» (28.04.2021) Allgemeine Zeitung: Queer und Kirche(n) beißen sich nicht

Evangelische Gemeinde wirbt für ökumenischen Stammtisch von jungen LSBTI*-Menschen

28. April 2021

» W&V über Diversity im Bewegtbild: Lebensrealitäten statt Stereotype!

Um Diversity in Bewegtbild herzustellen, sei es falsch, nur auf die Integration von BPoC oder homosexuellen Pärchen zu setzen, findet Lars Stark von Buddybrand.

» ZDF: Wahre Verbrechen – Die Toten vom Waldweg

Eine Wohnung voller Blutspuren: Hier gab es ein extrem brutales Verbrechen. Doch alles beginnt mit dem Fund zweier verbrannter Leichen im Wald.

» Zeit Online über Regenbogenfamilien: Es ist Liebe

Die katholische Kirche versagt Regenbogenfamilien die Anerkennung und befeuert so Ablehnung und Hass am rechten Rand. Das beschädigt das Kindeswohl wirklich.

27. April 2021

» Rhein-Neckar-Zeitung: Virtuelle Diskussionsrunde zum Thema "LGBTQ+ in der Kirche" in der Bonhoeffer-Gemeinde

Bei einer Diskussion stellten sich die Teilnehmer die Frage, wie die Gemeinde ein sicherer Ort für Menschen der LGBTQ+-Community sein kann.

» Y-Kollektiv-Reportage: Chemsex – warum einige Schwule auf Drogen Sex haben

In Metropolen wie Berlin treffen sich schwule Männer, um auf harten Drogen wie Crystal, Kokain oder GHB nächtelang Sex zu haben. Y-Kollektiv Reporter Nico Schmolke war auf einer Chemsex-Party und berichtet, wie sich Chemsex in der schwulen Szene verbreitet.

» Audible Magazin spricht mit Bambi Mercury und Candy Crash über neuen Podcast: Mehr Glitzer – Sachverhalte aus der queeren Sicht

Mehr Glitzer, der erste Queer-Podcast bei Audible ein Interview mit den Drag Queens Bambi Mercury und Candy Crash

» taz zum Segnungsverbot für homosexuelle Paare: Homoliebe zählt im Vatikan nicht

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in der katholischen Kirche nicht gesegnet werden. Viele Betroffene wenden sich deshalb nun von der Kirche ab.

» Der Nordschleswiger: Apenrader Stadtwappen in Regenbogenfarben kommt an

Anlässlich der ersten Pride, die in Apenrade geplant ist, hat Leif Gerhard Nissen die drei Makrelen karikiert. Die Aura-Gruppe freut sich über die Künstlerinitiative, und auch Vertreter aus der Politik sehen Kunstwerk und Veranstaltung als positives Zeichen.

» RTL: Fieber & schlimme Krämpfe – So schlecht ging es "Prince Charming"-Star Alex Schäfer wirklich

Nach wochenlanger Funkstille auf seinem Instagram-Kanal folgte der große Schock für seine Fans: "Prince Charming" Alexander Schäfer (30) musste ins Krankenhaus. Wie es ihm jetzt geht und was die Ärzte herausgefunden haben, berichtet er in seiner Instagram-Story.

» taz zur Debatte um Sahra Wagenknecht: Der kulturelle Faktor

Sahra Wagenknecht macht symbolische Bedürfnisse verächtlich. Damit offenbart sie die kulturelle Achillesferse der politischen Linken.

» katholisch.de: Die Doppelmoral der Kirche kann ich nicht mehr verteidigen

Nach einem Foto mit einem homosexuellen TV-Star musste ein Seminarist das Priesterseminar verlassen. Für Volker Resing reicht nicht die Lehrmeinung der Kirche zur Homosexualität für einen Skandal, sondern "Verlogenheit, Doppelmoral – und Zynismus".

» Frankfurter Neue Presse: Erfolgreich mit queeren Liebesromanen

Wie die Frankfurterin Alicia Zett eine Nische entdeckte und zur Bestsellerautorin geworden ist.

26. April 2021

» Main-Post: LGBTI – Würzburg wird ein Stückchen bunter

Der Stadtrat setzt ein Zeichen für die Menschen, die sich nicht der heterosexuellen Norm zugehörig fühlen. Dafür werden Symbole für Toleranz und gegen Diskriminierung gesetzt.

» Tagesspiegel: Zu privat für die Holocaustforschung? Wer Tabus thematisiert, wird von Nachfahren verklagt

Widerspricht Forschung zur Shoa familiären Narrativen oder wird etwa eine lesbische Beziehung im KZ erzählt, intervenieren Angehörige von Opfern und Tätern.

» der Freitag über Judith Sevinç Basads Buch "Schäm dich!": Ideologen sind die anderen

Die Berliner Journalistin Judith Sevinç Basad schreibt in ihrem Buch "Schäm dich!" mehr über sich selbst, als sie ahnt

» Welt: Die internationale Linke ließ den Castros schwerste Verbrechen durchgehen

Fidel Castro und sein Bruder Raúl konnten über Jahre Internierungslager für Homosexuelle nach sowjetischem Vorbild betreiben aber von den Linken in aller Welt kam kein Wort der Empörung. Guerilleros werden geliebt, auch wenn sie foltern und ihre Opfer verscharren.

» watson: "Mein Lebenselixier" – Olivia Jones spricht Klartext über möglichen Abschied von ihrer Kunstfigur

Olivia Jones spricht offen über ihre Jugend, den privaten Oliver hinter der Kunstfigur und verrät, ob ein Abschied von Olivia Jones überhaupt denkbar ist.

25. April 2021

» Deutsche Welle: Israelische Schiedsrichterin mit Transidentität – aus Sagi wird Sapir Berman

Sagi Berman, Schiedsrichterin in der israelischen Ligat haAl, wird sich zukünftig Sapir Berman nennen. Der israelische Verband unterstützt sie beim Vorhaben, weiter in der höchsten Spielklasse des Landes zu pfeifen.

» Süddeutsche.de über Hanna Hribar: "Straight bin ich nicht, das weiß ich schon mal"

Queere Perspektiven tauchen in den Medien kaum auf. Die Münchnerin Hanna Hribar möchte das ändern. Die 21-Jährige schreibt LGBTQ-Bücher.

