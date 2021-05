Ausgewählter Artikel:

» (28.05.2021) taz über lesbische Datingshow bei TVNOW: Das perfekte Gesprächsthema

Endlich gibt es mit Princess Charming eine lesbische Dating-Show. Statt Schlägereien zu zeigen, setzt sie auf respektvolles Miteinander und Zusammenhalt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Mai 2021

» LGBTQ in Russland: Heimlich ausgewiesen

Nazar Gulewitsch, trans, wird direkt nach seiner Entlassung aus russischer Haft nach Belarus abgeschoben. Nicht einmal seine Frau darf er kurz sehen.

» RP Online: Regenbogen-Fahne vor Rewe-Markt erneut angezündet

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte eine Regenbogen-Fahne vor dem Rewe-Markt am Lessingplatz in Norf beschädigt. Sie gilt Symbol für die Vielfalt von Homosexuellen in aller Welt.

» Business Insider: Genderneutrale Sprache und Pride-Netzwerke – So LGBT+ -freundlich sind SAP, Delivery Hero und Co.

Immer mehr Dax-Unternehmen reagieren auf Bedürfnisse von queeren Mitarbeitern. Das bringt den Konzernen Vorteile.

» stern interviewt Heinrich Horwitz: "Heinrich muss nicht unbedingt ein Mann sein"

Bühnenkünstler:in Heinrich Horwitz führt ein diverses Leben ohne Geschlechtergrenzen. Ein Gespräch über den riesigen Spaß, Neues zu Lernen, etwa Genderpunkte.

» Focus: Frustrierte Minnesänger, unerreichbare Frauen – So sah Sexualität vor 1800 aus

Viele Männer bekamen keine Frauen ab, homosexuelle Liebe war komplett verboten: In der Vormoderne, das heißt in der Zeit vor 1800, hatten zeitweise zwei von fünf Menschen keinen Zugang zu zwischenmenschlichem Sex. Historiker Wolfgang Burgdorf erklärt, wie sie damit umgegangen sind.

» Sportbuzzer.de über Streetboys München und ihren Kampf gegen Homophobie: "Wir wollen den gleichen Respekt wie alle"

Als einzigen homosexuellen Verein im deutschen Ligabetrieb haben es die Streetboys München nicht immer leicht. Sie berichten über Diskriminierung, ihre internationalen Erfolge und erzählen im #GABFAF-Video, was jeder Verein gegen Homophobie im Amateurfußball unternehmen kann.

» nd über LGBT im Iran: "Ich habe ewig 'im Schrank' gelebt"

Es dauerte Jahrzehnte, bis sich Shadi Amin zu ihrer sexuellen Orientierung bekannte. Heute will sie, dass andere Frauen nicht das gleiche erleben müssen wie sie. So wurde sie zu einer der bekanntesten iranischen LGBT-Aktivistinnen.

» taz zur gescheiterten Reform des Transsexuellengesetzes: Die Politik dreht sich im Kreis

Das Transsexuellengesetz macht die Eintragung zur trans Person zum bürokratischen Hürdenlauf. Warum das jüngst ausgebliebene Update ein Desaster ist.

» rheintaler.ch: Homosexualität im Islam – Ali bricht in seiner Abschlussarbeit ein Tabu

Homosexualität ist in muslimischen Ländern etwas, worüber nicht geredet wird. Das weiss Ali aus eigener Erfahrung, er stammt aus Afghanistan und ist Muslim. In seiner Vertiefungsarbeit zum Lehrabschluss wollte er sich diesem Tabuthema widmen und recherchierte über gleichgeschlechtliche Liebe im Islam.

» stern: Schwarz und lesbisch – Vize-Pressechefin Karine Jean-Pierre mit historischem Auftritt

Erst einmal hat eine schwarze Frau ein Pressebriefing im Weißen Haus geleitet. Das war vor 30 Jahren. Nun folgte mit Karine Jean-Pierre die zweite – und sie sorgte bei ihrem Auftritt auch für eine Premiere.

