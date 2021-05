Ausgewählter Artikel:

» (21.05.2021) katholisch.de: Nach Nichtvergabe des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises durch DBK – Initiative plant alternativen Christlichen Kinder- und Jugendbuchpreis

Dass in diesem Jahr der Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz nicht verliehen wurde, sorgte für Unmut. Einige Christen wollen es nicht dabei belassen – und rufen nun einen eigenen Preis ins Leben.

21. Mai 2021

» katholisch.de: Nach Nichtvergabe des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises durch DBK – Initiative plant alternativen Christlichen Kinder- und Jugendbuchpreis

Dass in diesem Jahr der Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz nicht verliehen wurde, sorgte für Unmut. Einige Christen wollen es nicht dabei belassen – und rufen nun einen eigenen Preis ins Leben.

» Main-Echo macht sich über den IDAHOBIT lustig: Stress in den Rathäusern – Jeden Tag muss eine neue, bunte Flagge gehisst werden

An al­len 365 Ta­gen im Jahr ist ir­gend­ein Ge­denk­tag. Wenn man im­mer pas­send be­flaggt ha­ben will, kann das in Stress aus­ar­ten. Das hat un­se­re Um­fra­ge un­ter den Rat­häu­s­ern im Kreis MIL an­läss­lich des Ta­ges ge­gen Ho­mo­pho­bie am 17. Mai er­ge­ben.

» ze.tt zum Transsexuellengesetz: "Die Message ist: Eure Existenz ist nicht genug wert"

Der Bundestag hält am Transsexuellengesetz fest. Betroffene müssen damit weiterhin diskriminierende Gutachtengespräche durchlaufen. Felicia Ewert hat diese selbst erlebt.

» evangelisch.de: Homosexuellenverband wirft deutschen Behörden Outing Geflüchteter vor

Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) hat deutschen Behörden das Outing der sexuellen Neigungen von Asylsuchenden in mehreren Fällen vorgeworfen. Die sexuelle Identität von schwulen, lesbischen und bisexuellen Geflüchtete sei bei Recherchen von Vertrauensanwälten des Auswärtigen Amtes in deren Heimatländern offengelegt worden

» jetzt: Was ist die beste Reaktion auf ein Coming-out?

Eigentlich kann man nur falsch auf ein Coming-out reagieren, oder? Unsere lesbische Autorin erzählt, welche Reaktionen sie sich auf ein Coming-out wünscht.

» Märkische Oderzeitung interviewt Jenny Luca Renner: Vom "Bergdoktor" bis zum "Heute Journal" – Wie queer ist das ZDF-Programm?

Jenny Luca Renner aus Hennigsdorf sitzt seit 2016 im Fernsehrat des ZDF. Vom Bergdoktor bis zum Heute Journal: Sie achtet auf queere Sichtbarkeit und sieht Handlungsbedarf.

» Du bist Halle: Protest gegen Transexuellengesetz auf dem Markt in Halle

Am Donnerstagnachmittag haben rund 150 Menschen auf dem Marktplatz in Halle (Saale) gegen die Ablehnung einer Reform des Transsexuellengesetz durch den Bundestag protestiert. "TSG muss weg", skandierten die Teilnehmer, setzen sich für mehr Selbstbestimmung ein.

» Welt: Bei der Identitätspolitik geht ein Riss durch die linken Parteien

Sind der Fokus auf Gendersprache und Cancel Culture schuld, dass linke Parteien so viele Anhänger verlieren? Bei einer Onlinediskussion streiten sich Sahra Wagenknecht und Kevin Kühnert. Auch bei der Migrationspolitik zeigen sic Differenzen.

» SRF: Schlussendlich Schwul – Wenn die eigene Mutter sich für die Sexualität des Sohnes schämt

Bei "Schlussendlich Schwul" erzählen Michael und Giulio von ihren Coming-outs und wieso sie zusammengehören.

