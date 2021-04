Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. April 2021

» taz: Queer im Internat – Jugend unterm Brennglas

Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit gibt es in Internaten nicht mehr als woanders. Doch hier wird alles, was eine queere Jugend ausmacht, zugespitzt.

» Tages-Anzeiger: Lesbisch und muslimisch – das geht

Eine neue Beratungsstelle hilft muslimischen Menschen, die von den Islam-Verbänden nicht abgeholt werden: emanzipierte Frauen, Homosexuelle, Konvertitinnen.

» derStandard.at: Wiener Regenbogenparade findet am 19. Juni statt

Als Fuß- und Fahrraddemo geplant, 2020 gab es Corona-bedingte Absage und Autokorso als Ersatzveranstaltung

» evangelisch.de über queeren "Impf-Neid": Voller Neid?

"Impf-Neid" ist das neue Böse – ausgerechnet in einer Gesellschaft, die davon lebt, dass Menschen sich unentwegt vergleichen und das haben wollen, was andere auch haben. Auch die LGBTQ-Community tut ihren Teil dazu.

» Deutschlandfunk Kultur über Identitätspolitik und künstliche Intelligenz: Es droht eine Tyrannei der Mehrheit

KI kann mittlerweile reden, Texte schreiben und übersetzen. Der Medienphilosoph Roberto Simanowski fragt sich, wer da überhaupt spricht? Und was wird aus Minderheitspositionen, wenn eine Maschine agiert, die der Mehrheitsmeinung folgt?

» tachles: LGBTQ-Studierende verklagen Yeshiva University

Gestern Dienstag hat eine Gruppe von Studierenden und Alumni die Yeshiva University im Norden Manhattans am obersten Gericht des Landkreise New York County wegen Diskriminierung verklag

» W&V über Diversity im Bewegtbild: Lebensrealitäten statt Stereotype!

Um Diversity in Bewegtbild herzustellen, sei es falsch, nur auf die Integration von BPoC oder homosexuellen Pärchen zu setzen, findet Lars Stark von Buddybrand.

» ZDF: Wahre Verbrechen – Die Toten vom Waldweg

Eine Wohnung voller Blutspuren: Hier gab es ein extrem brutales Verbrechen. Doch alles beginnt mit dem Fund zweier verbrannter Leichen im Wald.

» Allgemeine Zeitung: Queer und Kirche(n) beißen sich nicht

Evangelische Gemeinde wirbt für ökumenischen Stammtisch von jungen LSBTI*-Menschen

» Zeit Online über Regenbogenfamilien: Es ist Liebe

Die katholische Kirche versagt Regenbogenfamilien die Anerkennung und befeuert so Ablehnung und Hass am rechten Rand. Das beschädigt das Kindeswohl wirklich.

27. April 2021

» Rhein-Neckar-Zeitung: Virtuelle Diskussionsrunde zum Thema "LGBTQ+ in der Kirche" in der Bonhoeffer-Gemeinde

Bei einer Diskussion stellten sich die Teilnehmer die Frage, wie die Gemeinde ein sicherer Ort für Menschen der LGBTQ+-Community sein kann.

» Y-Kollektiv-Reportage: Chemsex – warum einige Schwule auf Drogen Sex haben

In Metropolen wie Berlin treffen sich schwule Männer, um auf harten Drogen wie Crystal, Kokain oder GHB nächtelang Sex zu haben. Y-Kollektiv Reporter Nico Schmolke war auf einer Chemsex-Party und berichtet, wie sich Chemsex in der schwulen Szene verbreitet.

» Audible Magazin spricht mit Bambi Mercury und Candy Crash über neuen Podcast: Mehr Glitzer – Sachverhalte aus der queeren Sicht

Mehr Glitzer, der erste Queer-Podcast bei Audible ein Interview mit den Drag Queens Bambi Mercury und Candy Crash

» taz zum Segnungsverbot für homosexuelle Paare: Homoliebe zählt im Vatikan nicht

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in der katholischen Kirche nicht gesegnet werden. Viele Betroffene wenden sich deshalb nun von der Kirche ab.

» Der Nordschleswiger: Apenrader Stadtwappen in Regenbogenfarben kommt an

Anlässlich der ersten Pride, die in Apenrade geplant ist, hat Leif Gerhard Nissen die drei Makrelen karikiert. Die Aura-Gruppe freut sich über die Künstlerinitiative, und auch Vertreter aus der Politik sehen Kunstwerk und Veranstaltung als positives Zeichen.

» RTL: Fieber & schlimme Krämpfe – So schlecht ging es "Prince Charming"-Star Alex Schäfer wirklich

Nach wochenlanger Funkstille auf seinem Instagram-Kanal folgte der große Schock für seine Fans: "Prince Charming" Alexander Schäfer (30) musste ins Krankenhaus. Wie es ihm jetzt geht und was die Ärzte herausgefunden haben, berichtet er in seiner Instagram-Story.

» taz zur Debatte um Sahra Wagenknecht: Der kulturelle Faktor

Sahra Wagenknecht macht symbolische Bedürfnisse verächtlich. Damit offenbart sie die kulturelle Achillesferse der politischen Linken.

» katholisch.de: Die Doppelmoral der Kirche kann ich nicht mehr verteidigen

Nach einem Foto mit einem homosexuellen TV-Star musste ein Seminarist das Priesterseminar verlassen. Für Volker Resing reicht nicht die Lehrmeinung der Kirche zur Homosexualität für einen Skandal, sondern "Verlogenheit, Doppelmoral – und Zynismus".

» Frankfurter Neue Presse: Erfolgreich mit queeren Liebesromanen

Wie die Frankfurterin Alicia Zett eine Nische entdeckte und zur Bestsellerautorin geworden ist.

26. April 2021

» Main-Post: LGBTI – Würzburg wird ein Stückchen bunter

Der Stadtrat setzt ein Zeichen für die Menschen, die sich nicht der heterosexuellen Norm zugehörig fühlen. Dafür werden Symbole für Toleranz und gegen Diskriminierung gesetzt.