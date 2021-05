Ausgewählter Artikel:

» (27.05.2021) Domradio: Jury-Mitglied fordert modernere Kriterien für Jugendbuchpreis

Der Fuldaer Religionspädagoge Markus Tomberg fordert eine Reform des Katholischen Jugendbuchpreises. "Wir würden die Kriterien gern etwas moderner fassen, damit sie zum Buchmarkt passen", sagte Tomberg im Hinblick auf die Auszeichnung.

27. Mai 2021

» BR.de über "Princess Charming": Was gibt uns die weltweit erste lesbische Datingshow?

Endlich. Zum ersten Mal weltweit sucht eine lesbische Frau vor Zuschauern die große Liebe. Ein schwules Format haben wir ja schon seit ein paar Jahren: Prince Charming. Aber jetzt gibt es auch eine lesbische Variante von diesem immer gleichen Konzept: 20 Personen, 1 Villa, 1 Ziel: Herzen erobern. Kollegin Alba hat für euch reingeschaut.

» MOPO.de: Diese Auswirkungen haben Gender-Klischees auf Kinder

Im Supermarkt an der Kasse: Ein kleiner Junge greift nach einem Kinderschokolade-Überraschungsei. Doch der Vater verbietet es seinem Sohn – schließlich ist das Ei rosa: "Nein, nicht das rosafarbene, das ist nur was für Mädchen". Diese und vergleichbare Situationen hat wohl jeder schon einmal beobachtet oder selbst erlebt. Prof. Juliane Degner lehrt Sozialpsychologie an der Uni Hamburg und ist auf Stereotype spezialisiert – sie weiß, was das frühe Drängen in geschlechterspezifische Rollen mit Kindern machen kann.

26. Mai 2021

» taz über Dragqueen in Tunesien: Mit Stereotypen aufräumen

Khookha McQueer ist Tunesiens bekannteste Draqueen. Kommt es in der dortigen LGBT-Szene zu Spannungen, ist die 34-Jährige zur Stelle.

» Klein Report: Zu divers – Da schauen Putins Leute lieber weg

In Russland trägt der Teufel nicht Prada sondern neuerdings Dolce & Gabbana. Vom Teufel besessen soll nämlich die aktuelle Kampagne des italienischen Modehauses von Domenico Dolce und Stefano Gabbana sein. Küssende Frauen: Da schaut Russland lieber weg. Der neuste Spot von Dolce & Gabbana soll deshalb verboten werden.

» ze.tt: "Ohne Lockdown wäre ich heute noch nicht geoutet"

Lina wollte mit Onlinetests herausfinden, ob sie bi ist. Norman halfen YouTube-Videos dabei, zu erkennen, dass er auch auf Männer steht. Über Coming-outs in der Pandemie

» Spiegel zum Umgang mit Familienministerium: Einmal Gedöns, immer Gedöns

Dass das Familienministerium nach dem Rücktritt von Franziska Giffey nicht richtig neu besetzt wurde, zeigt, wie wenig ernst es genommen wird. Es sollte abgeschafft werden – auch aus anderen Gründen.

» Berliner Zeitung: Liberaler Zwischenruf gegen Bundestags-Pöbeleien

Der Überbietungswettbewerb der Erzkonservativen ist entbrannt, LGBTI als gefährliche Monster zu karikieren. Die FDP ruft unsere Grundwerte in Erinnerung. S.a.: Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag gescheitert (19.05.2021)

» oe24.at über Virginia Ernst: "Meine Frau ist im 5. Monat schwanger"

Dorothea, die Frau von Sängerin Virginia Ernst, ist schwanger

» annabelle behauptet: Hinter LGBTQIA+ verblasst der Regenbogen

Wieso wir vor lauter Buchtaben die Menschen dahinter nicht mehr sehen. Eine Meinung von Redaktorin Helene Aecherli.

» MOPO-Kommentar zum Gender-Streit: Ein Friedensangebot an die Vernünftigen

Es wirkt wie der finale Machtkampf zwischen dem rot-grünen Milieu und den letzten Konservativen: Die Schlacht um die "Gendersprache". Hamburgs CDU-Chef hat jetzt gar Verbote gefordert. Und nicht wenige dürften ihm applaudieren. "Haben wir keine wichtigeren Probleme", heißt es dann gerne. Oder: "Die wollen uns umerziehen mit ihrer Gaga-Sprache".

» NDR: Liebe gewinnt? Die Haltung der Kirchen zur Homosexualität

Wie gehen die christlichen Kirchen mit gleichgeschlechtlichen Paaren um? Das bleibt bis heute ein heikles Diskussionsthema.

25. Mai 2021

» derStandard.de: Sex mit der Generation Z

Gender, Cis und sexpositive Positionen: Wie soll man sich dazu verhalten? Ältere Player suchen nach Antworten, beobachtet Ela Angerer

» NDR: Adoptionszwang bei lesbischen Paaren mit Kindern

Die Elternschaft durchzubringen, kann Jahre dauern. Finanzen, Psyche, Familienleben, Führungszeugnis: Alles wird durchleuchtet.

» Refinery29: Als queere Person ein Bade-Outfit zu finden, ist fast unmöglich

Bikini, Badehose oder -anzug? Genderneutrale Bademode scheint es noch nicht zu geben. Aber warum, zur Hölle?

» Tagesspiegel: Erste Berliner Anwaltspraxis für Frauen und queere Personen

Katja Dunkel und Rebecca Richter vertreten Frauen und queere Menschen. Hier sprechen sie über männerdominierte Strukturen und rechtliche Diskriminierung.

» Welt über Oberst Alfred Redl: Für Sexgelage verriet er Österreichs Geheimpläne

Seine militärische Karriere war Alfred Redl nicht genug. Um seine unselige Leidenschaft zu finanzieren, verkaufte der Offizier brisante Dokumente an die Feinde der K.-u.-k.-Monarchie. Bis ihn im Mai 1913 ein Brief enttarnte.

» Die Zeit: "Identität wird über Sexualität gemacht"

Sex, Race, Gender und Aufklärung: Die Autorin Mithu Sanyal spricht über Identitätssuche, die Neuentdeckung der Vulva und den problematischen Diskurs zu sexueller Gewalt.

» Wiener Zeitung interviewt Markus Schleinzer: "Systemischer Sexismus steckt in allen von uns"

Der Regisseur, Schauspieler und Casting Director über die schwierigen Outings unter Kollegen.

» Kurier: Die Welt besteht nicht nur aus silbernen Glitzerkleidchen

Gut, dass uns der Song Contest ab und zu daran erinnert.