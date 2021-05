Ausgewählter Artikel:

» (23.05.2021) NZZ: Warum der Konflikt zwischen "Identitätspolitik" und "Sozialpolitik für die normalen Leute" konstruiert ist

Ob die aus den USA herüberschwappende militante "Wokeness"-Kultur mehr oder weniger Freiheit verheisst, ist umstritten. Dass die Linke den Kampf für die Unterprivilegierten mit der Verteidigung der Würde des Einzelnen verbindet, sollte kein Widerspruch sein.

23. Mai 2021

» nd interviewt Ulle Schauws zum Abstammungsrexht: Nur die halbe Absicherung

Wenn eine verheiratete Frau ein Kind gebärt, wird ein Ehemann automatisch zum Vater. Eine Ehefrau oder nicht-binäre Person muss das Kind adoptieren. Die Grünen-Politikerin Ulle Schauws will das Abstammungsrecht reformieren.

» Spiegel: Ihr werdet nicht sterben, weil ein paar Homosexuelle weniger zusammengeschlagen werden

Die Welt brennt, das Wirtschaftssystem ist ungerecht. Doch viele Leute schieben die Schuld an ihrem Elend lieber auf Minderheiten. Dabei ist ein Kampf gegen Menschen, denen es schlechter geht als einem selbst, relativ sinnlos.

» NZZ: Warum der Konflikt zwischen "Identitätspolitik" und "Sozialpolitik für die normalen Leute" konstruiert ist

Ob die aus den USA herüberschwappende militante "Wokeness"-Kultur mehr oder weniger Freiheit verheisst, ist umstritten. Dass die Linke den Kampf für die Unterprivilegierten mit der Verteidigung der Würde des Einzelnen verbindet, sollte kein Widerspruch sein.

» Welt am Sonntag: "Die Gender-Sprache ist eine Top-Down-Veranstaltung"

Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird inzwischen immer häufiger gegendert. Doch knapp zwei Drittel der Deutschen lehnen die Gendersprache ab. Eine Umfrage von WELT AM SONNTAG zeigt: Nur bei den Anhängern einer Partei findet sich eine knappe Mehrheit dafür.

22. Mai 2021

» der zaunfink: Bullshit-Bingo Asexualität

Was alle queeren Menschen verbindet: Wir müssen uns viele unfassbar dumme Sprüche anhören. Das Bullshit-Bingo zur Asexualität ist da!

» Spiegel über LGBTIQ-Hasskampagnen in der Pandemie: "Meine Mutter will, dass ich zu einem Pastor gehe – damit er mir den Dämon austreibt"

In Ghana kämpft eine junge LGBTIQ-Bewegung für mehr Sichtbarkeit und wird gejagt. Die Homo- und Trans-Feindlichkeit nimmt in der Pandemie weltweit zu. Dahinter stecken auch Prediger.

» Spiegel-Kommentar zum Transsexuellengesetz: Farbe bekennen geht anders

Die Union gibt sich seit Neuestem LSBTI*-freundlich. Doch ihre Haltung in der Debatte über das Transsexuellengesetz zeigt: Die Toleranz ist nur Fassade.

» Südkurier: Jendrik, stehen Sie bitte weiter gegen Hass auf – ein Brief an Deutschlands ESC-Teilnehmer

Unser Brief zum Wochenende geht jede Woche an einen Adressaten, der in den Schlagzeilen ist. Heute: Deutschlands ESC-Kandidat Jendrik Sigwart.

» FAZ ätzt gegen Pride-Set von Lego: Verkaufte Vielfalt

Der Spielzeughersteller Lego widmet einen Bausatz der LGBTQIA-Community. Man darf hinterfragen, ob das die Welt tatsächlich lebenswerter macht und ob elf Figuren und 346 bunte Plastikklötzchen wirklich 34,99 Euro wert sind.