» Heute.at: Können Hunde homosexuell sein?

Im Tierreich praktizieren etwa 1.500 Tierarten auch gleichgeschlechtliche Paarungen. Kann also auch mein Hund schwul oder lesbisch sein?

» SWR: Homosexualität in der Bundeswehr – Geschichte einer Diskriminierung

Lange galt für homosexuelle Soldaten: Wer sich outete, kam aufs berufliche Abstellgleis. Ein Gesetz zur Rehabilitierung soll die jahrzehntelange Diskriminierung und das Leid anerkennen.

» Süddeutsche.de aus Geretsried: Pride Week "light"

Statt Zebrastreifen sollen Geretsrieder Gehwege bunt werden

20. Mai 2021

» tagesschau.de interviewt QueerBw: "Pauschale Entschädigungen reichen nicht"

Homosexuelle in der Bundeswehr wurden bis ins Jahr 2000 per Erlass systematisch benachteiligt. Ein Gesetz für Entschädigungen soll heute im Bundestag beschlossen werden. Der Vorsitzende von QueerBw, Bäring, fordert im tagesschau.de-Interview weitere Schritte.

» Bunte klärt auf: "she/her, he/him, they/them" – Was die Bezeichnung in der Instagram-Bio bedeutet

Egal ob bei Facebook, Twitter, Instagram oder LinkedIn: Auf sozialen Netzwerken fügen immer mehr Nutzer ihren Profilen die Pronomen she/her, he/him, they/them hinzu. Was es damit auf sich hat, erklären wir hier.

» Domradio: Bischofskonferenz versteht Irritation wegen Kinderbuchpreises

Die Deutsche Bischofskonferenz zeigt Verständnis für die Irritationen im Zusammenhang mit der Nicht-Verleihung des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises. Die Bischöfe hatten sich dem Jury-Vorschlag nicht angeschlossen. S.a.: Wegen trans Nebenfigur: Bischofskonferenz vergibt Preis an Kinderbuch nicht (09.05.2021)

» Domradio: Bischof Bode sieht Nachholbedarf der Kirche bei Diversität | DOMRADIO.DE

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat sich für mehr Vielfalt in der katholischen Kirche ausgesprochen. "Wir haben in der Kirche noch nicht ausreichend gelernt, Diversität richtig anzunehmen", sagte er jetzt in einem Interview.

» Tagesspiegel interviewt Jendrik: "Ich wäre auch mit dem letzten Platz zufrieden"

Der Hamburger Sänger Jendrik steht am Samstag im ESC-Finale in Rotterdam. Ein Gespräch über gute Laune, Ukulelen und das Gefühl, wieder vor Publikum zu spielen.

» inforadio: Verfolgung – LGBT+ in Ghana schlagen Alarm

Homosexualität in im westafrikanischen Ghana noch immer illegal, Sex unter Männern wird mit Gefängnis geahndet. Nicht erst seitdem ein frisch eröffnetes Zentrum für sexuelle Minderheiten Anfang des Jahres von den Behörden geschlossen wurde, schlagen Queer-Aktivisten in Ghana Alarm.

» buten un binnen interviewt schwul-lesbischen Fanclub zum Diversity-Tag: "Ein Verein wie Werder ist seiner Zeit weit voraus"

Oliver Arlt ist Gründer des ersten schwul-lesbischen Werder-Fanclubs. Im Podcast erzählt der Bremer, was ihm Werder bedeutet und wie der Verein queere Menschen unterstützt.

» Deutschlandfunk Kultur über Lesbenfrühlingstreffen: "Transfrauen werden als Gefahr dargestellt"

Das Lesbenfrühlingstreffen steht in der Kritik: Einige Workshops sowie Teilnehmende seien transfeindlich, sagt Freddy Mo Wenner und fordert eine Unvereinbarkeitserklärung. Es könne nicht sein, dass gegen trans Lesben Politik gemacht werde.