Schwul und selbstbewusst: Georg und Dominik sprechen auf ENTR darüber, wie es sich angefühlt hat, im Öffentlichen und Privaten zu sich selbst zu stehen – trotz und wegen allem.

18. Mai 2021

» taz spricht mit Doris Achelwilm über trans Rechte: "Hürdenläufe sind nicht zumutbar"

Trans Personen sollen Anspruch auf bestimmte Leistungen bekommen, sagt die Linke Doris Achelwilm. Etwa, um Perücken oder Operationen finanzieren zu können.

» Telepolis: Jetzt auch in bunt und queer – Krieg und Militär

Am Diversity-Aktionstag wollen sich auch die Bundeswehr und der Rüstungskonzern Rheinmetall in Szene setzen. Die Meinungen von Gewerkschaftern, Kriegs- und Rüstungsexportgegnern gehen auseinander

» katholisch.de über Kroatien: Erzbischof bittet Homosexuelle um Verzeihung für kirchliche Ablehnung

In einem bislang beispiellosen Schritt hat ein kroatischer Erzbischof homosexuelle Menschen um Entschuldigung für ihre Ablehnung durch die Kirche gebeten. Für einen respektvolleren Umgang empfahl er Katholiken einen Blick in "Amoris laetitia".

» Westdeutsche Zeitung: Solidarität in Wuppertals Partnerstädten

Ein Zeichen der Solidarität und des Protests gegen jede Form von Homo-, Bi-, Inter- und Trans-Feindlichkeit wird seit mehr als 15 Jahren am 17. Mai gesetzt. Auch in Wuppertals Partnerstädten ging und geht es um das Thema.

» Dirk Bachhausen: Paktiert die CDU Chorweiler mit der AfD gegen Schwule und Lesben?

Die Stadt dafür ausgesprochen, am 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, an allen städtischen Gebäuden in Köln die Regenbogenfahne zu hissen. Für die Bezirksrathäuser sollten wie beim CSD die Bezirksvertretungen selbständig entscheiden, ob die Regenbogenfahne am jeweiligen Bezirksrathaus gehisst wird. Dazu wurde der Bezirksvertretung Chorweiler eine Dringlichkeitsentscheidung vorgelegt, da keine Sitzung der Bezirksvertretung zwischen der Erstellung der Vorlage und dem 17. Mai stattgefunden hat.

» MDR: Mitteldeutsche Kapitäne würden Coming-Out von Teamkollegen unterstützen

Ex-Nationalkapitän Philipp Lahm hat Anfang des Jahres homosexuelle Fußballer vor einem Coming-Out gewarnt. In einer Umfrage des MDR sehen das Spielführer mitteldeutscher Vereine anders, eine Sportpsychologin analysiert.

» ThailandTIP: Die Befürchtungen von "Chemsex" wachsen, obwohl Thailands Bars und Clubs geschlossen sind

Beam, ein schwuler Sexarbeiter, ging ungefähr einmal im Monat zu einer "Chemsex" -Party, bevor die Coronavirus Pandemie Thailands Bars und Clubs schloss. Aber seitdem sind die mit Drogen betriebenen Versammlungen viel häufiger geworden, sagte er.

» Blick: Queerer 20-Jähriger Levin S.* in Tram von 20 Typen attackiert

Am Donnerstagabend wurde Kunststudent Levin S.* aus dem Kanton Aargau in einem Zürcher Tram brutal verprügelt ? weil er queer ist. Er hält die "toxische Männlichkeit" von Männern in Gruppen für gefährlich. Doch geschlagen geben will er sich nicht.

» SRF-Reportage: Gegen die "Ehe für alle" – warum überhaupt?

In den meisten westeuropäischen Ländern ist die "Ehe für alle" bereits Realität, in der Schweiz herrscht Widerstand.

» Zeit Online über gendergerechte Sprache: Latein für den Frieden

Ein Mathematiker glaubt, eine Lösung zu haben für den Streit um geschlechtergerechte Sprache. Auf den ersten Blick klingt sie schräg – auf den zweiten nicht mehr so sehr.

» SRF: Vorreiterrolle in Afrika – Südafrika will geschlechtsneutrale ID einführen

Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der zu einer geschlechtsneutralen Identitätskarte führen wird.

» BR24: Nicht der, nicht die, nicht das – Divers leben in Nürnberg

LGBTQI das queere Alphabet wird immer länger, weil sich die Szene mehr und mehr ausdifferenziert, weit über schwul, lesbisch und bisexuell hinaus. Norman Anja Schmidt aus Nürnberg lebt Diversity mit einer diversen Geburtsurkunde.

» SWR interviewt LSU-Vorsitzenden Alexander Vogt: "Wir waren die Schmuddelkinder der CDU"

Der Verbandsvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), Alexander Vogt, sieht bei der Gleichberechtigung von Homosexuellen noch viel Änderungsbedarf. Im SWR2 Tagesgespräch sagte er – am heutigen Internationalen Tag gegen Homophobie – die Diskriminierung sei heute zwar weniger offensichtlich, aber noch immer alltäglich.

» MDR über Stereotype im Film: Wie spielt man schwul?

In der deutschen Filmlandschaft werden die Narrative von weißen Cis-Gender-Menschen bevölkert. Dabei müssen Filme und Medien die gesamte Gesellschaft abbilden eine Forderung, die über einen Aktionstag hinausgeht.

» MDR: Hilfe für Opfer von Gewalt gegen sexuelle Minderheiten

Immer wieder werden Menschen wegen ihrer sexuellen Idendität angegriffen. Um Betroffenen den Weg zur Anzeige zu erleichtern, gibt es AnsprechpartnerInnen, wie Staatsanwältin Mareen Klenke in Leipzig.

» NDR zum Diversity Day: Vom Diakon zur Drag Queen

Am Dienstag ist Diversity Day, der Tag der Vielfalt. Für NDR.de ein Anlass, verschiedene Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensmodellen aus Niedersachsen vorzustellen.

» hr-fernsehen: Leider immer noch viel zu tun – heute ist Idaho-Tag

Christian Gaa aus Frankfurt ist schwuler Aktivist des Bündnisses Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt und fordert unter anderem den Schutz von sexueller und geschlechtlicher Identität im Grundgesetz. Auch heute, am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (Idaho-Tag) macht er auf die Sorgen und Nöte der LGBTG-Gemeinschaft aufmerksam.

» Westfälischer Anzeiger – Tag gegen Homophobie: Jugendliche wünschen sich mehr Toleranz

Männer, die sich küssen oder Frauen, die Händchen halten beim Spaziergang. Mittlerweile alles ganz normal? Noch lange nicht! Noch immer haben Schwule, Lesben und Transgender mit Vorurteilen und Beschimpfungen zu kämpfen.

17. Mai 2021

» taz zum IDAHOBIT: Bedingt solidaritätsbereit

Deutschland ist in Sachen Phobien gegen Nicht-Heteronormative ein vergleichsweise stressarmes Land. Aber es bleibt noch viel zu tun.