» nd zum gescheiterten Selbstbestimmungsgesetz: Ohne Selbstbestimmung

Viele verfolgten die Abstimmung des "Transsexuellengesetzes" mit großer Hoffnung. Die Anträge von Grünen, FDP und Linken hätten für Selbstbestimmung und Gerechtigkeit für Trans und Inter gesorgt hätten. Und was macht die SPD?

» Tagesspiegel: Trans, schwul, schwarz – kein Thema wird ausgelassen

Wer Teenager hat, kann sich vor Diskussionen nicht drücken. Hier prallen Welten aufeinander. Die letzte Familienkolumne unserer Autorin

» 20 Minuten: "Mein Gay-Radar hat falsch angezeigt"

Aua, Fettnäpfchen: Manchmal stürzt sich Lars volle Kanne in einen Flirt und merkt zu spät, dass sein Objekt der Begierde gar nicht gay ist.

» derStandard.at spricht mit Marco Schreuder über queere Fanbase: "Der ESC zieht alle an, die sich willkommen fühlen wollen"

Manche hassen den Eurovision Song Contest, manche lieben ihn. Der STANDARD-Blogger Marco Schreuder erklärt, wieso der Bewerb bei schwulen Männern so beliebt ist

» Blick über lesbische Pfarrerin Priscilla Schwendimann: "Meine Frau ist in der Gemeinde akzeptiert"

Priscilla Schwendimann ist die jüngste Zürcher Pfarrerin und lesbisch. Die 28-Jährige möchte mittels Social Media auch junge Menschen für den Glauben gewinnen. Und sie leitet bald die erste reformierte LGBTQ-Pfarrstelle in Zürich.

» Südkurier: Ministranten demonstrieren für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare beim Besuch von Erzbischof Burger auf der LGS

Junge Katholiken aus Markdorf, Frickingen und Überlingen haben am Rande eines Besuchs von Erzbischof Stephan Burger für Vielfalt in der Kirche demonstriert. Zuvor wurde auf der Seebühne der Landesgartenschau ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, an dem auch der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh teilnahm.

» Luzerner Zeitung: Die Hochschule Luzern führt die erste nationale LGBT-Gesundheitsbefragung durch

Bisher fehlen Daten zur Gesundheit von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans Personen in der Schweiz. Das soll sich nun ändern.

21. Mai 2021

» katholisch.de: Nach Nichtvergabe des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises durch DBK – Initiative plant alternativen Christlichen Kinder- und Jugendbuchpreis

Dass in diesem Jahr der Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz nicht verliehen wurde, sorgte für Unmut. Einige Christen wollen es nicht dabei belassen – und rufen nun einen eigenen Preis ins Leben.

» Main-Echo macht sich über den IDAHOBIT lustig: Stress in den Rathäusern – Jeden Tag muss eine neue, bunte Flagge gehisst werden

An al­len 365 Ta­gen im Jahr ist ir­gend­ein Ge­denk­tag. Wenn man im­mer pas­send be­flaggt ha­ben will, kann das in Stress aus­ar­ten. Das hat un­se­re Um­fra­ge un­ter den Rat­häu­s­ern im Kreis MIL an­läss­lich des Ta­ges ge­gen Ho­mo­pho­bie am 17. Mai er­ge­ben.

» ze.tt zum Transsexuellengesetz: "Die Message ist: Eure Existenz ist nicht genug wert"

Der Bundestag hält am Transsexuellengesetz fest. Betroffene müssen damit weiterhin diskriminierende Gutachtengespräche durchlaufen. Felicia Ewert hat diese selbst erlebt.

» evangelisch.de: Homosexuellenverband wirft deutschen Behörden Outing Geflüchteter vor

Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) hat deutschen Behörden das Outing der sexuellen Neigungen von Asylsuchenden in mehreren Fällen vorgeworfen. Die sexuelle Identität von schwulen, lesbischen und bisexuellen Geflüchtete sei bei Recherchen von Vertrauensanwälten des Auswärtigen Amtes in deren Heimatländern offengelegt worden