» Tagesspiegel: Wie es Berliner Hochschulen mit dem Gendern halten

Nur an der Freien Universität kann geschlechtergerechte Sprache vereinzelt prüfungsrelevant sein. Schlechtere Benotungen sind dem Senat aber nicht bekannt.

» watson: Dominique Rinderknecht ist verlobt mit einem Mann – "Ich bin immer noch pansexuell"

Über ihren Account bei Instagram verkündet die ehemalige Miss Schweiz (2013) Dominique Rinderknecht ihre Verlobung mit ihrem Partner Drew Gage. 2Ich habe nicht geglaubt, dass jemand wie du existieren könnte", schreibt sie. Und weiter: "Du fühlst dich richtig an – von Anfang an. So, ja, ich sage JA zu dir, ich will dich heiraten!"

» OK! Magazin über Eloy de Jong: So wohnt der Schlager-Star mit seiner Regenbogenfamilie

Eloy de Jong, 48, lebt mit seiner Regenbogenfamilie im niederländischen Utrecht. Hier lässt uns der "Egal was andere sagen"-Sänger am Leben mit Ehemann Ibo und Töchterchen Indy, 9, teilhaben

27. Mai 2021

» watson über "Wer hat Sara ermordet?": Sex-Szene bei Netflix sorgt für Kontroverse

In "Wer hat Sara ermordet?" hat ein schwuler Charakter plötzlich Sex mit einer Frau. Über diese Szene debattieren nun die Fans.

» Domradio: Jury-Mitglied fordert modernere Kriterien für Jugendbuchpreis

Der Fuldaer Religionspädagoge Markus Tomberg fordert eine Reform des Katholischen Jugendbuchpreises. "Wir würden die Kriterien gern etwas moderner fassen, damit sie zum Buchmarkt passen", sagte Tomberg im Hinblick auf die Auszeichnung.

» BR.de über "Princess Charming": Was gibt uns die weltweit erste lesbische Datingshow?

Endlich. Zum ersten Mal weltweit sucht eine lesbische Frau vor Zuschauern die große Liebe. Ein schwules Format haben wir ja schon seit ein paar Jahren: Prince Charming. Aber jetzt gibt es auch eine lesbische Variante von diesem immer gleichen Konzept: 20 Personen, 1 Villa, 1 Ziel: Herzen erobern. Kollegin Alba hat für euch reingeschaut.

» MOPO.de: Diese Auswirkungen haben Gender-Klischees auf Kinder

Im Supermarkt an der Kasse: Ein kleiner Junge greift nach einem Kinderschokolade-Überraschungsei. Doch der Vater verbietet es seinem Sohn – schließlich ist das Ei rosa: "Nein, nicht das rosafarbene, das ist nur was für Mädchen". Diese und vergleichbare Situationen hat wohl jeder schon einmal beobachtet oder selbst erlebt. Prof. Juliane Degner lehrt Sozialpsychologie an der Uni Hamburg und ist auf Stereotype spezialisiert – sie weiß, was das frühe Drängen in geschlechterspezifische Rollen mit Kindern machen kann.

26. Mai 2021

» taz über Dragqueen in Tunesien: Mit Stereotypen aufräumen

Khookha McQueer ist Tunesiens bekannteste Draqueen. Kommt es in der dortigen LGBT-Szene zu Spannungen, ist die 34-Jährige zur Stelle.

» Klein Report: Zu divers – Da schauen Putins Leute lieber weg

In Russland trägt der Teufel nicht Prada sondern neuerdings Dolce & Gabbana. Vom Teufel besessen soll nämlich die aktuelle Kampagne des italienischen Modehauses von Domenico Dolce und Stefano Gabbana sein. Küssende Frauen: Da schaut Russland lieber weg. Der neuste Spot von Dolce & Gabbana soll deshalb verboten werden.