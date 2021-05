Ausgewählter Artikel:

» (04.05.2021) Kleine Zeitung; "Wärmster Moment" – Kritik an Werbesujet des Wörthersee Tourismus

Debatte um Gewinnspiel des Wörthersee Tourismus. Gesucht werden Botschafter für das Homosexuellen-Event "Pink Lake". Die Aufforderung an schwule Männer: "Zeig uns deinen wärmsten Moment."

Registrierung erforderlich

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Mai 2021

» Allgemeine Zeitung: Svenja Fürstes Weg in den richtigen Körper

2018 entschied sich Thomas Fürste mit 44 Jahren fortan als Svenja Fürste zu leben. Er fühlte sich als Frau, war im falschen Körper gefangen. 2019 sprach die AZ erstmals mit Svenja Fürste. Wie ist es ihr seitdem ergangen?

» der Freitag aus den USA: Kulturkampf um trans* Kids

Die Republikaner wollen geschlechtsangleichende Behandlung für Jugendliche verbieten

» Welt: Jetzt sollen Unternehmen für mehr LGBT-Rechte in Polen kämpfen

Die Organisation Open for Business setzt darauf, dass sich Unternehmen in Osteuropa stärker für mehr Akzeptanz von LGBT-Personen engagieren. Denn laut einer Untersuchung verursache Intoleranz volkswirtschaftliche Verluste. Erste Verbesserungen zeichnen sich ab.

» taz über Protest gegen Homophobie in Italien: Rapper Fedez disst die Lega

Bei einem Auftritt hat der einflussreiche Rapper Fedez mit der rechten Lega-Partei abgerechnet. Dem Staatssender RAI wirft er Zensur vor.

» Kleine Zeitung; "Wärmster Moment" – Kritik an Werbesujet des Wörthersee Tourismus

Debatte um Gewinnspiel des Wörthersee Tourismus. Gesucht werden Botschafter für das Homosexuellen-Event "Pink Lake". Die Aufforderung an schwule Männer: "Zeig uns deinen wärmsten Moment."

Registrierung erforderlich

» katholisch.de interviewt Mit-Initiator Thönnes: Die Segnungsfeiern sind keine Protestaktion

Deutschlandweit finden um den 10. Mai Segensgottesdienste unter anderem für homosexuelle Paare statt – auch als Antwort auf das Nein des Vatikan. Trotz Kritik gibt sich Mitinitiator Hans-Werner Thönnes selbstbewusst: Es gelte, eine Schöpfungswirklichkeit anzuerkennen.

» Tagesspiegel: "Mit dieser Bundesregierung wird es keine Reform für Regenbogenfamilien geben"

FDP-Abgeordnete fordern, noch in dieser Wahlperiode eine Reform des Abstammungsrechts auf den Weg zu bringen. Doch die Regierung scheint weiter uneinig.

» Schwarzwälder Bote: Waldmössinger gegen Homophobie – Gegen "Maischerze" und "Querdenker"

Proteste: Mit Plakaten gegen die erstmalige Aktion Mondays for Future und die Anal-Transparente vom 1. Mai

» Meine Südstadt: Schwuler Atheist in der Hörnchensmesse

Mitte März ließ die römische Glaubenskongregation durch den Papst mal wieder erklären, gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen zu verweigern, da solche Verbindungen nicht dem göttlichen Willen entsprächen. Und der kölsche Kardinal Woelki lobte inmitten seines Rumgeeieres um die Missbrauchsskandale das Votum als "eine Stärkung des katholischen Ehe- und Familienverständnisses". Was mir eigentlich gänzlich schnuppe war. Ich bin nicht schwul und meine Tage als Mitglied der katholischen Kirche liegen nun auch schon ein paar Jahrzehnte zurück.

