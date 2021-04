Ausgewählter Artikel:

» (17.04.2021) BuzzFeed über #MeToo-Vorwürfe gegen Berliner Arzt wieder online: Der Nächste bitte

Ein HIV-Arzt soll seine Patienten missbraucht haben. Seit Jahren wissen Beratungsstellen und Staatsanwaltschaft Bescheid. Warum darf er bis heute praktizieren?

17. April 2021

» Nau: Immer mehr Jugendliche lassen Geschlecht operativ anpassen

Immer mehr junge Personen entscheiden sich für geschlechtsanpassende Massnahmen, besonders seit der Pandemie. Dies zeigen Beobachtungen aus Zürich und Basel.

» TAG24: Rocco Stark läuft mit pinken Haaren 1770 Kilometer bis zum Vatikan – Das ist der Grund!

Schauspieler Rocco Stark will ganze 1770 Kilometer bis zum Vatikan in Rom laufen, um damit ein Zeichen gegen Rassismus und Homophobie zu setzen.

» SRF: Bundesgericht stärkt Regenbogenfamilien den Rücken

Auch bei Trennung von eingetragenen Partnerschaften ist ein Besuchsrecht möglich. Das hat das Bundesgericht entschieden.

» nd über Sexpositivismus: Rumvögeln ist noch keine Befreiung

"Sexpositivismus" gilt in jüngeren linken Kreisen als Standard. Es geht um die linke "Befreiung" der Sexualität, aber der Ausdruck "sexpositiv" stellt eine implizite Kritik an anderen Formen des Feminismus dar. Diese seien zu "sexnegativ". Aber was soll das heißen?

» Süddeutsche.de über Ausfälle eines Ex-Lehrerfunktionärs und CSU-Mitglieds: Gender-Kampf

"Es ist verrückt, was hier stattfindet", ist sich Kraus sicher. "Gefahren der Gender-Ideologie" heißt sein Thema, über das er am Donnerstag in einer Online-Veranstaltung der CSU Puchheim spricht. S.a.: Chef des Lehrerverbands: Schule ist kein "homophober Ort" (04.02.2014)

» KOSMO interviewt "Prince Charming"-Teilnehmer Antonio Šošić: "Man muss nicht so leben wie es andere wollen"

Er ist der Prince-Charming-Teilnehmer bei "Take me out" – Antonio Ante Šošić. Nach der Show wurde er zum Interview eingeladen, um mit ihm über die Akzeptanz von Homosexualität in der BKS-Community und seinem neuen Podcast zu sprechen.

» ze.tt interviewt schwulen autistischen Grünen-Politiker Nils Bollenbach: "Ich hatte Angst davor, stigmatisiert und unterschätzt zu werden"

Vor Kurzem outete sich der Grünenpolitiker Nils Bollenbach als Autist. Jetzt will er in den Bundestag. Er findet, Menschen wie er sind dort nicht ausreichend vertreten. S.a.: "Dich schwulen Hund würde man in anderen Ländern erhängen" (21.02.2021)

» Spiegel über Sahra Wagenknecht: Ein bisschen größenwahnsinnig

Flirtet Sahra Wagenknecht in ihrem neuen Buch mit Rechtspopulisten? Sie schießt darin wild um sich – gegen Fridays for Future, gegen die EU, gegen Identitätspolitik. Aber: Nicht selten trifft sie auch.

16. April 2021

» BR.de über die Schwuhplattler: Seit 20 Jahren bayerische Musik, Tracht und Lebensfreude

Sie sind fröhlich, unabhängig, schwul und heimatverbunden die weltweit erste homosexuelle Trachtlertruppe bringt Regenbogenfarben ins etablierte Vereinswesen.

» Deutschlandfunk Nova: Verbot von Geschlechtserkennungssystemen gefordert

Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen dafür, dass die EU Gender-Erkennungssysteme verbietet, die Transmenschen oder nonbinäre Menschen ausschließt.

» BR24: Queere Szene in Nürnberg fordert mehr Unterstützung der Stadt

Ablehnung, Diskriminierung und Hass begegnen der queeren Szene fast täglich. Das Bündnis gegen Trans- und Homophobie in Nürnberg fordert von der Stadt mehr Unterstützung. Denkbar wäre zum Beispiel ein queeres Jugendzentrum.

» hr-fernsehen: Divers ist sichtbar – LGBTIQ+ in der Kultur

Lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre oder Transmenschen gibt es schon immer. Nur wollte das offenbar lange Zeit niemand wissen. Diese Zeiten sind vorbei. LGBTIQ+ Menschen zeigen selbstbewusst, dass es sie gibt und prägen auch die Kultur. Im Film, der Musik oder der Literatur.

» Deutschlandfunk Kultur über trans Roman von Afonso Reis Cabral: "Literatur ermöglicht die Entdeckung des Anderen"

Afonso Reis Cabrals feinfühlig erzählter Roman "Aber wir lieben dich" basiert auf einer realen Geschichte. Die Mörder einer Transsexuellen waren kaum älter als er. Doch seine Kindheit verlief ganz anders.

» 20 Minuten: Schweizer Gericht anerkennt erstmals die Existenz non-binärer Menschen

Das Obergericht im Kanton Aargau hat zum ersten Mal in der Schweiz die Existenz non-binärer Menschen rechtlich anerkannt. Nun fordert das "Transgender Network Switzerland" den Bund zum Handeln auf.

» watson über "Promis unter Palmen": Das Krisenmanagement von Sat.1 ist eine Katastrophe

Nach der jüngsten Folge von "Promis unter Palmen" steht Sat.1 in der Kritik. Mit eben dieser weiß der Sender aber überhaupt nicht umzugehen.

» RND über Homophobie in Hollywood: Was die Schwulenfeindlichkeit der Kinoindustrie mit uns Zuschauern zu tun hat

Bis heute schweigen viele US-Schauspieler lieber über ihre Homosexualität. Wer offen bekennt, schwul zu sein, muss einen Karriereknick befürchten. Schuld sind nicht nur homophobe Produzenten auch wir Zuschauer spielen eine Rolle.

15. April 2021

» k.at: YouTube-Star Trisha Paytas outet sich als non-binär

YouTube-Star Trisha Paytas hat in einem Video als non-binär geoutet. Paytas fühle sich keinem Geschlecht zugehörig. Zuvor behauptete Trisha transgender zu sein.

» Tagesspiegel: Die queere Bewegung in Deutschland – eine vielstimmige Geschichte

Jeder kämpft für sich? Von wegen! Die deutsche LGBT-Bewegung hat eine vielstimmige und mehrdimensionale Geschichte.