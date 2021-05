Ausgewählter Artikel:

» (12.05.2021) Frankfurter Rundschau: "Emma" und Terf

Um Rechte von Transpersonen zu beschneiden, versuchen radikale Feministinnen, Gesetze zu kippen. Alice Schwarzer verleiht ihnen eine schrille Stimme. Die Kolumne.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Mai 2021

» Berliner Kurier über lesbische Muslima: Marwa floh vor ihrer Familie – und ihre Mutter will ihr den Teufel austreiben

Sie stammt aus einer muslimischen Gemeinde. Und sie ist lesbisch. Gleichgeschlechtliche Liebe gilt im Islam als Sünde. Nun ist die 25-Jährige eines der Gesichter einer neuen Berliner Plakat-Kampagne. S.a.: Berliner Moschee wirbt für LGBTI-Akzeptanz im Islam (11.05.2021)

» evangelisch.de: Sind Sie denn noch zu retten, Frau Wagenknecht?

Skurrile Minderheiten, die sich zu Opfern stilisieren, beklagt Sahra Wagenknecht in ihrem neuen Buch. Sie unternimmt damit den Versuch, den Einsatz für die Rechte Ärmerer gegen den Einsatz für Menschen, die Diskriminierung wegen ihrer Sexualität erleiden, auszuspielen. Damit betreibt die Politikerin ein gefährliches Spiel.

» Tagesspiegel: Deutsche Aidshilfe will Stigmatisierung am Arbeitsplatz bekämpfen

Menschen mit HIV erfahren auf der Arbeit Diskriminierung. Eine Deklaration der Aidshilfe will das ändern. Die FDP fordert die Bundesregierung auf mitzuziehen.

» RND: Nächste Abkehr von Trump-Politik – US-Regierung schützt Transgendermenschen im Gesundheitswesen

Homosexuelle und Transgendermenschen sollen im Gesundheitswesen der USA zukünftig vor Diskriminierung geschützt werden. Die Trump-Administration wollte die Rechte der Betroffenen noch einschränken. Künftig sollen Bundesgesetze, die Geschlechterdiskriminierung im Gesundheitswesen verbieten, aber auch für Homosexuelle und Transgender gelten.

» der Freitag über Dresdner Terrormord: Die Stille nach dem Hass

Ein Dschihadist ist seit 2017 als Gefährder eingestuft. Trotzdem gelingt ihm ein Anschlag auf ein schwules Paar

» SR.de: Eine Partnerschaft mit homophoben Städten?

Der Saarpfalz-Kreis pflegt schon seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit einem Landkreis in Polen. Jetzt soll ein zweiter polnischer Landkreis dazukommen. Das Problem: Wie inzwischen in vielen Regionen Polens werden auch in diesem Landkreis Menschen diskriminiert, die schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell sind. Wie kann eine Partnerschaft unter diesen Umständen aussehen? Und sollte es sie überhaupt geben?

» Main-Echo: Wenn Männer Frauenkleider tragen – Wie ein Transvestit aus der Region lebt

Wer bin ich? Auf die Frage nach der eigenen Identität finden immer mehr Menschen ganz individuelle Antworten. Dass es sich dabei keineswegs um ein Großstadt-Phänomen handelt, zeigt dieses Beispiel aus dem Mainviereck.

» Zeit Online über Berliner Filmreihe "Queeres B": Kennt Liebe ein Gesetz?

Vom ersten Schwulenfilm über Ost-West-Lieben bis zu den Pubertierenden von heute: Das Berliner Filmfestival Queeres B

» Tagesspiegel über Anti-Homophobie-Gesetz in Italien: Katholische Kirche befürchtet "Gender-Ideologie"

Mehr Schutz für Schwule, Lesben, Trans- und Bisexuelle – das fordert ein neues Gesetz in Italien. Die Katholische Kirche und rechte Parteien stellen sich quer.

» Domradio: Mitinitiator der Aktion #liebegewinnt zieht Fazit – "Es sind Tränen geflossen"

Seit Sonntag haben schon über 100 Gottesdienste unter dem Motto #liebegewinnt stattgefunden. Auch in der Hammer Gemeinde von Pfarrer Bernd Mönkebüscher haben sich homosexuelle Paare segnen lassen. Es wurde recht emotional.

11. Mai 2021

» Deutschlandfunk Kultur über Identitätspolitik und Klassismus: Sie sagen Klasse, aber sie meinen es nicht so

Der Klassismus, die Benachteiligung wegen sozialer Herkunft, gehört nicht auf die identitätspolitische Agenda, meint Arno Frank. Denn während andere Minderheiten Anerkennung für das wollen, was sie sind, wollen Arme genau das nicht: arm bleiben.

» ze.tt über #liebegewinnt: "Es war kein Kampfgottesdienst"

Bundesweit segneten Kirchen queere Menschen – trotz Verbot des Vatikans. Ihr Motto: Liebe gewinnt. Eine Beteiligte erklärt, warum die Aktion keine Kampfansage war.

» Tagesspiegel über trans Frau bei der Luftwaffe: "Ich war die erste Frau auf Kampfflugzeugen"

Die Bundesregierung will queere Soldat*innen rehabilitieren und entschädigen. Christiane Meiners war als trans Frau bei der Luftwaffe, ist von dem geplanten Gesetz aber ausgeschlossen.

» RP Online aus Düsseldorf: Der Christopher Street Day wird im Oktober gefeiert

Die Gruppe der Schwulen, Lesben und Transmenschen demonstriert dennoch am kommenden Sonntag gegen Diskriminierung und für Toleranz.

» film.at: Straightwashing – Diese 6 beliebten Filmfiguren waren ursprünglich queer

Durch Straighwashing hat Hollywood die Identität zahlreicher queerer Figuren verändert. Diese Filme hätten auch LGBT-Filme sein können.

» Jungfrau Zeitung über Dragqueen: "Manchmal ruft jemand 'Transe', was an sich schon absurd ist"

Männer, die sich in Frauen verwandeln mit viel Make-up, pompösen Perücken und schillernden Abendkleidern. Eine Dragqueen aus Interlaken wünscht sich mehr Offenheit. Und Wissen, an dem es in der Gesellschaft über ihre Kunstform fehle. Ein Kennenlernen.

» junge Welt über "All you need": Kein Pfund Gehacktes

"Nun scheint es, als legte die alte Bundesrepublik ihre Fesseln ab. Nur 30 Jahre nach 'Coming Out' von Heiner Carow und 20 Jahre nach 'Queer As Folk'. Versucht das Öffentlich-Rechtliche, sich inhaltlich neu aufzustellen?"

» FAZ-Kommentar zum Segnungsverbot: Nicht hilfreich

Gott will es: Auf gleichgeschlechtlichen Partnerschaften kann kein Segen liegen. Doch wer will wissen, was Gott will?

» t-online: Wegen Homosexualität entlassen – Ehemaliger Soldat kämpft um einen Neuanfang

Dierk Werner Koch wurde einst von der Bundeswehr wegen seiner Homosexualität entlassen. Jahrelang hat er für eine Entschuldigung gekämpft.