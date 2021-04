Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. April 2021

» katholisch.de über Theologe Kranemann: Kirche muss Segensfeiern für Homosexuelle anbieten

Es dürfe nicht bei einer "unverbindlichen Rede" von der Achtung homosexueller Menschen bleiben, sagt Liturgiewissenschaftler Benedikt Kranemann. Stattdessen brauche es eine grundlegende Änderung in jenem Kernbereich kirchlichen Lebens.

» Tagesspiegel über neues Manga-Label Hayabusa: Verliebte Jungs und eine Packung Niedlichkeit

Das neue Hayabusa-Label des Carlsen-Verlags bringt Mangas für junge Frauen heraus auch für Queers ist einiges dabei.

» taz: Unverfrorenheit von Sassiness

Sassiness ist ein Selbstschutz gegen Homophobie und Normendruck. Mit ihr lassen sich einige Schicksale abwenden.

» NÖN.at: Transgender sein – Was das bedeutet

15-Jähriger wurde als Mädchen geboren, so gefühlt hat er sich nie: Hoffnungen, dunkle Momente und der Weg vom Mädchen zum Mann.

» RND spricht mit "Tatort"-Darstellerin ChrisTine Urspruch u.a. über Diversität: "Wir werden sehr oft nicht gleichberechtigt bezahlt"

Sie spielt die wohl bekannteste Tatort-Assistentin: ChrisTine Urspruch ist Alberich im Münster-Krimi. Im RND-Interview spricht die Schauspielerin über ihre Rolle, Witze über Kleinwüchsigkeit und Familienfreundlichkeit und Diversität in der Fernsehbranche.

» jetzt: Lesben, mögt ihr keine bisexuellen Frauen?

Unsere Autorin fühlt sich zu Frauen und Männern hingezogen – hat aber Respekt davor, Lesben um ein Date zu bitten. Denn als wahrer Teil der lesbischen Lebenswelt fühlt sie sich nicht.

» ze.tt: "Mir wäre es am liebsten, wenn gar kein Geschlecht im Pass stünde"

Weniger als 400 Menschen in Deutschland nutzen den Geschlechtseintrag "divers". Ist der Bedarf so gering? Nein, sagt Rafia Shahnaz Harzer vom queeren Verein Gladt.

» MDR: Vater, Vater, Kind – Anders und doch ganz normal

John-Luka wächst mit zwei Vätern auf. Für seine Pflegeeltern stand schon immer fest, dass sie Eltern werden wollen und einem Kind aus problematischen Verhältnissen ein Zuhause geben können.

» ORF: Junge Transpersonen – Auf der Reise zum richtigen Geschlecht

Über Transgender-Themen informieren sich mehr und mehr junge Menschen beim österreichischen Beratungszentrum Courage Geschlechtsanpassungen sind längst nicht mehr so ungewöhnlich wie früher. Prominente Beispiele finden sich international, auch ein bekannter heimischer TikToker spricht offen über das Thema. Humor und Selbstbewusstsein sind angesichts von Vorurteilen gefragt.

» Stuttgarter Nachrichten über Andrea Portale: Ein Gentleman, der offen schwul ist

Männlichkeit hat viele Gesichter. Andrea Portale führt es vor. Der Stuttgarter ist der erste offen schwule Kandidat, der es bei der GQ-Wahl zum Gentleman 2021 aufs Siegertreppchen geschafft hat. Was sagt er zu Mode, Diversität und Stil?

» nordbayern: Für mehr Sichtbarkeit – Nürnbergs queere Community erstellt Forderungskatalog

Mehr Sichtbarkeit zu schaffen, das ist das oberste Ziel des Nürnberger Bündnisses gegen Trans- und Homophobie. In einem Katalog hat der Zusammenschluss konkrete Forderungen formuliert und diese an die Stadt Nürnberg, den Freistaat und den Bund gerichtet. Parallel arbeitet auch die Stadt selbst an einem Masterplan "Queeres Nürnberg", dessen Umsetzung im Mai beginnen soll.

29. April 2021

» Gala über Ross Antony: Nach Missbrauch erst Jahre später in Therapie

Missbrauch mit 12, Suizidankündigung eines Fans und Tod des Vaters: Bei "Mental Health Matters" erzählt Ross Antony, wie er all das überwunden hat.

» SZ Magazin interviewt lesbische CDU-Politikerin: Was ist konservativ, Diana Kinnert?

Die Unternehmerin und CDU-Politikerin im Interview ohne Worte über die Frauenquote, die Grünen, Durchsetzungsfähigkeit und Partys in Berlin.

» Tagesspiegel interviewt Achan Malonda vom CSD Berlin Pride: "Wir müssen über intersektionale Diskriminierung reden"

Sängerin Achan Malonda ist Teammitglied des CSD Berlin Pride. Ein Gespräch über die Stern-Demo, Räume für queere PoCs und Diskriminierung in der BVG.

» katholisch.de über Bischof Dieser: Segnung homosexueller Paare ist für Seelsorger Gewissensfrage

Zu den geplanten bundesweiten "Segnungsgottesdiensten für Liebende" äußert sich nun auch Aachens Bischof Helmut Dieser: Er könne keinen Auftrag zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare erteilen – und verweist auf das Gewissen.

» derStandard.at: Safe Spaces und Nachteile für Cis-Männer – Junos empören sich über Gras

Die liberalen Studierenden orten eine "extremistische Ideologie". Die grünen Studierenden rechtfertigen die Maßnahmen als Mittel gegen "überbordende Männer-Egos" und das Patriarchat

» Luzerner Zeitung: "Wieso muss die Stadt extra sagen, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle willkommen sind? Das sind doch Leute wie du und ich!"

Das Luzerner Stadtparlament hat über ein LGBTI-Label für die Stadtverwaltung diskutiert.

» ORF: Geschlechter-OPs helfen Transgender-Menschen

Transgender-Menschen können sich operieren lassen, damit ihr Körper besser zu ihrem Geschlechtsempfinden passt. Nach einer solchen Operation geht es ihnen psychisch eindeutig besser, wie die bisher umfangreichste Studie zu dem Thema zeigt.

» Kronen Zeitung: Hat Vorarlberg ein Problem mit Homophobie?

Immer wieder wurden in der Vergangenheit Regenbogenflaggen im öffentlichen Raum entwendet, angezündet oder heruntergerissen. Das Zeichen für Solidarität mit und Toleranz für die LGBTQI-Community scheint in einigen Mitbürgern das Gegenteil auszulösen. Nun wurde die Flagge der evangelischen Pfarre zerstört.

» Nau: Pixar sucht Besetzung für seinen ersten Trans Charakter

Pixar hat den Aufruf zum Casting für seinen ersten transgender Charakter veröffentlicht. Über das neue Animationsprojekt ist bisher noch nichts bekannt.