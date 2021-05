Ausgewählter Artikel:

» (26.05.2021) NDR: Liebe gewinnt? Die Haltung der Kirchen zur Homosexualität

Wie gehen die christlichen Kirchen mit gleichgeschlechtlichen Paaren um? Das bleibt bis heute ein heikles Diskussionsthema.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Mai 2021

» annabelle behauptet: Hinter LGBTQIA+ verblasst der Regenbogen

Wieso wir vor lauter Buchtaben die Menschen dahinter nicht mehr sehen. Eine Meinung von Redaktorin Helene Aecherli.

» MOPO-Kommentar zum Gender-Streit: Ein Friedensangebot an die Vernünftigen

Es wirkt wie der finale Machtkampf zwischen dem rot-grünen Milieu und den letzten Konservativen: Die Schlacht um die "Gendersprache". Hamburgs CDU-Chef hat jetzt gar Verbote gefordert. Und nicht wenige dürften ihm applaudieren. "Haben wir keine wichtigeren Probleme", heißt es dann gerne. Oder: "Die wollen uns umerziehen mit ihrer Gaga-Sprache".

25. Mai 2021

» derStandard.de: Sex mit der Generation Z

Gender, Cis und sexpositive Positionen: Wie soll man sich dazu verhalten? Ältere Player suchen nach Antworten, beobachtet Ela Angerer

» NDR: Adoptionszwang bei lesbischen Paaren mit Kindern

Die Elternschaft durchzubringen, kann Jahre dauern. Finanzen, Psyche, Familienleben, Führungszeugnis: Alles wird durchleuchtet.

» Refinery29: Als queere Person ein Bade-Outfit zu finden, ist fast unmöglich

Bikini, Badehose oder -anzug? Genderneutrale Bademode scheint es noch nicht zu geben. Aber warum, zur Hölle?

» Tagesspiegel: Erste Berliner Anwaltspraxis für Frauen und queere Personen

Katja Dunkel und Rebecca Richter vertreten Frauen und queere Menschen. Hier sprechen sie über männerdominierte Strukturen und rechtliche Diskriminierung.

» Welt über Oberst Alfred Redl: Für Sexgelage verriet er Österreichs Geheimpläne

Seine militärische Karriere war Alfred Redl nicht genug. Um seine unselige Leidenschaft zu finanzieren, verkaufte der Offizier brisante Dokumente an die Feinde der K.-u.-k.-Monarchie. Bis ihn im Mai 1913 ein Brief enttarnte.

» Die Zeit: "Identität wird über Sexualität gemacht"

Sex, Race, Gender und Aufklärung: Die Autorin Mithu Sanyal spricht über Identitätssuche, die Neuentdeckung der Vulva und den problematischen Diskurs zu sexueller Gewalt.

» Wiener Zeitung interviewt Markus Schleinzer: "Systemischer Sexismus steckt in allen von uns"

Der Regisseur, Schauspieler und Casting Director über die schwierigen Outings unter Kollegen.

» Kurier: Die Welt besteht nicht nur aus silbernen Glitzerkleidchen

Gut, dass uns der Song Contest ab und zu daran erinnert.

24. Mai 2021

» derStandard.at: Protest und Solidarität im "Kurier" nach Posting über "linkes Kampfsymbol" Regenbogenfahne

"Nicht Zeichen der Toleranz", sondern "radikaler gesellschaftspolitischer Agenda": Vize-Innenpolitikchef des "Kurier" griff Sobotka an

» B.Z. Berlin über schwulen Geflüchteten: Amir Farahani darf bleiben! Ein ganz wichtiges Happy End

Der Pfleger Amir Farahani wird nicht in den Iran abgeschoben, kann bei der 101-jährigen Agnes Jeschke aus Mariendorf bleiben. Dazu ein Kommentar von B.Z.-Textchef Konstantin Marrach.

» Leipziger Zeitung: "Das ist ja voll schwul!" – Probleme von queeren Kindern und Jugendlichen in der Schule

Seit 1989 kämpft der RosaLinde Leipzig e. V. gegen Diskriminierungen rund um Geschlechtlichkeiten und sexuelle Orientierungen. Der Verein setzt sich für die Rechte der LGBTQ*-Community ein, möchte Vorurteile abbauen und Sichtbarkeit schaffen. Außerdem bietet er Beratung für queere Menschen und deren Angehörige aus Leipzig und dem Leipziger Umland an.

» taz über Christopher-Street-Day in Hannover: Feiern mit angezogener Handbremse

Mehr als 2.000 Teil­neh­me­r*in­nen haben sich zur CSD-Parade in Hannover versammelt. Die Neufassung des Transsexuellengesetzes sorgte für Kritik.

» RND: Politikerin Tessa Ganserer ist trans – "Ich möchte Mut und nicht Angst machen"

Die bayerische Landtags­abgeordnete Tessa Ganserer outete sich während ihrer Amtszeit als transgender. Sollten die Umfragewerte recht behalten, könnte die Grünen-Politikerin diesen Herbst in den Bundestag einziehen. Womöglich wäre sie die erste transgeschlechtliche Bundestagsabgeordnete ein Porträt.

» Browserblatt über Queerpolitik: Leere Symbolik bringt uns nichts

Regenbogenfahnen, Solidaritätsbekundung und eine gute Portion Selbstgerechtigkeit. Die Regierung kümmert sich vor allem um ihr eigenes Image.

23. Mai 2021

» Süddeutsche.de über "All you need"-Darsteller Benito Bause: "Ich bin nicht nur schwul, ich bin auch schwarz"

In der ARD-Serie "All You Need" spielt Bause einen Medizinstudenten. Der ist schwul und schwarz. Gedanken über Rassismus und Sexismus.

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung: "Prinzessin mit Pimmel"

Weil SVP-Senatorin Julia Unterberger das Gesetz gegen Homophobie mitträgt, hat die Lega für sie ein Plakat mit einer erschreckenden Botschaft anfertigen lassen.

» nd interviewt Ulle Schauws zum Abstammungsrecht: Nur die halbe Absicherung

Wenn eine verheiratete Frau ein Kind gebärt, wird ein Ehemann automatisch zum Vater. Eine Ehefrau oder nicht-binäre Person muss das Kind adoptieren. Die Grünen-Politikerin Ulle Schauws will das Abstammungsrecht reformieren.