» bonn.fm: queer um vier – Coming-out

Jeder queere Mensch hat die Situation schonmal erlebt. "Ich bin queer." Coming-outs gehören zum Leben dazu wie Atmen oder Essen. Aber sind Coming-outs heute noch nötig? Warum sollte man andere Menschen nicht outen? Und wie werden Coming-outs eigentlich in den Medien dargestellt? Darüber und auch über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen wir in der neuen Ausgabe von "queer um vier".

» Deutschlandfunk Kultur: Homofeindlichkeit bis heute tief verankert

Homofeindlichkeit hat eine lange Geschichte. Die Zahl der Gewalttaten gegen homo- und transsexuelle Menschen ist bis heute erschreckend hoch. Befeuert durch autoritäre Strömungen, die festhalten an überkommenen Geschlechterrollen und Männlichkeitsidealen.

03. Mai 2021

» Domradio: Bedeutet Segnung für homosexuelle Paare Exkommunikation?

Hätte eine Segnung homosexueller Paare für Bischöfe nach dem Nein des Vatikan juristische Konsequenzen? Das Kirchenrecht sieht nach Ansicht des katholischen Kirchenrechtlers Gero Weishaupt in diesem Fall deutliche Strafen vor.

» taz über queere Palästina-Solidarität beim 1.Mai: Ignorante Trittbrettfahrer

Anti-israelische Gruppen nutzen die Mai-Demos für ihren politischen Kampf. Wer die Parolen mitsingt, sollte wissen, wer den Wagen anspannt.

» Domradio: Belgischer Bischof klagt über Tausende Anträge auf Kirchenaustritt

Aus Protest gegen das vatikanische Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare verlassen offenbar viele Belgier die Kirche. Davon berichtet der Bischof von Antwerpen, Johan Bonny, laut französischsprachigen Medienberichten.

02. Mai 2021

» Tiroler Tageszeitung: Streit um Anti-Homophobie-Gesetz in Italien

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem Freiheits- und hohe Geldstrafen für Diskriminierung aufgrund des Geschlecht oder der sexuellen Orientierung vor. Neben der rechten Lega ist auch die Kirche gegen das neue Gesetz. Der Fernsehsender RAI wird indes der Zensur beschuldigt.

» Welt über Benin-Bronzen und LGBTI-Rechte in Nigeria: Rückgabe gern, aber bitte auch die Grundrechte achten!

Deutsche Museen geben die weltberühmten Benin-Bronzen nach Nigeria zurück. Das ist gut so. Aber noch besser wäre, das afrikanische Land würde die Menschenrechte von Homosexuellen achten. Ein Brief an den Botschafter Yusuf M. Tuggar.

» TAG24: Sie schreibt über Sex mit Männern und verdient damit ihr Geld – Frau gesteht, dass sie lesbisch ist

Nadia Bokody verdient ihr Geld, indem sie über Sex mit Männern schreibt. Nun teilt sie mit, dass sie eine Lesbe ist und sich zu Frauen hingezogen fühlt.

» Blick über Dragqueen Gossipa: "Ich war der Zwitter von Spreitenbach"

Mit 13 Jahren outete sich Lou Limacher, der Mann hinter Dragqueen Gossipa, bei ihrer Mutter als schwul. Ausgelöst wurde das Ereignis von einer Bratwurst.

» Radio Essen: Regenbogenfahne von Kirchturm in Essen geklaut? Gemeinde wird kreativ

Am Kirchturm von St. Hubertus und Raphael in Essen haben Gemeindemitglieder eine Regenborgenfahne gehisst. Doch kurz darauf wurde die Fahne offenbar geklaut.

» nordbayern: Grünen-Politikerin Ganserer könnte CSU in Söders Heimatstadt Wahlkreis abjagen

Die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) könnte in der Heimatstadt von CSU-Ministerpräsident Markus Söder den Coup schaffen und bei der Bundestagswahl im Herbst den Nürnberger Norden grün einfärben. Das packende Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 244 bleibt aber weiterhin spannend.