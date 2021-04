Ausgewählter Artikel:

» (18.04.2021) Berliner Zeitung: Ist Bisexualität nur eine Ausrede für Unentschlossenheit? Ein Streitgespräch

Es gibt Menschen, die lieben alle Geschlechter und sind bisexuell. Aber geht das überhaupt? Unsere beiden Autoren streiten sich über Definition und Erfahrungen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. April 2021

» buten un binnen: Wenig Protest vor der Kirche – Bremer Pastor Latzel predigt wieder

Seine Suspendierung ist vorerst vom Tisch. Der umstrittene St.-Martini-Pastor stieg nun wieder auf die Kanzel. Eine Handvoll Kritiker fand sich vor der Kirche ein.

» ZDF über LGBTQ-Rechte in Ghana: "Wir fühlen uns wie Bürger zweiter Klasse"

Queere Menschen führen in Ghana ein Leben in Angst. Alex Kofi Donkor hat sich dennoch öffentlich geoutet. Er ist das Gesicht einer neuen Bewegung – und zahlt dafür einen Preis.

» RND interviewt Sahra Wagenknecht: "Die Linken sollten sich für die einsetzen, die es schwer haben"

Die ehemalige Linksfraktions­vorsitzende Sahra Wagenknecht hat ein neues Buch geschrieben. Darin wirft sie der politischen Linken vor, sich zu wenig um Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu kümmern. Im RND-Interview wehrt sich Wagenknecht gegen ihre Kritiker.

» Main-Echo über Gay-Romance-Autor: So nah wie möglich an der Realität

Tim Gla­ab lebt mit sei­nem Mann Ste­fan und zwei bel­gi­schen Schä­fer­hun­den in Heim­bu­chen­thal, im gro­ßen Haus der Schwie­ger­el­tern, mit Aus­blick auf die sc­hö­ne Spess­art­land­schaft. Das seit vier Jah­ren ver­hei­ra­te­te Paar ist glück­lich, und die Fa­mi­li­en sind stolz auf ih­re Söh­ne re­spek­ti­ve Schwie­ger­söh­ne: All das ist kei­ne Fik­ti­on, son­dern Rea­li­tät, und doch könn­te es so in ei­nem Ro­man von Tim Gla­ab ste­hen. Denn der 24-Jäh­ri­ge sch­reibt Gay Ro­man­ce, Lie­bes­ro­ma­ne über schwu­le Män­ner.

» taz: Queerness im Land der Pharaonen

Die Spekulationen sind zahlreich: In welcher Beziehung standen wohl die beiden gemeinsam in Sakkara begrabenen Männer zueinander?

17. April 2021

» Nau: Immer mehr Jugendliche lassen Geschlecht operativ anpassen

Immer mehr junge Personen entscheiden sich für geschlechtsanpassende Massnahmen, besonders seit der Pandemie. Dies zeigen Beobachtungen aus Zürich und Basel.

» BuzzFeed über #MeToo-Vorwürfe gegen Berliner Arzt wieder online: Hinter verschlossener Tür

Einer der wichtigsten HIV-Ärzte Deutschlands soll seine Patienten missbraucht haben. Nach Recherchen von BuzzFeed News und VICE könnten dutzende Männer betroffen sein.

» BuzzFeed über #MeToo-Vorwürfe gegen Berliner Arzt wieder online: Der Nächste bitte

Ein HIV-Arzt soll seine Patienten missbraucht haben. Seit Jahren wissen Beratungsstellen und Staatsanwaltschaft Bescheid. Warum darf er bis heute praktizieren?

» TAG24: Rocco Stark läuft mit pinken Haaren 1770 Kilometer bis zum Vatikan – Das ist der Grund!

Schauspieler Rocco Stark will ganze 1770 Kilometer bis zum Vatikan in Rom laufen, um damit ein Zeichen gegen Rassismus und Homophobie zu setzen.

» SRF: Bundesgericht stärkt Regenbogenfamilien den Rücken

Auch bei Trennung von eingetragenen Partnerschaften ist ein Besuchsrecht möglich. Das hat das Bundesgericht entschieden.

» nd über Sexpositivismus: Rumvögeln ist noch keine Befreiung

"Sexpositivismus" gilt in jüngeren linken Kreisen als Standard. Es geht um die linke "Befreiung" der Sexualität, aber der Ausdruck "sexpositiv" stellt eine implizite Kritik an anderen Formen des Feminismus dar. Diese seien zu "sexnegativ". Aber was soll das heißen?

» Süddeutsche.de über Ausfälle eines Ex-Lehrerfunktionärs und CSU-Mitglieds: Gender-Kampf

"Es ist verrückt, was hier stattfindet", ist sich Kraus sicher. "Gefahren der Gender-Ideologie" heißt sein Thema, über das er am Donnerstag in einer Online-Veranstaltung der CSU Puchheim spricht. S.a.: Chef des Lehrerverbands: Schule ist kein "homophober Ort" (04.02.2014)

» KOSMO interviewt "Prince Charming"-Teilnehmer Antonio Šošić: "Man muss nicht so leben wie es andere wollen"

Er ist der Prince-Charming-Teilnehmer bei "Take me out" – Antonio Ante Šošić. Nach der Show wurde er zum Interview eingeladen, um mit ihm über die Akzeptanz von Homosexualität in der BKS-Community und seinem neuen Podcast zu sprechen.

» ze.tt interviewt schwulen autistischen Grünen-Politiker Nils Bollenbach: "Ich hatte Angst davor, stigmatisiert und unterschätzt zu werden"

Vor Kurzem outete sich der Grünenpolitiker Nils Bollenbach als Autist. Jetzt will er in den Bundestag. Er findet, Menschen wie er sind dort nicht ausreichend vertreten. S.a.: "Dich schwulen Hund würde man in anderen Ländern erhängen" (21.02.2021)

» Spiegel über Sahra Wagenknecht: Ein bisschen größenwahnsinnig

Flirtet Sahra Wagenknecht in ihrem neuen Buch mit Rechtspopulisten? Sie schießt darin wild um sich – gegen Fridays for Future, gegen die EU, gegen Identitätspolitik. Aber: Nicht selten trifft sie auch.

16. April 2021

» BR.de über die Schwuhplattler: Seit 20 Jahren bayerische Musik, Tracht und Lebensfreude

Sie sind fröhlich, unabhängig, schwul und heimatverbunden die weltweit erste homosexuelle Trachtlertruppe bringt Regenbogenfarben ins etablierte Vereinswesen.

» Deutschlandfunk Nova: Verbot von Geschlechtserkennungssystemen gefordert

Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen dafür, dass die EU Gender-Erkennungssysteme verbietet, die Transmenschen oder nonbinäre Menschen ausschließt.

» BR24: Queere Szene in Nürnberg fordert mehr Unterstützung der Stadt

Ablehnung, Diskriminierung und Hass begegnen der queeren Szene fast täglich. Das Bündnis gegen Trans- und Homophobie in Nürnberg fordert von der Stadt mehr Unterstützung. Denkbar wäre zum Beispiel ein queeres Jugendzentrum.

» hr-fernsehen: Divers ist sichtbar – LGBTIQ+ in der Kultur

Lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre oder Transmenschen gibt es schon immer. Nur wollte das offenbar lange Zeit niemand wissen. Diese Zeiten sind vorbei. LGBTIQ+ Menschen zeigen selbstbewusst, dass es sie gibt und prägen auch die Kultur. Im Film, der Musik oder der Literatur.