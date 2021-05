Ausgewählter Artikel:

» (16.05.2021) taz über Transfeindlichkeit in Russland: Doppelt gefangen

Der 38-jährige Transmann Nazar Gulewitsch wird als Anastasia geboren. Eine Haftstrafe in einem russischen Gefängnis wird für ihn lebensbedrohlich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Mai 2021

» Wochenblitz: "Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich aufhören!" – Der ungehörte Schrei ausgebeuteter junger Sexarbeiter

Es ist eine Klischeegeschichte, die in Literatur- und Fernsehdramen nacherzählt und wiederholt wird: Ein verletzlicher Teenager, der von einem Stiefvater gewaltsam geschlagen wird, muss das Haus verlassen und ohne Mittel oder Fähigkeiten auf die Straße gehen, um zu überleben, und wird einsam ein Prostituierter in der Großstadt. Wenn Sie denken, dass sich das Leben einiger Mädchen so entwickelt, ist es nur die halbe Wahrheit.

» Welt über "All you need": Die regenbogenbunte Seifenblase Berlin

Die ARD gibt zurzeit mächtig an, dass der Sender die erste schwule deutsche Fernsehserie ausstrahlt. Dabei versteckt er All you need auf nächtlichen Sendeplätzen und in der Mediathek. Das kann man feige finden. Vor allem aber ist es besser so.

» taz interviewt Ulrike Folkerts: Die andere Ulrike

Die Tatort-Schauspieleirn Ulrike Folkerts wurde gerade 60. Ein Gespräch über Festlegungen, Ausbrüche und den Fehler, bei #allesdichtmachen mitgemacht zu haben.

» 20 Minuten: Davide (23) ist trans und zum Islam konvertiert

In Davides Geburtsurkunde stand bei Geschlecht "weiblich", die Erziehung war christlich. Heute jedoch lebt das kleine Mädchen von damals als muslimischer Mann.

» NZZ: "Mein eigenes Comingout war sehr schwierig" – Priscilla Schwendimann wird die erste Regenbogen-Pfarrerin von Zürich

Die LGBTQ-Community bekommt eine reformierte Pfarrperson. Die 28-jährige Priscilla Schwendimann will Vorurteile abbauen, denn als lesbische Frau kennt sie Abneigung aus persönlicher Erfahrung.

15. Mai 2021

» Metropolnews: Interview mit Sven Wolf zum "Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie"

Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Zu diesem Anlass spricht Sven Wolf im Interview. Der Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes ist seit 2013 eine von zwei Ansprechpersonen im bfv für das Thema "Sexuelle Vielfalt".

» stern: Er ist seit 31 Jahren Priester. Dann verliebt er sich in einen geflüchteten Ex-Muslim

Priester Tom Kammerer gibt sein Priesteramt auf, um seinen Partner zu heiraten. Im Interview spricht er über den fehlenden Reformwillen in der katholischen Kirche

» nd über sogenannte Identitätspolitik: Linke Sprachlosigkeit

Warum wird Identitätspolitik immer wieder zum Gegenstand linker Kritik? Über die Mühen der Selbstkritik, abstrakte Kapitalismusanalyse und die Notwendigkeit von Identitätskämpfen als Betätigungsfeld linker Politik.

» NDR Talk Show: Gespräch mit "All you need"-Autor und -Regisseur Benjamin Gutsche

Seine Miniserie "All you need" ist derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen. Alle Protagonisten sind darin schwul.

» Spiegel über Karl Heinrich Ulrichs, Deutschlands erster schwuler Aktivist

Karl Heinrich Ulrichs outete sich früh und plädierte für straffreie Homosexualität. Den "Schandparagrafen" 175 konnte der mutige Jurist nicht verhindern nach der Einführung vor 150 Jahren ging er ins Exil.

» Domradio: Kirchenrechtler Güthoff sieht in unerlaubten Segnungen kein Schisma

Katholische Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare begründen nach Auffassung des Münchner Kirchenrechtlers Elmar Güthoff kein Schisma. "Man sollte nicht versuchen, in diese Segnungen einen theologisch höheren Stellenwert zu interpretieren."

» Main-Post: Scheurings Wort zum Samstag – Kann denn Liebe Sünde sein?

Die menschliche Natur, überhaupt alle Erscheinungsformen des Lebens, machen einen manchmal stumm vor Staunen. Gerade dann, wenn man Respekt vor Gottes Schöpfung und dem Geschenk der Liebe hat. Daher fanden in diesen Tagen unter dem Motto "Liebe gewinnt" bundesweit Segnungsgottesdienste für Liebende, auch für gleichgeschlechtliche Paare, statt.

» taz über "Princess ­Charming": Ignorieren und Überschatten

Ab Ende Mai wird die erste rein weibliche deutsche Datingshow ausgestrahlt. Bisher sind Lesben und bi Frauen im Free-TV kaum sichtbar.

14. Mai 2021

» Hallo Augsburg: Was beschäftigt die queere Community in Augsburg?

Am Montag, den 17. Mai, ist internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie. Wir haben zu diesem Anlass nachgefragt: Was sind Themen, die die queere Community in Augsburg beschäftigen?

» Deutschlandfunk Kultur über zukünftige Rabbinerin Helene Braun: Queer, feministisch, jüdisch

Bevor die meisten Rabbinerinnen werden, haben sie bereits eine langjährige Ausbildung hinter sich. Doch bei Helene Braun ist das anders. Sie hat schon mit 20 beschlossen, Rabbinerin zu werden, und bringt dabei viele neue Ansichten ein.

» nd zum Lesbenfrühlingstreffen: Was heißt hier "radikal"?

"Radikalfeministinnen" haben es in Deutschland mal wieder geschafft, sich mit einem Coup beim Lesbenfrühlingstreffen in die Debatte einzubringen. Über eine wiederkehrende Opferinszenierung.

» Domradio: Katholikenforum fordert Bischofsreaktion auf Segnungsfeiern

Lauter Protest: Das Forum Deutscher Katholiken wertet die vor einigen Tagen in mehr als 100 Kirchen in Deutschland veranstalteten Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare als "Akt der Auflehnung gegen das Lehramt der Kirche".

» kma Online über LGBTQ im Klinikalltag: "Ideal ist, wenn man eine Queer-Community nicht mehr braucht"

Zwei Ärztinnen und ein Arzt gründen eine Queer-Community im Helios Klinikum Berlin-Buch und organisieren die Teilnahme am Christopher Street Day mit einem eigenen Truck. Wozu? Für mehr Sensibiltät und Sichtbarkeit in der Kollegenschaft und um ein klares Statement nach Außen zu setzen.

» Süddeutsche.de: Normalität ist nun einmal divers

Wer heute linke Politik machen will, muss lernen Identität und Sozialpolitik gemeinsam und nicht gegeneinander zu denken.