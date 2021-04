Ausgewählter Artikel:

» (26.04.2021) Welt: Die internationale Linke ließ den Castros schwerste Verbrechen durchgehen

Fidel Castro und sein Bruder Raúl konnten über Jahre Internierungslager für Homosexuelle nach sowjetischem Vorbild betreiben aber von den Linken in aller Welt kam kein Wort der Empörung. Guerilleros werden geliebt, auch wenn sie foltern und ihre Opfer verscharren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. April 2021

» der Freitag über Judith Sevinç Basads Buch "Schäm dich!": Ideologen sind die anderen

Die Berliner Journalistin Judith Sevinç Basad schreibt in ihrem Buch "Schäm dich!" mehr über sich selbst, als sie ahnt

» Welt: Die internationale Linke ließ den Castros schwerste Verbrechen durchgehen

Fidel Castro und sein Bruder Raúl konnten über Jahre Internierungslager für Homosexuelle nach sowjetischem Vorbild betreiben aber von den Linken in aller Welt kam kein Wort der Empörung. Guerilleros werden geliebt, auch wenn sie foltern und ihre Opfer verscharren.

» watson: "Mein Lebenselixier" – Olivia Jones spricht Klartext über möglichen Abschied von ihrer Kunstfigur

Olivia Jones spricht offen über ihre Jugend, den privaten Oliver hinter der Kunstfigur und verrät, ob ein Abschied von Olivia Jones überhaupt denkbar ist.

25. April 2021

» Deutsche Welle: Israelische Schiedsrichterin mit Transidentität – aus Sagi wird Sapir Berman

Sagi Berman, Schiedsrichterin in der israelischen Ligat haAl, wird sich zukünftig Sapir Berman nennen. Der israelische Verband unterstützt sie beim Vorhaben, weiter in der höchsten Spielklasse des Landes zu pfeifen.

» Süddeutsche.de über Hanna Hribar: "Straight bin ich nicht, das weiß ich schon mal"

Queere Perspektiven tauchen in den Medien kaum auf. Die Münchnerin Hanna Hribar möchte das ändern. Die 21-Jährige schreibt LGBTQ-Bücher.

Kostenloses Probeabo nötig

» euronews aus Schweden: Asylberater und LGBT-Aktivist vergewaltigt 4 Asylsuchende

Ein ehemaliger Mitarbeiter der größten schwedischen LGBT-Organisation RFSL wurde wegen Vergewaltigung von vier Migranten verurteilt.

» persoenlich.com über neue SRF-Richtlinie: Ärger wegen Regenbogenfahne

Mitarbeitende kritisieren, dass sie sich in der Öffentlichkeit und vor allem auf Social Media nicht mehr politisch äussern dürfen.

» Berliner Kurier: Witzige Enthüllung -" Let's Dance"-Star Nicolas Puschmann verrät sein Pups-Geheimnis!

Sie ahnen nicht, was der Prince Charming immer dabei hat.

» 20 Minuten: Star-Triathletin Daniela Ryf liebte auch schon eine Frau – "na und?"

Daniela Ryf gibt in einem Interview Einblick in ihr Privatleben. Die 33-Jährige findet, sie müsse sich nicht labeln lassen.

» NZZ am Sonntag: Die Hälfte betraf Homosexuelle – In Zürich kam es zu zwei Dutzend Hassdelikten seit Januar

Seit Anfang Jahr erfasst die Stadtpolizei Zürich in ihrer Statistik Anzeigen wegen Hate-Crime. Mehrere Kantone planen dies ebenso.

Registrierung erforderlich

» BR.de über Segen für homosexuelle Paare: Mehr Segen wagen

Segen ist keine Belohnung für Wohlverhalten, segnen kann man nie genug, meint Michael Schrom. Die katholische Kirche solle deshalb auch homosexuelle Paare segnen.

» RND über LGBT-Verfolgung in Tschetschenien: Horrorland für Homosexuelle

Seit Jahren werden Homo-, Bisexuelle und Transgender in Tschetschenien vom Staat erniedrigt, gefoltert und sogar getötet. Der aktuelle Fall zweier Brüder, die in Lebensgefahr schweben, beschäftigt die Russische Föderation. Auch Berliner Menschenrechtler haben beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen Vertreter der tschetschenischen Staatsmacht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt.

» Frankfurter Rundschau: US-Außenminister Blinken lässt Regenbogenflagge wieder hissen

Joe Biden räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Sein Außenminister Antony Blinken gestattet es US-Botschaften nun wieder, die Regenbogenflagge zu hissen.

24. April 2021

» taz über homophobe Politik in Osteuropa: "Sei intolerant, sei normal"

Homophobie wird in Osteuropa instrumentalisiert. In Belarus, Polen und Russland ist sie eine ideologische Säule rechter Gruppierungen.

» Wochenblitz aus Bangkok: Mann benutzt Dating-App, um homosexuelle Ausländer auszurauben

Ein 29-jähriger Mann, der schwule Ausländer über Dating-Apps ansprach und mit ihnen in Hotelzimmern geschlafen hat, wurde beschuldigt, seine "Liebhaber" bestohlen zu haben.

» katholisch.de: ZdK künftig mit geschlechtersensibler Sprache und Gender-Stern

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken will Vielfalt der Geschlechter auch in der Sprache abbilden: Künftig wird in allen Veröffentlichungen das "Gender-Sternchen" verwendet. Doch beim geschriebenen Wort soll es nicht bleiben.

» Berliner Zeitung über Kanzlei für Frauen und queere Menschen: "Viele Frauen erstatten keine Anzeige, aus Angst, dass man ihnen nicht glaubt"

Zwei Anwältinnen aus Berlin haben eine Kanzlei für Frauen und queere Menschen gegründet. Oft geht es bei ihren Fällen um sexualisierte Gewalt.

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Zeugen Jehovas: "Dann haben sie mir drei Wochen Zeit gelassen"

Alexander wächst bei den Zeugen Jehovas auf. Dass er schwul ist, akzeptiert die Gemeinschaft nicht. Er versteckt seine sexuelle Identität vor sich selbst und vor allen anderen. Doch dann verliebt er sich.

» Süddeutsche.de: Stammbaum, queer

Patchwork-Familien, Regenbogen-Familien: Das Gesetz muss für stabile Zustände sorgen

Kostenloses Probeabo nötig

» Basler Zeitung: Ja zur Ehe für alle – ein längst fälliger Entscheid!

Durch die Anpassung des Eherechts wird eine grosse Hürde in Richtung Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare genommen. Die Diskriminierung muss ein Ende finden.