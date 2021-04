Ausgewählter Artikel:

» (20.04.2021) freenet: Fluch und Segen der Vielfalt – Vom Leben ohne Gendergrenzen

Die Frage nach der individuell empfundenen Geschlechtszugehörigkeit lässt sich schon lange nicht mehr einfach nur noch mit männlich oder weiblich ...

20. April 2021

» freenet: Fluch und Segen der Vielfalt – Vom Leben ohne Gendergrenzen

Die Frage nach der individuell empfundenen Geschlechtszugehörigkeit lässt sich schon lange nicht mehr einfach nur noch mit männlich oder weiblich ...

» RND: Lernen von "Sex Education" – Wie Netflix und Co. die Serienlandschaft bunter machen

Vor 20 Jahren bestanden Teeniekomödien vor allem aus weißen, heterosexuellen Charakteren. Heute zeigt Netflix mit Serien wie Sex Education, dass es auch ganz anders geht. Wie die Streamingdienste Diversität vorantreiben und wo es trotzdem noch hapert.

» Tagesspiegel interviewt lesbische CDU-Politikerin Diana Kinnert: "Ich treffe selten Parteikolleg*innen, die so sind wie ich"

Diana Kinnert ist lesbisch, hat eine Migrationsgeschichte und arbeitet für die CDU. Ein Gespräch über das Thema Einsamkeit, zu dem sie gerade ein Buch veröffentlicht hat.

» Süddeutsche.de interviewt Trans*Inter*Beratungsstelle: Angebot auf Augenhöhe

Ein neues Projekt der "Trans*Inter*Beratungsstelle" will über sexuell übertragbare Krankheiten aufklären

» evangelisch.de: Erste Gemeinde tritt kirchlicher Regenbogen-Initiative bei

Die Initiative Regenbogengemeinden in der bayerischen evangelischen Landeskirche (IRELKB) hat ein erstes Mitglied. Die Gemeinde St. Lukas in München habe mit den Zielen der Initiative zugestimmt, teilte die Vorsitzende des Vereins Kreuzweise-Miteinander, Dorothea Zwölfer, mit.

» NRZ: SPD wünscht sich Regenbogenfahne am Kreishaus Kleve

Am Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai will die SPD mit dem Hissen der Regenbogenfahne am Kreishaus ein Zeichen setzen.

» RTL: Nur eine dieser Zwillingsmütter war schwanger – doch beide stillen

Nur Katharina war schwanger, doch auch ihre Ehefrau Noëmi stillt die gemeinsamen Zwillinge. Möglich wird das durch Stillberatung und das Medikament Domperidon.

» Tiroler Tageszeitung: Bischof Glettler schlägt Segnung homosexueller Paare im Familienkreis vor

Das Tiroler Kirchenoberhaupt erläutert seine Vision der Kirche von morgen: "Näher bei den Menschen, mehr im Zentrum der Gesellschaft".

19. April 2021

» Der Bund: über queerfeindliche Konzertkritik: Lustknaben, bei steigender Hitze geprüft

Ein meisterhafter Vergleich des "Bund"-Musikkritikers Ane Hebeisen warf in der Leserschaft delikate Fragen auf.

» NZZ: "Ich werde keinen Millimeter zurückweichen" – In Spanien tobt ein Koalitionsstreit über ein neues Transgender-Gesetz

Die Linkspartei um die Gleichstellungsministerin Irene Montero fordert freie Geschlechtswahl und Hormontherapie für Minderjährige. Die Sozialisten bremsen und auch Spaniens Feministinnen stemmen sich gegen das Gesetz.

Registrierung erforderlich

» Deutschlandfunk Kultur über Mark Gevissers Buch "Die pinke Linie": Wer alles zum "Wir" gehört

Der südafrikanische Essayist Mark Gevisser beschreibt nicht nur die weltweiten Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung und Geschlechtsidentität, sondern sondiert auch die Konflikte und Widersprüche der gegenwärtigen Identitätspolitik.

» Spiegel über erste trans Nachrichtenmoderatorin in Bangladesch: Drei Minuten Ansage an alle

Tashnuva Shishir wurde ausgegrenzt, vergewaltigt, von ihrer Familie verstoßen. Dann wurde sie die erste Transgender-Nachrichtensprecherin in Bangladesch. Eine Bühne, die sie nutzt. S.a.: Erste trans Nachrichtensprecherin in Bangladesch (10.03.2021)

18. April 2021

» FR: Wagenknecht ist auf dem falschen Weg

Klimaschutz und Fragen von Minderheiten müssen mit anderen sozialen Belangenzusammengedacht werden. Der Gastbeitrag.

» Süddeutsche.de über Homosexuelle in Tschetschenien: Die Gejagten

Seit Jahren werden Homosexuelle in Tschetschenien vom Staat erniedrigt, gequält, getötet. Ein Spaziergang mit einem, der nach Berlin geflohen, aber trotzdem nicht frei ist.

Kostenloses Probeabo nötig

» buten un binnen: Wenig Protest vor der Kirche – Bremer Pastor Latzel predigt wieder

Seine Suspendierung ist vorerst vom Tisch. Der umstrittene St.-Martini-Pastor stieg nun wieder auf die Kanzel. Eine Handvoll Kritiker fand sich vor der Kirche ein.

» Berliner Zeitung: Ist Bisexualität nur eine Ausrede für Unentschlossenheit? Ein Streitgespräch

Es gibt Menschen, die lieben alle Geschlechter und sind bisexuell. Aber geht das überhaupt? Unsere beiden Autoren streiten sich über Definition und Erfahrungen.

Bezahltes Abo erforderlich

» ZDF über LGBTQ-Rechte in Ghana: "Wir fühlen uns wie Bürger zweiter Klasse"

Queere Menschen führen in Ghana ein Leben in Angst. Alex Kofi Donkor hat sich dennoch öffentlich geoutet. Er ist das Gesicht einer neuen Bewegung – und zahlt dafür einen Preis.

» RND interviewt Sahra Wagenknecht: "Die Linken sollten sich für die einsetzen, die es schwer haben"

Die ehemalige Linksfraktions­vorsitzende Sahra Wagenknecht hat ein neues Buch geschrieben. Darin wirft sie der politischen Linken vor, sich zu wenig um Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu kümmern. Im RND-Interview wehrt sich Wagenknecht gegen ihre Kritiker.

» Main-Echo über Gay-Romance-Autor: So nah wie möglich an der Realität

Tim Gla­ab lebt mit sei­nem Mann Ste­fan und zwei bel­gi­schen Schä­fer­hun­den in Heim­bu­chen­thal, im gro­ßen Haus der Schwie­ger­el­tern, mit Aus­blick auf die sc­hö­ne Spess­art­land­schaft. Das seit vier Jah­ren ver­hei­ra­te­te Paar ist glück­lich, und die Fa­mi­li­en sind stolz auf ih­re Söh­ne re­spek­ti­ve Schwie­ger­söh­ne: All das ist kei­ne Fik­ti­on, son­dern Rea­li­tät, und doch könn­te es so in ei­nem Ro­man von Tim Gla­ab ste­hen. Denn der 24-Jäh­ri­ge sch­reibt Gay Ro­man­ce, Lie­bes­ro­ma­ne über schwu­le Män­ner.

» taz: Queerness im Land der Pharaonen

Die Spekulationen sind zahlreich: In welcher Beziehung standen wohl die beiden gemeinsam in Sakkara begrabenen Männer zueinander?