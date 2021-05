Ausgewählter Artikel:

» (07.05.2021) Deutschlandfunk Kultur über "Sister Outsider" von Audre Lorde: "Ihr müsst euch sichtbar machen"

Audre Lorde kritisierte Rassismus und Patriarchat schon vor Jahrzehnten. Die afroamerikanische Autorin ermutigte auch Schwarze Frauen in Deutschland. Marion Kraft hat ihr Buch Sister Outsider mitübersetzt – bis heute sei es ungebrochen aktuell.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Mai 2021

» jetzt: Frauen, dürfen Schwule feministische Kultur kapern?

Viele schwule Männer feiern die Musik von Madonna oder Beyoncé und singen feministische Lyrics mit. Unser Autor fragt sich, ob er das Recht dazu hat.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Benno Gammerl: Eine Geschichte des schwul-lesbischen Liebens und Erlebens

Fühlen Schwule und Lesben anders als Heteros? In gewisser Weise, sagt Historiker Benno Gammerl. Sein Buch "Anders fühlen" widmet sich der Lebenswelt von Lesben und Schwulen in der Bundesrepublik. S.a.: Die Geschichte der homosexuellen Gefühle in der Bundesrepublik (23.03.2021)

» SRF: Trotz Verbot – Katholischer Seelsorger segnet Homosexuelle

Der Zürcher Meinrad Furrer will queere Paare erstmals öffentlich segnen. Der Churer Bischof ist skeptisch.

» kicker interviewt queeren Volleyballer Patch: "Viele sagen Danke, auch die Fußballer"

Benjamin Patch ist der erste offen queere männliche Sportler in einer deutschen Profiliga. Dem kicker öffnet sich der 26-Jährige im Interview.

06. Mai 2021

» katholisch.de: Ist bischöflicher Ungehorsam gegenüber dem Papst ein Schisma?

"Ein Bischof, der das päpstliche Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ignoriert und ihm zuwiderhandelt, zieht sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu", hatte Kirchenrechtler Gero Weishaupt kürzlich in einem Interview behauptet. Thomas Schüller analysiert, warum Weishaupt unrecht hat.

» blue News: Aufenthaltsbewilligung für Transgender-Frau verlängert

Das Bundesverwaltungsgericht bewilligt die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für eine mauritische Staatsangehörige, die sich vom Mann zur Frau hat umwandeln lassen. Da Mauritius Transgender-Menschen nicht anerkennt, kommt das Gericht zum Schluss, dass die Wiedereingliederung und ärztliche Betreuung der Betroffenen bei einer Heimkehr gefährdet wären.

» Der Landbote: Der Regenbogen und die EU-Flagge

Eine FDP-Stadtratskandidatin kritisiert, dass die Stadt "politische" Flaggen aufhängen will. Der Kanton hat da weniger Skrupel. Unser Kolumnist hat Fragen.

» yahoo: Lesbische Ballköniginnen gekürt – Eltern laufen Sturm

Zwei Highschool-Schülerinnen aus Kings Mill im US-amerikanischen Ohio feiern einen der glücklichsten Tage in ihrem Leben. Und auch die Gemeinde freut sich mit dem lesbischen Paar, das zum Ballkönig und zur Ballkönigin gekürt wurde. Doch bei einigen Eltern stößt die Wahl auf Unverständnis.

05. Mai 2021

» RP Online: Wassenberg verzichtet auf Regenbogen-Flagge – "Beschämend" für SPD, "peinlich" für Grüne

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ging es um den SPD-Antrag, zum Idahobit am 17. Mai, ein Zeichen zu setzen. Der Antrag wurde abgelehnt.

» k.at: Regenbogenparade 2021 – Hasspostings gegen Veranstaltung

Unter einem Posting zur diesjährigen Pride in Wien kam es zu Hasskomentaren. Nun droht den PosterInnen Anzeige.

» Süddeutsche.de über Filme zum Thema "Empowerment": Queer, wütend, revolutionär

Eine Reihe rückt Aktivistinnen und Aktivisten in den Fokus. In "La Premiere Marche" planen Studierende in Frankreich eine Parade für mehr Toleranz, "Writing With Fire" würdigt Reporterinnen in Indien.

» evangelisch.de: Migrantin, queer und christlich

June B. kommt aus Jamaika und lebt in den USA. Sie hat Jahrzehntelang dafür gekämpft, dass sie selbst und andere sie als schwarze und queere Migrantin und als Christin anerkennen.

» Domradio: Italienischer Kardinal warnt vor Schisma wegen Segnungsfeiern

Der langjährige Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Camillo Ruini, zeigt sich angesichts der geplanten Segnungsfeiern für homosexuelle Paare in Deutschland besorgt. Er hoffe nicht, dass dies zu einem Schisma führe, betonte er.

» hessenschau über Frankfurter Dragqueen Electra Pain: "Rampensau" mit großem Herzen

Normalerweise steht die Frankfurter Dragqueen Electra Pain regelmäßig auf der Bühne, in der Corona-Zeit wurde sie zum TikTok-Star. Ihre Botschaft verbreitet sie dort gleichermaßen.

» hpd: "Lesbische Aktivitäten"? Homophobe Abgeordnete sorgt für den Witz des Tages

Die kanadische Abgeordnete Tamara Jansen hatte jetzt kürzlich ihre 15 Minuten des Twitter-Ruhms, und um die zu bekommen, wählte sie den einfachsten Weg: rechtschaffene Doofheit. Vor einem weißen Setzkasten von Schrankwand sitzend, schaltete sie sich in die laufende Video-Parlamentssitzung ein, und es gab ein Thema zu besprechen, an dem religiöse Konservative ihre eigene Nächstenliebe-Kompetenz so richtig gut durchexerzieren können: Homosexualität!

» Schlager.de: Fantasy-Freddy – DAS denkt er über die katholische Kirche

Fredi und Martin von Fantasy sind beide bekennende Katholiken. In einem Interview haben sie sich nun kritisch geäußert. Hier erfahrt ihr mehr!

» BR24: Segnung homosexueller Paare – Widerstände innerhalb der Kirchen

Während in der bayerischen evangelisch-lutherischen Kirche ein allgemeines Ja zur Segnung homosexueller Paare gilt, hat der Vatikan mit dem jüngsten Nein zur Segnung seine Position gefestigt. Es gibt innerkirchliche Widerstände gegen beide Haltungen.

04. Mai 2021

» katholisch.de: Wegen Haltung zu Homosexuellen – Gläubige fordern Absetzung von Bischof

Mit einem formellen Appell an die Glaubenskongregation versuchen Gläubige in der australischen Diözese Parramatta, sowohl ihren Bischof als auch ihren Generalvikar loszuwerden. Der Grund: ihre tolerante Haltung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen.

» web.de interviewt Jendrik Sigwart: "Der ESC ist ein Kindheitstraum"

Jendrik Sigwart wird Deutschland am 22. Mai beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten. Sein Song "I Dont Feel Hate" richtet sich gegen Hass und Diskriminierung. Im Interview spricht er über Ziele beim ESC, polarisierende Reaktionen auf seinen Song und verrät seinen Lieblingsmoment beim europäischen Sängerwettstreit.