» (16.04.2021) BR.de über die Schwuhplattler: Seit 20 Jahren bayerische Musik, Tracht und Lebensfreude

Sie sind fröhlich, unabhängig, schwul und heimatverbunden die weltweit erste homosexuelle Trachtlertruppe bringt Regenbogenfarben ins etablierte Vereinswesen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. April 2021

» BR.de über die Schwuhplattler: Seit 20 Jahren bayerische Musik, Tracht und Lebensfreude

Sie sind fröhlich, unabhängig, schwul und heimatverbunden die weltweit erste homosexuelle Trachtlertruppe bringt Regenbogenfarben ins etablierte Vereinswesen.

» Deutschlandfunk Nova: Verbot von Geschlechtserkennungssystemen gefordert

Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen dafür, dass die EU Gender-Erkennungssysteme verbietet, die Transmenschen oder nonbinäre Menschen ausschließt.

» BR24: Queere Szene in Nürnberg fordert mehr Unterstützung der Stadt

Ablehnung, Diskriminierung und Hass begegnen der queeren Szene fast täglich. Das Bündnis gegen Trans- und Homophobie in Nürnberg fordert von der Stadt mehr Unterstützung. Denkbar wäre zum Beispiel ein queeres Jugendzentrum.

» hr-fernsehen: Divers ist sichtbar – LGBTIQ+ in der Kultur

Lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre oder Transmenschen gibt es schon immer. Nur wollte das offenbar lange Zeit niemand wissen. Diese Zeiten sind vorbei. LGBTIQ+ Menschen zeigen selbstbewusst, dass es sie gibt und prägen auch die Kultur. Im Film, der Musik oder der Literatur.

» Deutschlandfunk Kultur über trans Roman von Afonso Reis Cabral: "Literatur ermöglicht die Entdeckung des Anderen"

Afonso Reis Cabrals feinfühlig erzählter Roman "Aber wir lieben dich" basiert auf einer realen Geschichte. Die Mörder einer Transsexuellen waren kaum älter als er. Doch seine Kindheit verlief ganz anders.

» 20 Minuten: Schweizer Gericht anerkennt erstmals die Existenz non-binärer Menschen

Das Obergericht im Kanton Aargau hat zum ersten Mal in der Schweiz die Existenz non-binärer Menschen rechtlich anerkannt. Nun fordert das "Transgender Network Switzerland" den Bund zum Handeln auf.

» watson über "Promis unter Palmen": Das Krisenmanagement von Sat.1 ist eine Katastrophe

Nach der jüngsten Folge von "Promis unter Palmen" steht Sat.1 in der Kritik. Mit eben dieser weiß der Sender aber überhaupt nicht umzugehen.

» RND über Homophobie in Hollywood: Was die Schwulenfeindlichkeit der Kinoindustrie mit uns Zuschauern zu tun hat

Bis heute schweigen viele US-Schauspieler lieber über ihre Homosexualität. Wer offen bekennt, schwul zu sein, muss einen Karriereknick befürchten. Schuld sind nicht nur homophobe Produzenten auch wir Zuschauer spielen eine Rolle.

15. April 2021

» k.at: YouTube-Star Trisha Paytas outet sich als non-binär

YouTube-Star Trisha Paytas hat in einem Video als non-binär geoutet. Paytas fühle sich keinem Geschlecht zugehörig. Zuvor behauptete Trisha transgender zu sein.

» Tagesspiegel: Die queere Bewegung in Deutschland – eine vielstimmige Geschichte

Jeder kämpft für sich? Von wegen! Die deutsche LGBT-Bewegung hat eine vielstimmige und mehrdimensionale Geschichte.

» Vice: Drei Jugendliche erzählen, wie sie sich vor ihrer Familie als Trans geoutet haben

"Ich hatte Angst, dass mein Großvater nicht so gut reagieren würde, weil er schon älter ist. Als ich es ihm aber gesagt habe, hat er mich umarmt." Sam.

» Volksfreund: Der Palastgarten wird wieder zum Queergarten

Das Café und Kulturzentrum darf auch in diesem Jahr seinen beliebten Biergarten im Palastgarten aufbauen. Abhängig von der Corona-Lage soll es Mitte Mai losgehen.

» tagesschau: Zwei Mütter, ein staatenloses Kind

Bulgarische Behörden weigerten sich, in die Abstammungsurkunde eines Kindes zwei Mütter einzutragen. Der EuGH muss nun entscheiden, ob das rechtens ist – auch wenn das Mädchen dadurch staatenlos bleibt.

» evangelisch.de: Menschenrechtler beklagen Verfolgung von Homosexuellen in Kamerun

Menschenrechtler werfen den Sicherheitskräften in Kamerun zunehmende Übergriffe auf Schwule, Lesben und Transsexuelle vor. Seit Februar seien mindestens 24 Menschen der LGBT-Community willkürlich festgenommen, geschlagen oder bedroht worden, erklärte Human Rights Watch am Mittwoch.

» Welt: Warum es immer noch schwer ist, schwul zu sein

Sie haben doch alles: Ehe für alle, Aufmerksamkeit in den Medien, Institutionen, die über ihre Rechte wachen. Und trotzdem ist das Leben als Homosexueller auch heute noch eine Herausforderung.

» Zeit Online über Audre Lorde: Ihre Sprache ist eine Waffe

Die afroamerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde kritisierte schon vor vierzig Jahren weiße Feministinnen und sexistische schwarze Männer. Jetzt erscheinen ihre Essays erstmals auf Deutsch – und sind verblüffend aktuell.

14. April 2021

» Tagesspiegel: Homosexuelle Frauen zeigen Übergriffe nur selten an

Es gibt noch viel zu tun, wenn es darum geht, Lesben zu helfen, die angegriffen wurden. Das zeigte ein Online-Diskussion in Berlin.

» WOLL-Magazin Sauerland interviewt schwulen 1LIVE-Moderator Benni Bauerdick

Sauerland – Ein Kölner aus Lennestadt Moderator und Journalist Längst moderiert er bei 1LIVE die Top-Sendungen in der Prime-Time: Benjamin Bauerdick, gebürtiger

» ref.ch: Kirchgemeinde Zürich schafft LGBTQI*-Pfarramt :

Die reformierte Kirchgemeinde Zürich betritt Neuland: Auf August 2021 ruft sie ein Spezialpfarramt ins Leben, das sich um die Bedürfnisse der LGBTQI*-Community kümmert.

» tagesschau über Trans im US-Sport: Der harte Kampf um Gleichberechtigung

Etwa 30 US-Bundesstaaten haben Gesetze in Arbeit oder schon beschlossen, die Trans-Mädchen vom Mädchen-Sport ausschließen. Die Republikaner wissen, dass das emotional aufgeladene Thema bei ihren Wählern ankommt.