosen zelebrieren im Lockdown ungeschminkt ihre Zuneigung und machen den Indie-Rock und die queere Szene diverser.

» nd: Identitätspolitik einfach machen, sich nicht davon bestimmen lassen

Schon die Geschichte zeigt: Gewerkschaften und linke Parteien setzten Nichtdiskriminierung auch gegen Vorurteile ihrer Mitglieder durch, weil Sozialpolitik für diese wichtiger war. Daran sollte sich die Linke auch heute orientieren.

» Die Rheinpfalz: Kreistagsdebatte über Regenbogenfahne

Am 17. Mai, dem Tag der Homophobie, sollte vor den Gebäuden des Kreises die Regenbogenfahne aufgezogen werden. Das forderten die Grünen vergeblich im Kuseler Kreistag.

» blue News über Referendum gegen Ehe für alle: Lärm und Polizeieinsatz läuten die letzte Runde im Dauerstreit ein

"So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Anian Liebrand. Der Luzerner SVP-Politiker ist Koordinator des Referendumskomitees "Nein zur Ehe für alle", das am Montagnachmittag in Bern seine gesammelten Unterschriften einreichte. Dort wurde er nicht nur von den Kameras erwartet, sondern auch von Demonstranten.

» shz.de: Homosexuell und katholisch – kirchlicher Segen auf Umwegen

Udo und Wolfgang Krätzer wurden bei ihrer Bitte um kirchlichen Segen abgewiesen. Jetzt überlegen sie zu konvertieren.

Kostenloses Probeabo nötig

12. April 2021

» Tagesspiegel interviewt Bettina Böttinger: "Ich will queeren Menschen Mut machen"

Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger spricht in ihrem Podcast Böttinger. Wohnung 17 mit queeren Gästen. Ein Gespräch über Vielfalt, Homophobie und Mut.

» RND: Prozess gegen LGBT-Aktivistin Julia Zwetkowa in Russland beginnt

Die LGBT-Aktivistin Julia Zwetkowa steht in Russland vor Gericht. Der Künstlerin wird die Verbreitung von Pornografie vorgeworfen. Die EU fordert ein Ende des Verfahrens. S.a.: Russischer LGBTI-Aktivistin drohen sechs Jahre Straflager (18.07.2020)

» k.at: Gigi Gorgeous – "Ich bin pansexuell"

Gigi Gorgeous sprach in ihrem neuen YouTube-Video offen über ihre Sexualität und ihre Beziehung zu Nats Getty.

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ulrike Folkerts: Aufräumen mit Tabuthemen

Sie führte über Jahre ein anstrengendes Doppelleben, sagt die Schauspielerin Ulrike Folkerts: Die eigene Homosexualität öffentlich zu machen, sei in ihrem Beruf noch immer schwierig. Jetzt ist ihre Autobiografie "Ich muss raus" erschienen.

» der Freitag über neuen Eldoradio-Podcast: "Der Dildo fürs Ohr"

Berlins erste queere Radioshow stammt aus dem Jahr 1985. Ein neues Format widmet sich diesem Stück Rundfunkgeschichte