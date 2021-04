Ausgewählter Artikel:

» (25.04.2021) RND über LGBT-Verfolgung in Tschetschenien: Horrorland für Homosexuelle

Seit Jahren werden Homo-, Bisexuelle und Transgender in Tschetschenien vom Staat erniedrigt, gefoltert und sogar getötet. Der aktuelle Fall zweier Brüder, die in Lebensgefahr schweben, beschäftigt die Russische Föderation. Auch Berliner Menschenrechtler haben beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen Vertreter der tschetschenischen Staatsmacht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt.

25. April 2021

» Berliner Kurier: Witzige Enthüllung -" Let's Dance"-Star Nicolas Puschmann verrät sein Pups-Geheimnis!

Sie ahnen nicht, was der Prince Charming immer dabei hat.

» 20 Minuten: Star-Triathletin Daniela Ryf liebte auch schon eine Frau – "na und?"

Daniela Ryf gibt in einem Interview Einblick in ihr Privatleben. Die 33-Jährige findet, sie müsse sich nicht labeln lassen.

» NZZ am Sonntag: Die Hälfte betraf Homosexuelle – In Zürich kam es zu zwei Dutzend Hassdelikten seit Januar

Seit Anfang Jahr erfasst die Stadtpolizei Zürich in ihrer Statistik Anzeigen wegen Hate-Crime. Mehrere Kantone planen dies ebenso.

» BR.de über Segen für homosexuelle Paare: Mehr Segen wagen

Segen ist keine Belohnung für Wohlverhalten, segnen kann man nie genug, meint Michael Schrom. Die katholische Kirche solle deshalb auch homosexuelle Paare segnen.

» Frankfurter Rundschau: US-Außenminister Blinken lässt Regenbogenflagge wieder hissen

Joe Biden räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Sein Außenminister Antony Blinken gestattet es US-Botschaften nun wieder, die Regenbogenflagge zu hissen.

24. April 2021

» taz über homophobe Politik in Osteuropa: "Sei intolerant, sei normal"

Homophobie wird in Osteuropa instrumentalisiert. In Belarus, Polen und Russland ist sie eine ideologische Säule rechter Gruppierungen.

» Wochenblitz aus Bangkok: Mann benutzt Dating-App, um homosexuelle Ausländer auszurauben

Ein 29-jähriger Mann, der schwule Ausländer über Dating-Apps ansprach und mit ihnen in Hotelzimmern geschlafen hat, wurde beschuldigt, seine "Liebhaber" bestohlen zu haben.

» katholisch.de: ZdK künftig mit geschlechtersensibler Sprache und Gender-Stern

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken will Vielfalt der Geschlechter auch in der Sprache abbilden: Künftig wird in allen Veröffentlichungen das "Gender-Sternchen" verwendet. Doch beim geschriebenen Wort soll es nicht bleiben.

» Berliner Zeitung über Kanzlei für Frauen und queere Menschen: "Viele Frauen erstatten keine Anzeige, aus Angst, dass man ihnen nicht glaubt"

Zwei Anwältinnen aus Berlin haben eine Kanzlei für Frauen und queere Menschen gegründet. Oft geht es bei ihren Fällen um sexualisierte Gewalt.

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Zeugen Jehovas: "Dann haben sie mir drei Wochen Zeit gelassen"

Alexander wächst bei den Zeugen Jehovas auf. Dass er schwul ist, akzeptiert die Gemeinschaft nicht. Er versteckt seine sexuelle Identität vor sich selbst und vor allen anderen. Doch dann verliebt er sich.

» Süddeutsche.de: Stammbaum, queer

Patchwork-Familien, Regenbogen-Familien: Das Gesetz muss für stabile Zustände sorgen

» Basler Zeitung: Ja zur Ehe für alle – ein längst fälliger Entscheid!

Durch die Anpassung des Eherechts wird eine grosse Hürde in Richtung Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare genommen. Die Diskriminierung muss ein Ende finden.

» nd: Schwuler metoo-Moment

Im Zuge der metoo-Bewegung kam es auch zu Anschuldigungen von Männern gegen Männer. Ist die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens gegen einen Arzt nun der schwule metoo-Moment?

» Westfalen-Blatt: Paderpride äußert sich zur Debatte um gendergerechte Sprache und zur Situation in Przemysl

Der Paderborner Verein Paderpride, der sich nach eigenen Angaben für die Rechte von Lesben, Schwulen sowie von bi-, trans- und intersexuellen und queeren Menschen einsetzt, kritisiert in einer Stellungnahme den Kommentar in der Samstagsausgabe vom 17. April. In den Paderborner Perspektiven mit dem Titel Freiheit für Meinungen, die wir hassen ging es um Political Correctness, gendergerechte Sprache, Cancel Culture und linke Identitätspolitik.

» Berliner Morgenpost: Lieber Friedrich Merz, Sprache kann man nicht verbieten

Friedrich Merz witzelt über die gendergerechte Sprache. Offenbar hat er gar nicht mitbekommen, dass es dafür zu spät ist.

» 20 Minuten: "Du bist doch schwul, du weisst es einfach noch nicht"

Lars erzählt von seinem Coming-out wieso es unbedingt passieren musste und wie sich einige Freundschaften dabei einfach aufgelöst haben.

» Die Rheinpfalz: Schweigen für queere Menschen

Zu schweigen, um solidarisch mit denen zu sein, die nicht offen mit ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität umgehen können – das ist die Idee des "Day of Silence".

23. April 2021

» Krautreporter über Homosexualität im Fußball: "Spiel nicht so schwul!"

Noch immer gibt es keinen einzigen offen homosexuellen Fußballprofi in Deutschland. Warum?

» jetzt: Queere Menschen, wer sind eure Idole?

Können sich queere Menschen auf ein Idol einigen, das für ihre Rechte kämpft? Oder schaut jede Gruppe zu einer anderen Person auf?