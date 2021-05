Ausgewählter Artikel:

» (03.05.2021) Domradio: Belgischer Bischof klagt über Tausende Anträge auf Kirchenaustritt

Aus Protest gegen das vatikanische Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare verlassen offenbar viele Belgier die Kirche. Davon berichtet der Bischof von Antwerpen, Johan Bonny, laut französischsprachigen Medienberichten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Mai 2021

» Domradio: Belgischer Bischof klagt über Tausende Anträge auf Kirchenaustritt

Aus Protest gegen das vatikanische Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare verlassen offenbar viele Belgier die Kirche. Davon berichtet der Bischof von Antwerpen, Johan Bonny, laut französischsprachigen Medienberichten.

02. Mai 2021

» Tiroler Tageszeitung: Streit um Anti-Homophobie-Gesetz in Italien

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem Freiheits- und hohe Geldstrafen für Diskriminierung aufgrund des Geschlecht oder der sexuellen Orientierung vor. Neben der rechten Lega ist auch die Kirche gegen das neue Gesetz. Der Fernsehsender RAI wird indes der Zensur beschuldigt.

» Welt über Benin-Bronzen und LGBTI-Rechte in Nigeria: Rückgabe gern, aber bitte auch die Grundrechte achten!

Deutsche Museen geben die weltberühmten Benin-Bronzen nach Nigeria zurück. Das ist gut so. Aber noch besser wäre, das afrikanische Land würde die Menschenrechte von Homosexuellen achten. Ein Brief an den Botschafter Yusuf M. Tuggar.

» TAG24: Sie schreibt über Sex mit Männern und verdient damit ihr Geld – Frau gesteht, dass sie lesbisch ist

Nadia Bokody verdient ihr Geld, indem sie über Sex mit Männern schreibt. Nun teilt sie mit, dass sie eine Lesbe ist und sich zu Frauen hingezogen fühlt.

» Blick über Dragqueen Gossipa: "Ich war der Zwitter von Spreitenbach"

Mit 13 Jahren outete sich Lou Limacher, der Mann hinter Dragqueen Gossipa, bei ihrer Mutter als schwul. Ausgelöst wurde das Ereignis von einer Bratwurst.

» Radio Essen: Regenbogenfahne von Kirchturm in Essen geklaut? Gemeinde wird kreativ

Am Kirchturm von St. Hubertus und Raphael in Essen haben Gemeindemitglieder eine Regenborgenfahne gehisst. Doch kurz darauf wurde die Fahne offenbar geklaut.

» nordbayern: Grünen-Politikerin Ganserer könnte CSU in Söders Heimatstadt Wahlkreis abjagen

Die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) könnte in der Heimatstadt von CSU-Ministerpräsident Markus Söder den Coup schaffen und bei der Bundestagswahl im Herbst den Nürnberger Norden grün einfärben. Das packende Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 244 bleibt aber weiterhin spannend.

» Wuppertaler Rundschau: Regenbogenflagge weht an St. Laurentius

Die Gemeinde St. Laurentius hat die Regenbogenflagge gehisst. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ricarda Menne und Stadtdechant Bruno Kurth erklären den Hintergrund.

» Blick: Schafft doch die Ehe ab!

Es ist unmöglich, all den verschiedenen Lebens- und Wohnformen im Sozialversicherungs- und Steuerrecht gerecht zu werden.

01. Mai 2021

» verqueert: Queer und LSBTIQ* in Sachsen-Anhalt – Was wollen die Parteien zur Landtagswahl?

Am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Es ist die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. Nicht nur deshalb wird die Wahl besonders spannend! Erleben wir auch in Sachsen-Anhalt eine Halbierung des Ergebnisses der AfD im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl, wie es zuletzt in BaWü und RPf der Fall war? Welche Folgen werden sich aus dem Abschneiden der Parteien für die Bundespolitik ergeben? Um solche Fragen soll es im Folgenden nicht gehen. Vielmehr bin ich die Programme der Parteien zur Landtagswahl im Hinblick auf queere / LSBTIQ* Themen durchgegangen, um Entscheidungshilfe zu bieten. Queer und LSBTIQ* steht dabei hier einfach für: Lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, queer.

» Tagesspiegel über Charta der Meinungsfreiheit: Redefreiheit kann auch heißen, Unerträgliches zu ertragen

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat eine "Charta der Meinungsfreiheit" veröffentlicht. Sie ist gut gemeint, aber schlecht. Ein Kommentar.

» Sumikai: Japans Chefin der Olympischen Spiele unterstützt die Pride Week in Tokyo

In Japan gibt es eine immer mehr wachsende Akzeptanz für sexuelle Minderheiten. Am Dienstag startete nun die Pride Week in Tokyo. Die Chefin der Olympischen

» katholisch.de: "Segensgottesdienste für Liebende" sorgen für Diskussionen

Um den 10. Mai sind bundesweit in katholischen Gemeinden "Segensgottesdienste für Liebende" geplant. Die Aktion richtet sich auch an schwule und lesbische Paare – und erhöht den Druck in der innerkirchlichen Debatte.

» The Postie: "Jede queere Person ist ein Vorbild" – girl in red im Interview

girl in red hat die Poplandschaft aufgemischt. Wir sprechen mit ihr über ihr Debüt, die LGBTQ+ Community und Vorbildsfunktionen.

» Deutschlandfunk Kultur über lesbisches Paar: "Sind wir uns zu nah?"

Sonja Koppitz und Britta Nothnagel entdeckten ihre Liebe zueinander. Beide lebten zuvor in heterosexuellen Partnerschaften, bei Freunden warf das Fragen auf. Doch ein unerfüllter Kinderwunsch und Sonjas Depression standen zwischen beiden.

» Frankfurter Neue Presse aus Hofheim: Franziskaner segnet Paare – und zwar alle

Die katholische Kirche verweigert homosexuellen Paaren und wiederverheiratet Geschiedenen den Segen. Auch Bruder Norbert Lammers setzt jetzt ein Zeichen gegen dieses kategorische Nein aus Rom.

» WDR: "Why Are You Like This?" – Identitätspolitik als Comedy-Serie

Identitätspolitik ist quasi schon gleichbedeutend mit Streit, vor allem in den sozialen Netzwerken. Umso interessante ist die australische Serie "Why Are You Like This?", die daraus eine Comedy macht.

30. April 2021

» katholisch.de über Theologe Kranemann: Kirche muss Segensfeiern für Homosexuelle anbieten

Es dürfe nicht bei einer "unverbindlichen Rede" von der Achtung homosexueller Menschen bleiben, sagt Liturgiewissenschaftler Benedikt Kranemann. Stattdessen brauche es eine grundlegende Änderung in jenem Kernbereich kirchlichen Lebens.

» Tagesspiegel über neues Manga-Label Hayabusa: Verliebte Jungs und eine Packung Niedlichkeit

Das neue Hayabusa-Label des Carlsen-Verlags bringt Mangas für junge Frauen heraus auch für Queers ist einiges dabei.

» taz: Unverfrorenheit von Sassiness

Sassiness ist ein Selbstschutz gegen Homophobie und Normendruck. Mit ihr lassen sich einige Schicksale abwenden.