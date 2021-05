Ausgewählter Artikel:

» (08.05.2021) Spiegel: Wie Keira Bell ein Mann wurde – und dann wieder eine Frau

Immer mehr Kinder und Jugendliche geben an, im falschen Körper geboren zu sein. Medizinisch ist eine Angleichung des Geschlechts möglich. Aber wann sollte Minderjährigen dieser Schritt erlaubt sein?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Mai 2021

» ARD Audiothek: Weltspiegel Thema Gleichgeschlechtliche Liebe

Die Liebe, eigentlich das Schönste auf der Welt. Doch dafür ins Gefängnis oder auf offener Straße angefeindet werden? In Japan hat vor kurzem ein lokales Gericht entschieden, dass es verfassungswidrig ist, die gleichgeschlechtliche Ehe zu verbieten. Was genau bedeutet dieses Urteil und wie steht es um die Rechte und das Leben der LGBTQI Community weltweit? In Polen schlägt der LGBTQI Community so viel Hass entgegen wie in keinem anderen EU-Land. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf wurde offen gegen sexuelle Minderheiten gehetzt. Darüber sprechen wir mit Martin Adam, Korrespondent für Polen und mit Roman Mellah, er arbeitet für das ARD Studio Tokio. Und wie steht es um die LGBTQI Rechte in Deutschland? Das klären wir mit Gabriela Lünsmann, Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland.

» tagesschau aus Italien: Streit um Anti-Homophobie-Gesetz

Mehr Schutz für Schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle – das ist das Ziel eines neuen Gesetzes, um das in Italien ein heftiger Streit tobt. Unter anderem die katholische Kirche, aber auch die rechte Lega stellen sich quer.

» Domradio: Theologe fordert mehr Dialog zwischen Rom und Homosexuellen

Zwischen dem Vatikan und Homosexuellen braucht es nach Ansicht des Moraltheologen Stephan Goertz mehr direkten Dialog. Er vermutet, dass die "Segnungsgottesdienste für Liebende" zu mehr Spannungen in der Kirche führen.

» katholisch.de: Pfarrer Olding segnet Holger und Lennart

Auch wenn der Vatikan sagt, die Kirche habe keine Vollmacht dazu: Deutschlandweit segnen katholische Seelsorger Beziehungen, die nicht dem katholischen Ideal entsprechen – auch homosexuelle. Ein Besuch in Geldern bei Pfarrer Christian Olding.

» evangelisch.de über UN-Kritik: Gesetz in Uganda ist Angriff auf Homosexuelle und andere Gruppen

evangelisch.de liefert einen evangelischen Blick auf die Welt und Service rund um die evangelische Kirche. S.a.: Uganda verabschiedet neues Gesetz zur Kriminalisierung Homosexueller (05.05.2021)

» Süddeutsche.de: Queer ist nicht gleich queer

Kamill Lippa, 24, hat schon zu Schulzeiten einen Film über Transpersonen gedreht. Mit seiner Kunst will er die LGBTIQ*-Szene sichtbar machen, aber auch Probleme innerhalb der Community aufzeigen

» Deutsche Welle aus Serbien: Homosexuelle Partnerschaften werden zum Politikum

Der serbische Präsident Aleksandar Vui dämpft Hoffnungen, dass eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle bald kommen werden. Der ermüdende Kampf für Rechte der LGBT-Community in Serbien geht in die nächste Runde.

» Deutschlandfunk Nova: Lesbische Pastorinnen auf'm Dorf – Das Baby ist da

Ellen und Steffi sind Mamas. Das lesbische Pastorinnen-Paar hat eine Tochter bekommen.

» Tiroler Tageszeitung: Mavi Phoenix im "ZDF Magazin Royale" – Neuer Song und neues Aussehen

Es ist der erste Auftritt von Mavi Phoenix seit seiner Gender Transition, womit er auch sein neues Aussehen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

» Kurier über Barbara-Hammer-Schau: Hippie-Freuden in einem lesbischen Werbespot

Die Schau "Barbara Hammer – Women I love" zeigt Arbeiten der US-Filmemacherin

» Süddeutsche.de: Regenbogenfahne bei Kirche gekappt

Sie hat nur einen Tag gehangen, die Regenbogenfahne. Am Donnerstag, 6. Mai, hatte das Seelsorgeteam sie vor der Pfarrkirche St. Leonhard an der Goßwinstraße 11...

» Goldene Kamera interviewt "All you need"-Regisseur Benjamin Gutsche: "Jeder Mensch hat Sehnsüchte"

Die erste schwule ARD-Serie "All you need" zeigt vier Männer zwischen One-Night-Stands und großer Liebe. Wir sprachen mit Regisseur Benjamin Gutsche.

» Goldene Kamera spricht mit Bambi Mercury über "All you need": "Die Sichtweise ist eindimensional"

Die erste schwule ARD-Serie "All you need" zeigt vier Männer zwischen One-Night-Stands und großer Liebe. Wir sprachen mit Bambi Mercury.

07. Mai 2021

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Schweigen brechen – Schwule und sexualisierte Gewalt

Die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt ist für schwule Männer oft noch ein Tabu. Dirk Ludigs fordert die schwule Community auf, dem Thema nicht länger aus dem Weg zu gehen

» Nadine Angerer im kicker: Kultur der Vielfalt – Kommt das beim DFB von Herzen?

Nadine Angerer wurde 2003 und 2007 Weltmeisterin und holte fünf EM-Titel mit dem Auswahlteam des DFB. Ein Verband, dem die 42-Jährige gewisse Aussagen nicht abnimmt.

» Deutsche Welle über schwules Paar in Serbien: Liebe mit Hindernissen

Jovan und Sergej warten sehnlichst darauf, dass Serbien ein Gesetz über gleichgeschlechtliche Partnerschaften verabschiedet. Homosexuellen Paaren soll ermöglicht werden, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Eine "Ehe für alle" wird es aber nicht geben.

» jetzt: Frauen, dürfen Schwule feministische Kultur kapern?

Viele schwule Männer feiern die Musik von Madonna oder Beyoncé und singen feministische Lyrics mit. Unser Autor fragt sich, ob er das Recht dazu hat.

» Deutschlandfunk Kultur über "Sister Outsider" von Audre Lorde: "Ihr müsst euch sichtbar machen"

Audre Lorde kritisierte Rassismus und Patriarchat schon vor Jahrzehnten. Die afroamerikanische Autorin ermutigte auch Schwarze Frauen in Deutschland. Marion Kraft hat ihr Buch Sister Outsider mitübersetzt – bis heute sei es ungebrochen aktuell.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Benno Gammerl: Eine Geschichte des schwul-lesbischen Liebens und Erlebens

Fühlen Schwule und Lesben anders als Heteros? In gewisser Weise, sagt Historiker Benno Gammerl. Sein Buch "Anders fühlen" widmet sich der Lebenswelt von Lesben und Schwulen in der Bundesrepublik. S.a.: Die Geschichte der homosexuellen Gefühle in der Bundesrepublik (23.03.2021)