» (21.04.2021) BR.de über König Ludwig II. und sein Münchner Denkmal: Den Kini auf den Sockel!

München ist reich an Denkmälern. Aber akkurat das Denkmal des Märchenkönigs Ludwig II., des Lieblingskinis der Bayern, wurde im Krieg eingeschmolzen. Um einen eventuellen Wiederaufbau gibt es ein heftiges Für und Wider. Doch vor allem die queere und schwule Szene Münchens macht sich für das Denkmals des homosexuellen Königs stark.

21. April 2021

» VOL.AT nach Brandanschlag: Regenbogenfahne bleibt als Mahnmal hängen

Die Regenbogenflagge bei der Kirche St. Gebhards in Bregenz wurde angezündet. Die Tat macht viele Menschen wütend und traurig zugleich.

» Frankfurter Rundschau über japanische Band Ladybeard: Der Brüller

In Japan sind Männer harte Kerle, Frauen grazil. Der Australier Richard Margarey vermischt diese Rollen. Nach einer Wrestling-Karriere feiert er nun mit seiner Popgruppe "Babybeard" erste Erfolge.

» Deutsches Ärzteblatt: Kritik an Zwangspsychotherapie bei Transsexuellen

Transsexuelle Menschen sollen sich grundsätzlich psychotherapeutisch behandeln lassen, wenn sie ihren Körper etwa durch eine Operation an ihr empfundenes Geschlecht angleichen wollen. Das sieht eine neue Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes vor.

» zentralplus: Regenbogen-Community – Stadt Luzern setzt auf Offenheit und Toleranz am Arbeitsplatz

Die Stadt Luzern soll sich als LGBTI-freundliche Arbeitgeberin zertifizieren lassen, findet der Stadtrat. Er nimmt einen entsprechenden Vorstoss entgegen. zentralplus hat nachgefragt

» Frankfurter Rundschau über Proudr: Das Regenbogen-Netzwerk

Stuart Cameron will, dass sich queere Menschen in der Arbeitswelt sicher und gut fühlen. Sein jüngster Streich ist die App Proudr.

» bonnFM interviewt Historiker Erik Wade: "Umgang mit Minderheiten heute nicht besser als im Mittelalter"

"Hwæt's Love Got to Do With It?" – unter diesem Titel lädt die Hochschulgruppe "Kritische Historiker*innen" am Donnerstag zu einem Gespräch mit dem Historiker Dr. Erik Wade ein. Kurz nach 18 Uhr wird er der Frage nachgehen, wie gleichgeschlechtlicher Sex und erotische Experimente die Gesellschaft des frühmittelalterlichen Englands prägten. Mehr zur Anmeldung erfahrt ihr unten. bonnFM-Autor Marlon hat Erik Wade vorab via Zoom getroffen und ihn über seine aktuellen Forschungsergebnisse ausgefragt.

» ESC kompakt: "I Don't Feel Hate" von Jendrik jetzt auch als Akustik- und Burlesque-Version sowie mit gendergerechter Sprache

Gestern haben wir darüber berichtet, dass aktuell viele ESC-2021-Stars akustische Versionen ihrer Beiträge über den offiziellen Eurovision-YouTube-Kanal veröffentlichen. Heute wurde dann auch eine neue Version des deutschen Liedes für Rotterdam veröffentlicht.

» Westfalen-Blatt: Bürgerstiftung unterstützt queere Jugend

Ob lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder auch hetero, im Paderborner Jugendtreff Ohana, hawaiianisch für Familie, sind alle willkommen. Der Treff für die queere Szene in Paderborn bietet Jugendlichen Unterstützung und Hilfe an, ist aber bei vielen Mitbürgern noch relativ unbekannt.

» RTL: Sorge um "Prince Charming"-Star – Alexander Schäfer meldet sich aus dem Krankenhaus

Sorge um "Prince Charming" Alexander Schäfer. Wochenlang herrschte Funkstille auf seinem Social-Media-Account. Jetzt gibt der 30-Jährige via Instagram den Grund für seine Abwesenheit bekannt: Ihm ging es so schlecht, dass er sogar ins Krankenhaus musste. "Mich hat's komplett umgehauen", schreibt Alex.

20. April 2021

» freenet: Fluch und Segen der Vielfalt – Vom Leben ohne Gendergrenzen

Die Frage nach der individuell empfundenen Geschlechtszugehörigkeit lässt sich schon lange nicht mehr einfach nur noch mit männlich oder weiblich ...

» RND: Lernen von "Sex Education" – Wie Netflix und Co. die Serienlandschaft bunter machen

Vor 20 Jahren bestanden Teeniekomödien vor allem aus weißen, heterosexuellen Charakteren. Heute zeigt Netflix mit Serien wie Sex Education, dass es auch ganz anders geht. Wie die Streamingdienste Diversität vorantreiben und wo es trotzdem noch hapert.

» Tagesspiegel interviewt lesbische CDU-Politikerin Diana Kinnert: "Ich treffe selten Parteikolleg*innen, die so sind wie ich"

Diana Kinnert ist lesbisch, hat eine Migrationsgeschichte und arbeitet für die CDU. Ein Gespräch über das Thema Einsamkeit, zu dem sie gerade ein Buch veröffentlicht hat.

» Süddeutsche.de interviewt Trans*Inter*Beratungsstelle: Angebot auf Augenhöhe

Ein neues Projekt der "Trans*Inter*Beratungsstelle" will über sexuell übertragbare Krankheiten aufklären

» evangelisch.de: Erste Gemeinde tritt kirchlicher Regenbogen-Initiative bei

Die Initiative Regenbogengemeinden in der bayerischen evangelischen Landeskirche (IRELKB) hat ein erstes Mitglied. Die Gemeinde St. Lukas in München habe mit den Zielen der Initiative zugestimmt, teilte die Vorsitzende des Vereins Kreuzweise-Miteinander, Dorothea Zwölfer, mit.

» NRZ: SPD wünscht sich Regenbogenfahne am Kreishaus Kleve

Am Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai will die SPD mit dem Hissen der Regenbogenfahne am Kreishaus ein Zeichen setzen.

» RTL: Nur eine dieser Zwillingsmütter war schwanger – doch beide stillen

Nur Katharina war schwanger, doch auch ihre Ehefrau Noëmi stillt die gemeinsamen Zwillinge. Möglich wird das durch Stillberatung und das Medikament Domperidon.

» Tiroler Tageszeitung: Bischof Glettler schlägt Segnung homosexueller Paare im Familienkreis vor

Das Tiroler Kirchenoberhaupt erläutert seine Vision der Kirche von morgen: "Näher bei den Menschen, mehr im Zentrum der Gesellschaft".

19. April 2021

» Der Bund: über queerfeindliche Konzertkritik: Lustknaben, bei steigender Hitze geprüft

Ein meisterhafter Vergleich des "Bund"-Musikkritikers Ane Hebeisen warf in der Leserschaft delikate Fragen auf.

» NZZ: "Ich werde keinen Millimeter zurückweichen" – In Spanien tobt ein Koalitionsstreit über ein neues Transgender-Gesetz

Die Linkspartei um die Gleichstellungsministerin Irene Montero fordert freie Geschlechtswahl und Hormontherapie für Minderjährige. Die Sozialisten bremsen und auch Spaniens Feministinnen stemmen sich gegen das Gesetz.

