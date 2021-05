Ausgewählter Artikel:

» (20.05.2021) FAZ über Homophobie-Gesetz in Italien: Ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben

In Italien spitzt sich der Streit über einen Gesetzentwurf gegen Homophobie zu: Wer sage, dass ein Kind Vater und Mutter brauche, mache sich schon der Hassrede schuldig, kritisiert Salvinis Partei Lega und legt einen eigenen Vorschlag vor.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Mai 2021

» buten un binnen interviewt schwul-lesbischen Fanclub zum Diversity-Tag: "Ein Verein wie Werder ist seiner Zeit weit voraus"

Oliver Arlt ist Gründer des ersten schwul-lesbischen Werder-Fanclubs. Im Podcast erzählt der Bremer, was ihm Werder bedeutet und wie der Verein queere Menschen unterstützt.

» Deutschlandfunk Kultur über Lesbenfrühlingstreffen: "Transfrauen werden als Gefahr dargestellt"

Das Lesbenfrühlingstreffen steht in der Kritik: Einige Workshops sowie Teilnehmende seien transfeindlich, sagt Freddy Mo Wenner und fordert eine Unvereinbarkeitserklärung. Es könne nicht sein, dass gegen trans Lesben Politik gemacht werde.

» FAZ über Homophobie-Gesetz in Italien: Ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben

In Italien spitzt sich der Streit über einen Gesetzentwurf gegen Homophobie zu: Wer sage, dass ein Kind Vater und Mutter brauche, mache sich schon der Hassrede schuldig, kritisiert Salvinis Partei Lega und legt einen eigenen Vorschlag vor.

» FAZ interviewt ESC-Kandidat Jendrik: "Ich lasse mich auch auf Hater ein"

Mit seinem Song "I Don't Feel Hate" repräsentiert Jendrik Deutschland beim diesjährigen ESC in Rotterdam. Im Interview spricht der Sänger über Cyber-Mobbing, homophobe Kommentare und das Finale.

» FR über Segnungen von Lesben und Schwulen: Liebe gewinnt

Wenn Priester homosexuelle Paare segnen, dann senden sie das richtige Signal. Auch, wenn sie einige gegen sich aufbringen.

» katholisch.de: Es tut gut, wenn Kirchenvertreter um Verzeihung bitten

Ein Erzbischof entschuldigt sich für den Umgang der Kirche mit Homosexuellen. Ein Stadtdekan bittet andere Konfessionen um Verzeihung für eine verschleppte Ökumene. Gut so und gerne mehr davon, kommentiert Tobias Glenz.

» vrt NWS:Prügel und Beleidigungen – Einige Fälle von Schwulenhass sorgen in Flandern für Aufruhr

In Sint-Niklaas in Ostflandern hat der Vorsitzende der örtlichen Holebi-Vereinigung (vzw. Tiszo), Wim Raes (Foto) bei der Polizei Anzeige erstattet. Raes war von einigen Jugendlichen in die Enge getrieben und wüst beschimpft worden.

19. Mai 2021

» taz über Gender Bias bei Übersetzungsoftware: Treffen sich zwei Ärztinnen

Maschinelle Übersetzungen sind nicht neutral, sondern geprägt von männlicher Norm. Sie reproduzieren real existierende Zuschreibungen.

» watson über "Frauentausch": RTL II sendet Folge mit Lesben-Hasserin – am Tag gegen Homophobie

Durch die Wiederholung einer "Frauentausch"-Episode, in der homophobe Aussagen fallen, sorgte RTL II für Aufsehen.

» ZEITjUNG: #SelbstbestimmungJetzt – 17-Jährige fordert Abschaffung des TSG

Die 17-jährige Emma ist transsexuell und empfindet das aktuelle TSG als menschenunwürdig. Im Interview spricht sie über neue Gesetze und alte Denkweisen.

» Stuttgarter Zeitung: Tom's Bar sucht eine neue Heimat

Die Kneipe, in der auch ältere schwule Männer gern ein Bier trinken, bekommt keine Außengastronomie genehmigt. Wirtin Laura Halding-Hoppenheit plant den Umzug.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Regenbogenfahne nicht gehisst – Landrat Schuster wird aus dem Landtag kritisiert

Landrat Sebastian Schuster verstecke sich hinter Paragrafen, so Bornheimer FDP-Abgeordnete und stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende Jörn Freynick.

» SWR über trans Frau: "Seit dem Coming-out werde ich authentischer wahrgenommen"

Transsexualität im Job: Personalmanagerin Sarah Ungar hat ihre Karriere in männlicher Rolle begonnen

» DASDING über Maximilian aus Freiburg: Mein Weg zum Trans*Mann

Als Mädchen geboren, geht Maximilian aus Freiburg heute seinen Weg der "Transition". Zwischen gesellschaftlicher Norm, körperlichem Schmerz und toxischer Männlichkeit ist das nicht leicht.

» sky sport: Ex-Fußballerin Kemme über mehr Toleranz und weniger Homophobie im Fußball

Die ehemalige Fußballerin Tabea Kemme spricht im Interview mit Sky Sport News über Homosexualität im Profi-Fußball – und zeigt Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball auf (Videolänge: 13:20 Min.).

» mdr: Jung und queer auf dem Land – Nordthüringer bietet Anlaufpunkt für queere Jugendliche

Schwul, lesbisch, non-binär oder transsexuell – In Nordthüringen hat ein junger Mann jetzt eine Initiative gegründet. Damit will er auf queere Lebensweisen aufmerksam machen und mit Vorurteilen aufräumen.

» rbb24: Queerer Stammtisch sucht Austausch mit Polen

Ein Stammtisch im Landkreis Märkisch-Oderland will homosexuelle Menschen in Brandenburg zusammenbringen. Und sucht dabei auch grenzüberschreitend den Austausch mit der queeren Szene in Polen.

18. Mai 2021

» taz spricht mit Doris Achelwilm über trans Rechte: "Hürdenläufe sind nicht zumutbar"

Trans Personen sollen Anspruch auf bestimmte Leistungen bekommen, sagt die Linke Doris Achelwilm. Etwa, um Perücken oder Operationen finanzieren zu können.

» Telepolis: Jetzt auch in bunt und queer – Krieg und Militär

Am Diversity-Aktionstag wollen sich auch die Bundeswehr und der Rüstungskonzern Rheinmetall in Szene setzen. Die Meinungen von Gewerkschaftern, Kriegs- und Rüstungsexportgegnern gehen auseinander

» katholisch.de über Kroatien: Erzbischof bittet Homosexuelle um Verzeihung für kirchliche Ablehnung

In einem bislang beispiellosen Schritt hat ein kroatischer Erzbischof homosexuelle Menschen um Entschuldigung für ihre Ablehnung durch die Kirche gebeten. Für einen respektvolleren Umgang empfahl er Katholiken einen Blick in "Amoris laetitia".