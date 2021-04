Ausgewählter Artikel:

» (23.04.2021) Zeit Online über Identitätspolitik: Ok, soll das jetzt so bleiben?

Wenn Identitätspolitik und ihre Kritiker aufeinandertreffen, kommt die Debatte zum Erliegen. Vielleicht sollte man einander mal andere Fragen stellen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. April 2021

» Krautreporter über Homosexualität im Fußball: "Spiel nicht so schwul!"

Noch immer gibt es keinen einzigen offen homosexuellen Fußballprofi in Deutschland. Warum?

» jetzt: Queere Menschen, wer sind eure Idole?

Können sich queere Menschen auf ein Idol einigen, das für ihre Rechte kämpft? Oder schaut jede Gruppe zu einer anderen Person auf?

» ORF: Politik reagiert auf zerstörte Regenbogenfahnen

In den vergangenen Wochen sind in Vorarlberg mehrmals Regenbogenfahnen abgefackelt worden. SPÖ und NEOS bringen nun einen gemeinsamen Landtagsantrag für einen Aktionsplan gegen Diskriminierung ein. Einen eigenen Antrag gibt es auch von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne.

» k.at: Kritik an Schikanen für LGBTIQ-Asylwerber

Geflüchtete LGBTIQ-Personen haben weiter mit Schikanen im Asylverfahren zu kämpfen. Das kritisieren die NEOS und berufen sich auf auch der APA vorliegende Protokolle, bei denen "unseriöse und die Intimsphäre verletzende Fragen" durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) gestellt worden seien. Die Oppositionspartei fordert daher verpflichtende Schulungen für Referentinnen und Referenten im Umgang mit diesen besonders vulnerablen Gruppen.

» Zeit Online über Identitätspolitik: Ok, soll das jetzt so bleiben?

Wenn Identitätspolitik und ihre Kritiker aufeinandertreffen, kommt die Debatte zum Erliegen. Vielleicht sollte man einander mal andere Fragen stellen.

22. April 2021

» NOZ: Homophobes Schreiben im Briefkasten des "Confusion" in Osnabrück

Ein homophober Brief im Briefkasten des "Confusion" in Osnabrück sorgt für Verärgerung, auch weil eine größere Problematik dahinter steckt.

Kostenloses Probeabo nötig

» B.Z.: Nina Queer jobbt jetzt für 15 Euro in Kreuzberger Späti

Sonst tanzt sie auf den Tischen, jetzt steht sie hinterm Ladentisch. Nina Queer hat einen neuen Job: Zweimal die Woche arbeitet Berlins berühmteste Transe in einem Späti!

» katholisch.de: Homosexuelle Paare im Privaten zu segnen ist keine Lösung

Statt eines Priesters könnten Familienmitglieder homosexuelle Paare segnen, schlug der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler am Dienstag vor. Christoph Brüwer irritiert der Vorschlag. Er fragt sich, welche Intention hinter so einer Idee steckt.

» Der Bund: Von schwulen Schafböcken und alleinerziehenden Tiervätern

Eine neue Queer-Ausstellung in Bern steckt voller Augenöffner. Warum sich ein Besuch insbesondere für Eltern und Kinder lohnt. S.a.: Queere Tiere (05.04.2021)

» Domradio interviewt Pfarrer Wolfgang F. Rothe: Wenn die kirchliche Sexualmoral verletzt

Das Video eines YouTubers, der mit einem Priester über Homosexualität spricht, geht viral. Die Kommentare häufen sich. Wenn die Kirche nicht auf Homosexuelle zugeht, verliert sie diese Menschen, sagt Pfarrer Rothe und kündigt eine Aktion an. S.a.: Schwuler Youtuber grillt katholischen Pfarrer (01.04.2021)

» Süddeutsche.de über Südkorea: Gute Virusbekämpfung, unfreiwilliges Outing

Kaum ein Land verfolgt so konsequent positive Corona-Fälle nach wie Südkorea. Das macht es der LGTBQ+-Community schwierig.

» Rhein-Neckar-Zeitung über Heidelberger Flaggenstreit: Wie viele bunte Fahnen wehen in der "Rainbow City"?

Über das Regenbogenflaggen zu Gedenktagen herrscht Uneinigkeit im Ausschuss.

» junge Welt über Angriff auf LGBT-Aktivisten in Guatemala: Wie zu Zeiten des Bürgerkriegs

In Guatemala-Stadt ist es am Montag zu einem Angriff auf den Abgeordneten und LGBT-Aktivisten Aldo Dávila gekommen.

» Frankfurter Rundschau zu Sahra Wagenknecht: Links ist das nicht

Sahra Wagenknecht setzt sich regelmäßig in die Zeitmaschine, um prekär Beschäftigte gegen Geflüchtete auszuspielen. Auch diskreditiert sie den emanzipatorischen Kampf gesellschaftlicher Minderheiten.

21. April 2021

» 54books: Ein bitterer Geschmack – Erzählungen von Queerness

von Eva Muszar CN: Suizid, (sexualisierte) Gewalt Du darfst mich nicht so liebhaben, Manuela, das ist nicht gut. Das muß man bekämpfen,

» Tagesspiegel: "Queere DDR-Geschichte, die erzählt werden muss"

Zur in Berlin geplanten CSD-Stern-Demo im Juni gehört auch der East Pride. Ein Gespräch mit den Organisatorin*innen über queeren Widerstand in der DDR und warum mit einer eigenen Demo daran erinnert werden soll.

» VOL.AT nach Brandanschlag: Regenbogenfahne bleibt als Mahnmal hängen

Die Regenbogenflagge bei der Kirche St. Gebhards in Bregenz wurde angezündet. Die Tat macht viele Menschen wütend und traurig zugleich.

» Frankfurter Rundschau über japanische Band Ladybeard: Der Brüller

In Japan sind Männer harte Kerle, Frauen grazil. Der Australier Richard Margarey vermischt diese Rollen. Nach einer Wrestling-Karriere feiert er nun mit seiner Popgruppe "Babybeard" erste Erfolge.

» Deutsches Ärzteblatt: Kritik an Zwangspsychotherapie bei Transsexuellen

Transsexuelle Menschen sollen sich grundsätzlich psychotherapeutisch behandeln lassen, wenn sie ihren Körper etwa durch eine Operation an ihr empfundenes Geschlecht angleichen wollen. Das sieht eine neue Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes vor.

» zentralplus: Regenbogen-Community – Stadt Luzern setzt auf Offenheit und Toleranz am Arbeitsplatz

Die Stadt Luzern soll sich als LGBTI-freundliche Arbeitgeberin zertifizieren lassen, findet der Stadtrat. Er nimmt einen entsprechenden Vorstoss entgegen. zentralplus hat nachgefragt