» (14.05.2021) kma Online über LGBTQ im Klinikalltag: "Ideal ist, wenn man eine Queer-Community nicht mehr braucht"

Zwei Ärztinnen und ein Arzt gründen eine Queer-Community im Helios Klinikum Berlin-Buch und organisieren die Teilnahme am Christopher Street Day mit einem eigenen Truck. Wozu? Für mehr Sensibiltät und Sichtbarkeit in der Kollegenschaft und um ein klares Statement nach Außen zu setzen.

14. Mai 2021

» Domradio: Katholikenforum fordert Bischofsreaktion auf Segnungsfeiern

Lauter Protest: Das Forum Deutscher Katholiken wertet die vor einigen Tagen in mehr als 100 Kirchen in Deutschland veranstalteten Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare als "Akt der Auflehnung gegen das Lehramt der Kirche".

» Süddeutsche.de: Normalität ist nun einmal divers

Wer heute linke Politik machen will, muss lernen Identität und Sozialpolitik gemeinsam und nicht gegeneinander zu denken.

» katholisch.de über italienischen Zeitungsbericht: Vatikan-Finanzierung für "Rocketman" eher zufällig

Im März hatte Popstar Elton John dem Vatikan Heuchelei vorgeworfen, weil dieser trotz seiner Ablehnung homosexueller Partnerschaften die Filmbiografie "Rocketman" mitfinanziert habe. Jetzt kommt raus: Die Finanzierung erfolgte wohl eher zufällig.

13. Mai 2021

» Bravo: Asexuell – Was ist das?

Asexuell was bedeutet das? Wann ist man asexuell? Wir haben uns diese sexuelle Orientierung angeschaut und erklären alles Wichtige!

» Donaukurier aus Ingolstadt: 100 Parkbänke für die Vielfalt

Anlässlich eines Internationalen Aktionstags bringen Aktive des gemeinnützigen Vereins Queer Ingolstadt zusammen mit der städtischen Gleichstellungsstelle an hundert Parkbänken im Stadtgebiet Regenbogen-Banner mit Sprüchen an: Respekt für alle!

» taz spricht mit Priester über Segnungsaktion: "Die Kirche hinkt hinterher"

Die Segnungsaktion #liebegewinnt hat unter katholischen Geistlichen für Ärger gesorgt. Priester Wolfgang Rothe sieht die Mächtigen an ihre Grenzen stoßen.

» BR24: Queeres Nürnberg – Stadt und queere Szene erstellen Aktionsplan

Die Stadt Nürnberg will mehr für die Belange von Lesben, Schwulen sowie Bi-, Trans- und Interpersonen tun. Zusammen mit der queeren Szene erarbeitet sie dazu einen Aktionsplan "Queeres Nürnberg".

» katholisch.de: Weishaupt widerspricht Schüller – Segnungen stellen Schisma dar

Finden Segnungen homosexueller Paare im Ungehorsam gegen den Papst statt und ziehen sich die Seelsorger sogar die Exkommunikation zu? So sieht es Kirchenrechtler Gero P. Weishaupt und widerspricht seinem Münsteraner Kollegen Thomas Schüller deutlich.

» Annabelle: Kate Winslet, wie ist es, Sex mit einer Frau zu simulieren?

Kate Winslet uber lesbischen Sex vor der Kamera, LGBTQ-Menschen in Hollywood, gendergerechte Erziehung und ihren neuen Film "Ammonite".

» BR24: TikTok – Mitglieder der LGBTQ-Community zensieren sich selbst

Werden Begriffe wie "schwul" oder "transsexuell" von TikToks Algorithmus stummgeschaltet? Sicher weiß das niemand. Dennoch wagen es einige deutsche TikTok-Accounts nicht, die Wörter in Videos auszuschreiben. Die Folge: vorauseilende Selbstzensur.

» k.at: Warum der TikTok-Trend "Best friends kissing" problematisch ist

Der TikTok-Trend "Best friends kissing" soll problematisch sein und vor allem Queerbaiting unterstützen.

» Westfälischer Anzeiger: "Jeder Gottesdienst ist auch Protest" – Pfarrer Mönkebüscher im Interview

"Liebe ist niemals Sünde", sagt Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm und beruft sich dabei auf die Bibel. In einer ungewöhnlichen Zeremonie segnete er deshalb am Montag auch homosexuelle Paare.

» RP Online über Initiative von Grünen und FDP: Regenbogenflaggen am Stadthaus

Elias Sentob von der FDP und Niels Awater von den Grünen, die beiden jüngsten Rheinberger Ratsmitglieder, haben Bürgermeister Dietmar Heyde gebeten, auf den Gedenktag am 17. Mai hinzuweisen.

» Japans Regierungspartei bezeichnet LGBTQ-Diskriminierungen erstmals als inakzeptabel

In Japan gibt es allgemein keinen rechtlichen Schutz für sexuelle Minderheiten gegen Diskriminierungen. Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP)

12. Mai 2021

» Berliner Kurier über lesbische Muslima: Marwa floh vor ihrer Familie – und ihre Mutter will ihr den Teufel austreiben

Sie stammt aus einer muslimischen Gemeinde. Und sie ist lesbisch. Gleichgeschlechtliche Liebe gilt im Islam als Sünde. Nun ist die 25-Jährige eines der Gesichter einer neuen Berliner Plakat-Kampagne. S.a.: Berliner Moschee wirbt für LGBTI-Akzeptanz im Islam (11.05.2021)

» evangelisch.de: Sind Sie denn noch zu retten, Frau Wagenknecht?

Skurrile Minderheiten, die sich zu Opfern stilisieren, beklagt Sahra Wagenknecht in ihrem neuen Buch. Sie unternimmt damit den Versuch, den Einsatz für die Rechte Ärmerer gegen den Einsatz für Menschen, die Diskriminierung wegen ihrer Sexualität erleiden, auszuspielen. Damit betreibt die Politikerin ein gefährliches Spiel.

» Tagesspiegel: Deutsche Aidshilfe will Stigmatisierung am Arbeitsplatz bekämpfen

Menschen mit HIV erfahren auf der Arbeit Diskriminierung. Eine Deklaration der Aidshilfe will das ändern. Die FDP fordert die Bundesregierung auf mitzuziehen.

» RND: Nächste Abkehr von Trump-Politik – US-Regierung schützt Transgendermenschen im Gesundheitswesen

Homosexuelle und Transgendermenschen sollen im Gesundheitswesen der USA zukünftig vor Diskriminierung geschützt werden. Die Trump-Administration wollte die Rechte der Betroffenen noch einschränken. Künftig sollen Bundesgesetze, die Geschlechterdiskriminierung im Gesundheitswesen verbieten, aber auch für Homosexuelle und Transgender gelten.

» der Freitag über Dresdner Terrormord: Die Stille nach dem Hass

Ein Dschihadist ist seit 2017 als Gefährder eingestuft. Trotzdem gelingt ihm ein Anschlag auf ein schwules Paar