» (17.05.2021) Die Zeit interviewt schwulen Kolumnisten Minu: "Das einzige Tabu war, dass ich mit 70 noch Sex hatte"

Der bekannteste Basler Kolumnist hört auf zu schreiben. Im Gespräch erzählt Minu, wie der Geldadel in der Stadt seine Macht ausübt, weshalb der FC Basel alle verrückt macht und warum er sich als schwuler Mann nie diskriminiert fühlte

17. Mai 2021

» sozialismus.info: Skurrile Minderheiten – vereinigt euch!

Die sogenannte Identitätspolitik wird immer mehr zur Gretchenfrage innerhalb der politischen Linken. Manche halten den Kampf unterdrückter Gruppen für eine kleinbürgerliche Randerscheinung und betonen die zentrale Rolle von sozialen Fragen, die andere Seite ruft dazu auf Privilegien zu hinterfragen und sehen gar Formen von Unterdrückung, die unabhängig vom Kapitalismus existieren könnten.

» SWR: Outing im Männerfußball – Warum ein Fußballer des ASV Wolfartsweier den Mut hatte

Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie. Dass sich ein aktiver Fußballer outet, ist im Profibereich in Deutschland noch nicht vorgekommen. Auch bei den Amateuren im Männerfußball ist das immer noch eine Ausnahme.

» taz: Alles Queere sitzt dem Kreml quer

Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten passt nicht ins Bild von Wladimir Putins konservativem Russland. Ein Blick auf die LGBTQ-Community.

» WDR: Ehemann, Vater – und plötzlich schwul?!

Georg Schulte aus Wenden ist ein Ehemann und liebender Vater von zwei Kindern. Offenbar das perfekte Familienleben. Bis vor zwei Jahren. Damals geriet die Idylle ins Wanken. Zum ersten Mal empfindet er etwas für einen Mann. Eine Situation, die sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellt.

» FAZ über "All you need": Locker und lässig ist anders

Wenn die ARD eine Serie über schwule Liebe dreht, geht es zwar körperlich zur Sache. Aber zu viel Erklärfernsehen gibt es auch. Das bezeugt die neue Serie "All You Need".

» Süddeutsche.de porträtiert "All you need"-Hauptdarsteller Benito Bause: Offen für Ernstes

Benito Bause hätte Arzt werden können wie sein Vater. Doch lieber spielt der 30-Jährige einen Medizinstudenten: Er ist Vince in der ARD-Serie "All You Need". Der ist schwul und schwarz. Eine Chance, über Rassismus und Sexismus nachzudenken

» WDR über queere Rapperin Niña Dioz: Liebe, Wahnsinn und andere Laster

Die offen queer lebende Rapperin Niña Dioz ist eine Symbolfigur der sexuellen Selbstbestimmung in Lateinamerika. Musikalisch changiert ihr Album "Amor, Locura y Otros Vicios" zwischen kantigem Latin-Trap und verträumtem Global Pop.

» junge Welt zum IDAHOBIT: Kein Grund zur Beruhigung

Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit: Trotz einzelner Verbesserungen werden mehr Gewalt- und Hassverbrechen registriert.

16. Mai 2021

» taz über Transfeindlichkeit in Russland: Doppelt gefangen

Der 38-jährige Transmann Nazar Gulewitsch wird als Anastasia geboren. Eine Haftstrafe in einem russischen Gefängnis wird für ihn lebensbedrohlich.

» Wochenblitz: "Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich aufhören!" – Der ungehörte Schrei ausgebeuteter junger Sexarbeiter

Es ist eine Klischeegeschichte, die in Literatur- und Fernsehdramen nacherzählt und wiederholt wird: Ein verletzlicher Teenager, der von einem Stiefvater gewaltsam geschlagen wird, muss das Haus verlassen und ohne Mittel oder Fähigkeiten auf die Straße gehen, um zu überleben, und wird einsam ein Prostituierter in der Großstadt. Wenn Sie denken, dass sich das Leben einiger Mädchen so entwickelt, ist es nur die halbe Wahrheit.

» Welt über "All you need": Die regenbogenbunte Seifenblase Berlin

Die ARD gibt zurzeit mächtig an, dass der Sender die erste schwule deutsche Fernsehserie ausstrahlt. Dabei versteckt er All you need auf nächtlichen Sendeplätzen und in der Mediathek. Das kann man feige finden. Vor allem aber ist es besser so.

» taz interviewt Ulrike Folkerts: Die andere Ulrike

Die Tatort-Schauspieleirn Ulrike Folkerts wurde gerade 60. Ein Gespräch über Festlegungen, Ausbrüche und den Fehler, bei #allesdichtmachen mitgemacht zu haben.

» 20 Minuten: Davide (23) ist trans und zum Islam konvertiert

In Davides Geburtsurkunde stand bei Geschlecht "weiblich", die Erziehung war christlich. Heute jedoch lebt das kleine Mädchen von damals als muslimischer Mann.

» NZZ: "Mein eigenes Comingout war sehr schwierig" – Priscilla Schwendimann wird die erste Regenbogen-Pfarrerin von Zürich

Die LGBTQ-Community bekommt eine reformierte Pfarrperson. Die 28-jährige Priscilla Schwendimann will Vorurteile abbauen, denn als lesbische Frau kennt sie Abneigung aus persönlicher Erfahrung.

15. Mai 2021

» Metropolnews: Interview mit Sven Wolf zum "Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie"

Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Zu diesem Anlass spricht Sven Wolf im Interview. Der Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes ist seit 2013 eine von zwei Ansprechpersonen im bfv für das Thema "Sexuelle Vielfalt".

» stern: Er ist seit 31 Jahren Priester. Dann verliebt er sich in einen geflüchteten Ex-Muslim

Priester Tom Kammerer gibt sein Priesteramt auf, um seinen Partner zu heiraten. Im Interview spricht er über den fehlenden Reformwillen in der katholischen Kirche

» nd über sogenannte Identitätspolitik: Linke Sprachlosigkeit

Warum wird Identitätspolitik immer wieder zum Gegenstand linker Kritik? Über die Mühen der Selbstkritik, abstrakte Kapitalismusanalyse und die Notwendigkeit von Identitätskämpfen als Betätigungsfeld linker Politik.

» NDR Talk Show: Gespräch mit "All you need"-Autor und -Regisseur Benjamin Gutsche

Seine Miniserie "All you need" ist derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen. Alle Protagonisten sind darin schwul.

» Spiegel über Karl Heinrich Ulrichs, Deutschlands erster schwuler Aktivist

Karl Heinrich Ulrichs outete sich früh und plädierte für straffreie Homosexualität. Den "Schandparagrafen" 175 konnte der mutige Jurist nicht verhindern nach der Einführung vor 150 Jahren ging er ins Exil.

