» (15.04.2021) k.at: YouTube-Star Trisha Paytas outet sich als non-binär

YouTube-Star Trisha Paytas hat in einem Video als non-binär geoutet. Paytas fühle sich keinem Geschlecht zugehörig. Zuvor behauptete Trisha transgender zu sein.

15. April 2021

» Tagesspiegel: Die queere Bewegung in Deutschland – eine vielstimmige Geschichte

Jeder kämpft für sich? Von wegen! Die deutsche LGBT-Bewegung hat eine vielstimmige und mehrdimensionale Geschichte.

» Vice: Drei Jugendliche erzählen, wie sie sich vor ihrer Familie als Trans geoutet haben

"Ich hatte Angst, dass mein Großvater nicht so gut reagieren würde, weil er schon älter ist. Als ich es ihm aber gesagt habe, hat er mich umarmt." Sam.

» Volksfreund: Der Palastgarten wird wieder zum Queergarten

Das Café und Kulturzentrum darf auch in diesem Jahr seinen beliebten Biergarten im Palastgarten aufbauen. Abhängig von der Corona-Lage soll es Mitte Mai losgehen.

» tagesschau: Zwei Mütter, ein staatenloses Kind

Bulgarische Behörden weigerten sich, in die Abstammungsurkunde eines Kindes zwei Mütter einzutragen. Der EuGH muss nun entscheiden, ob das rechtens ist – auch wenn das Mädchen dadurch staatenlos bleibt.

» evangelisch.de: Menschenrechtler beklagen Verfolgung von Homosexuellen in Kamerun

Menschenrechtler werfen den Sicherheitskräften in Kamerun zunehmende Übergriffe auf Schwule, Lesben und Transsexuelle vor. Seit Februar seien mindestens 24 Menschen der LGBT-Community willkürlich festgenommen, geschlagen oder bedroht worden, erklärte Human Rights Watch am Mittwoch.

» Welt: Warum es immer noch schwer ist, schwul zu sein

Sie haben doch alles: Ehe für alle, Aufmerksamkeit in den Medien, Institutionen, die über ihre Rechte wachen. Und trotzdem ist das Leben als Homosexueller auch heute noch eine Herausforderung.

» Zeit Online über Audre Lorde: Ihre Sprache ist eine Waffe

Die afroamerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde kritisierte schon vor vierzig Jahren weiße Feministinnen und sexistische schwarze Männer. Jetzt erscheinen ihre Essays erstmals auf Deutsch – und sind verblüffend aktuell.

14. April 2021

» Tagesspiegel: Homosexuelle Frauen zeigen Übergriffe nur selten an

Es gibt noch viel zu tun, wenn es darum geht, Lesben zu helfen, die angegriffen wurden. Das zeigte ein Online-Diskussion in Berlin.

» WOLL-Magazin Sauerland interviewt schwulen 1LIVE-Moderator Benni Bauerdick

Sauerland – Ein Kölner aus Lennestadt Moderator und Journalist Längst moderiert er bei 1LIVE die Top-Sendungen in der Prime-Time: Benjamin Bauerdick, gebürtiger

» ref.ch: Kirchgemeinde Zürich schafft LGBTQI*-Pfarramt :

Die reformierte Kirchgemeinde Zürich betritt Neuland: Auf August 2021 ruft sie ein Spezialpfarramt ins Leben, das sich um die Bedürfnisse der LGBTQI*-Community kümmert.

» tagesschau über Trans im US-Sport: Der harte Kampf um Gleichberechtigung

Etwa 30 US-Bundesstaaten haben Gesetze in Arbeit oder schon beschlossen, die Trans-Mädchen vom Mädchen-Sport ausschließen. Die Republikaner wissen, dass das emotional aufgeladene Thema bei ihren Wählern ankommt.

» evangelisch.de über Coming-out: Wie neu geboren!

Das erfolgreiche Ja zur eigenen sexuellen Identität ist für viele Queers wie eine neue Geburt. Wolfgang Schürger denkt in der Woche des Sonntags, der die neue Geburt in seinem Namen trägt, über das Verhältnis von christlichem Glaube und sexueller Identität nach.

» SWR interviewt Autobiographin Ulrike Folkerts: "Viele haben noch immer Angst, sich zu outen"

Ulrike Folkerts, bekannt als Tatort-Kommissarin Lena Odenthal aus Ludwigshafen, hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die Autobiographie "Ich muss raus" ist jetzt erschienen. Thema ist unter anderem ihr Outing: Ulrike Folkerts war im Februar dabei, als sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler im SZ-Magazin unter der Aktion Act Out als lesbisch und schwul, bi und queer, trans oder divers manifestiert haben. Über ihr eigenes Coming Out 1999 sagte Folkerts in SWR Aktuell: "Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis das herauskam. Im Nachhinein war das für mich auch eine Erlösung." Dabei sei es für Betroffenen in der Film-, Fernseh- und Theaterbranche nach wie vor problematisch, sich zu outen, "weil sie befürchten, und das zu recht, dass sie dann bei Besetzungen benachteiligt werden." Das zu ändern, darüber werde jetzt erst allmählich nachgedacht, sagte Folkerts im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.

» Solothurner Zeitung: Für mehr Vielfalt statt Einfalt

Fast nichts ist so lehrreich und unterhaltsam wie die Gespräche am Familientisch. Zwar denken meine Frau und ich, dass wir als Spätvierziger durchaus eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und einigermassen am Puls der Zeit sind. Dennoch erleben wir mit unseren Kindern immer wieder erhellende Momente. So auch kürzlich, als wir uns an einem Samstagabend über die geschlechtliche Identität und die sexuelle Orientierung von Menschen und Tieren unterhielten.

» FR zur TSG- Reform: Union macht sich unbeliebt

CDU und CSU verraten wichtige Rechte von Trans- und Interpersonen. Sie machen sich damit schlicht unwählbar.

» SRF interviewt Udo Rauchfleisch: "Das Coming-out ist nach wie vor ein Riesenproblem"

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Das Coming-out fällt noch immer vielen schwer. Was tun, Herr Rauchfleisch?

» Domradio: Pfarrer Hose sieht Menschenrechte Homosexueller missachtet

Das vatikanische Segensverbot für homosexuelle Paare stößt in Kirchenkreisen zum Teil auf massiven Widerstand. An vorderster Front aktiv ist der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Eine Einheit mit Rom rechfertigt für ihn nicht alles.

» Express über Nicolas Puschmann: Panne bei "Let's Dance"-Kandidat macht Partner große Sorgen

Lets Dance: Nicolas Puschmann hatte am Montag (12.4.2021) eine Panne auf dem Weg zum Trainig mit Vadi Garbuzov. Sein Freund Lars Tönsfeuerborn musste ihn retten.

» taz: Das Normale ist flüssig geworden

Das Wort normal meint heute keinen Apparat der strengen Disziplinierung mehr sondern eine Suche nach gesellschaftlichem Minimalkonsens.