» (11.05.2021) NDR: Ehe für alle ermöglicht auch Adoption für alle

Als im Oktober 2017 die Ehe für alle möglich wird, ist plötzlich auch der Weg frei für eine Adoption in Deutschland.

11. Mai 2021

» Jungfrau Zeitung über Dragqueen: "Manchmal ruft jemand 'Transe', was an sich schon absurd ist"

Männer, die sich in Frauen verwandeln mit viel Make-up, pompösen Perücken und schillernden Abendkleidern. Eine Dragqueen aus Interlaken wünscht sich mehr Offenheit. Und Wissen, an dem es in der Gesellschaft über ihre Kunstform fehle. Ein Kennenlernen.

» junge Welt über "All you need": Kein Pfund Gehacktes

"Nun scheint es, als legte die alte Bundesrepublik ihre Fesseln ab. Nur 30 Jahre nach 'Coming Out' von Heiner Carow und 20 Jahre nach 'Queer As Folk'. Versucht das Öffentlich-Rechtliche, sich inhaltlich neu aufzustellen?"

» FAZ-Kommentar zum Segnungsverbot: Nicht hilfreich

Gott will es: Auf gleichgeschlechtlichen Partnerschaften kann kein Segen liegen. Doch wer will wissen, was Gott will?

» t-online: Wegen Homosexualität entlassen – Ehemaliger Soldat kämpft um einen Neuanfang

Dierk Werner Koch wurde einst von der Bundeswehr wegen seiner Homosexualität entlassen. Jahrelang hat er für eine Entschuldigung gekämpft.

» Deutschlandfunk Kultur über Co-Elternschaft: Großes Glück und große Herausforderung

Alex ist schwul und hat zwei Kinder mit Kathleen und Maryna, einem lesbischen Paar. Drei von immer mehr Menschen, die in Co-Elternschaft leben. Doch ihr Alltag gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nicht nur wegen der rechtlichen Situation.

10. Mai 2021

» Queer Nations: Essay von Jan Feddersen über den ESC – Queeres Weltkulturerbe

In loser Folge stellen wir Aufsätze aus älteren Ausgaben des Jahrbuchs Sexualitäten gratis zum Download bereit. Diesmal und pünktlich zur Eurovision-Saison 2021: "ESC – Queeres Weltkulturerbe".

» Tagesspiegel: Die katholische Kirche sollte ihren rebellischen Priestern dankbar sein

Geistliche nehmen jetzt selbst in die Hand, was der Vatikan nicht zu leisten vermag: Modernisierung. Die ist längst überfällig. Ein Kommentar.

» RTL: Regenbogenflagge statt Sponsorenlogo – Hier gilt: Ein anderer Fußball ist möglich!

Ein anderer Fußball ist möglich! unter diesem Motto kämpft der SV Borussia Leer für Toleranz und Weltoffenheit.

» Süddeutsche.de: Die Doppelmoral der katholischen Kirche

Stur verweigert die Amtskirche gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen. Wäre sie nur genauso konsequent beim Thema Missbrauch.

» Deutschlandfunk Kultur: Aufregung für alle – auch ohne Gendersternchen

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist gendergerechte Sprache nur "Tugendterror". Da passt es gut, dass die CDU auf das Gendersternchen im Koalitionsvertrag verzichten will. Die Aufregung über den Vertrag ist ohnehin geschlechterübergreifend.

» kicker interviewt Anna Blässe und Lara Dickenmann: "Wir leben genauso wie Heterosexuelle"

Die Wolfsburger Spielerinnen Anna Blässe (34) und Lara Dickenmann (35) wollen sich nicht verstecken und möchten in der Gesellschaft etwas verändern. Nationalspielerinnen, Champions-League-Siegerinnen und ein Ehepaar: Die beiden Mittelfeldspielerinnen sind nicht nur sportliche Vorbilder. Im Doppelinterview sprechen sie über ihre persönlichen Erfahrungen.

» Carlos Varela in Blick: Darum rate ich schwulen Fussball-Profis vom Coming-out ab

Der Fussball habe kein Rassismus-Problem, findet Blick-Kick-Experte und Kult-Kicker Carlos Varela. Der 43-Jährige liefert die Erklärung gleich mit dazu.

» Süddeutsche.de: Genderpolitik für alle

Wie denkt man unterschiedliche Bedürfnisse von Geschlechtern gleich mit? Eine Kampagne der Stadt erklärt die Anliegen von Gleichstellungs­arbeit anschaulich.

» Domradio: Vor Segnungsgottesdienst – Sachbeschädigung an Kirche in Würzburg

Unbekannte haben am Sonntag ein Plakat von der Tür der Würzburger Augustinerkirche gerissen, das Bezug auf den Protest gegen das Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare nahm. Der Segnungsgottesdienst soll dennoch stattfinden.

» katholisch.de kommentiert: Die Segnungen richten sich nicht gegen die Glaubenskongregation

Das Nein war der Auslöser, die Segnungen sind aber nicht unbedingt ein Zeichen gegen die Glaubenskongregation, kommentiert Julia Knop. Stattdessen möchte die Aktion für Menschen heilsam sein, die von Kirche bisher nur mit Mitleid bedacht wurden.

» Volksstimme: Für die vierjährige Zoey aus Haldensleben ist klar: "Zwei Mamas sind cooler"

Am 9. Mai 2021 Muttertag. Für die vierjährige Zoey aus Haldensleben ist das ein besonderer Tag, denn sie hat zwei Mütter. Die Volksstimme hat mit ihr und ihren Müttern über das Leben in einem Drei-Frauen-Haushalt, über Ämter-Wahnsinn und Vorurteile gesprochen.

09. Mai 2021

» der zaunfink: All you need is Lebensweisenakzeptanz

2021: Die erste deutsche schwule Serie, und der Plot um Eifersucht, Monogamiewahn und den Seitensprung als Weltuntergang hätte exakt so auch 1960 im Ohnsorg-Theater funktioniert. War Emanzipation nicht mal was anderes?

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Bernd Mönkebüscher von #liebegewinnt: "Wir möchten mit Menschen feiern, die ihre Liebe als Segen empfinden"

Knapp 100 katholische Gemeinden bieten Segensfeiern für gleichgeschlechtlich Liebende an. Das lehnt der Vatikan ausdrücklich ab. Aber die Kirche könne Segen nicht verweigern, sagt Pfarrer Bernd Mönkebüscher von der Aktion #liebegewinnt.

» Bayreuther Tagblatt: Bayreuths jüngste Stadträtin – "Ich bin queer"

Politik in der Region hautnah: Das bt stellt ihre Vertreter vor. Den Anfang macht die jüngste Stadträtin Bayreuths, Louisa Marie Hübner.