Ausgewählter Artikel:

» (01.06.2021) Deutschlandfunk Kultur über Kurzfilm Festival Hamburg: Queere Utopien

Was heißt es heute, queer zu sein? Beim Kurzfilm Festival Hamburg widmen sich mehrere Beiträge dieser Frage: Queere Teenager aus New York träumen von einer perfekten Welt, und ein tunesischer Regisseur erzählt vom queeren Leben im Verborgenen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juni 2021

» nd über Pinkwashing: Kein Grund zum stolz sein

Mit "Pride-Kollektionen" wollen sich Unternehmen als besonders queerfreundlich verkaufen. Dahinter steckt wenig, denn oft sind weder die Unternehemsstrukturen divers, noch setzt man sich ganzheitlich für Geschlechtergerechtigkeit und Akzeptanz ein.

» AK-Kurier über Rewe Scheuerfeld: Regenbogenflaggen zerrissen

Sie sollten ein Zeichen des Friedens, der Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt von Lebensformen setzen. Am vergangenen Wochenende wurden die Friedensflaggen vorm Rewe-Markt in Scheuerfeld stark zerrissen. Die unbekannten Täter versuchten sie auch anzuzünden. Der AK-Kurier sprach mit dem Geschäftsführer des Supermarkts.

» Sumikai: Japans Regierungspartei gibt Gesetz zum Schutz von LGBTQ-Personen auf

Erst vor wenigen Tagen gab es die gute Nachricht, dass die Regierungspartei von Japan die Diskriminierung von LGBTQ-Personen als nicht tolerierbar ansieht.

31. Mai 2021

» derStandard.at: Neos fordern zum Pride-Start Verbot sogenannter Umpolungstherapien

Österreich hinke anderen Ländern hinterher auch bei der gesellschaftlichen Akzeptanz von LGBTIQ-Personen. Am Dienstag beginnt der Pride-Monat

» SRF: Eine kurze Geschichte der gendergerechten Sprache

Von der MieterIn, über die Chef*in, bis zur Verkäufer:in: Woher kommen die Genderzeichen und der Widerstand gegen sie?

» Merkur: Bayerischer Grünen-Politiker fordert klare Rechte für Regenbogen-Familien – Seine Tochter hat zwei Mütter

Regenbogen- und Patchworkfamilien haben es oft schwer, Rechte und Pflichten für ihre Kinder wahrzunehmen. Das soll anders werden, findet Grünen-Politiker Karl Bär. Er ist selbst betroffen.

» quergewebt interviewt Johannes Kram: Ein Podcast, der Menschen zusammenbringt

Johannes Kram gibt in seinem Podcast "Queerkram" Menschen aus der LGBTI*-Community eine Stimme. Es geht unter anderem um Homophobie und queere Sichtbarkeit.

» nd zu Leni Breymaier: "Die Doppelmoral der SPD"

Sozialdemokratin Leni Breymaier erntet nach der Änderung ihres Vornamens Kritik von queeren Menschen

30. Mai 2021

» derStandard.at zum Spendeverbot: Böses Blut?

Die Voraussetzungen fürs Blutspenden sorgen immer aufs Neue für Ärger. Dabei muss man sich als Schwuler nicht diskriminiert fühlen

» stern: Einst knutschte sie auf der Bühne mit Mädchen – nun kandidiert ehemalige t.A.T.u-Sängerin für Putins Partei

Mit lesbischen Bühnen-Shows feierte das Duo t.A.T.u Anfang der 2000er weltweit Erfolge. Heute will Julia Wolkowa nichts von ihrer Vergangenheit wissen und will für Putins Partei Einiges Russland in die Duma. Eine Kandidatur, die viele Fragen aufwirft.

» ze.tt über queere Männlichkeit: "Mir wurde ständig gesagt, dass ich kein richtiger Mann sei"

Pat bekam Hassnachrichten, weil er rosa Adiletten trug. Damian muss als trans Mann immer wieder seine Männlichkeit beweisen. Über die Angst, nicht männlich genug zu sein.

» BuzzFeed: Tessa Ganserer tritt an, die mächtigste Queerpolitikerin des Landes zu werden

Grünen-Politikerin Tessa Ganserer kämpft gegen das Transsexuellengesetz, nun will sie in den Bundestag

» Domradio: Pfarreien im Bistum Aachen hissen Regenbogenflaggen

80 Gemeinden im Bistum Aachen wollen am Sonntag die Regenbogenflaggen hissen. Sie stellen sich damit gegen die Bestätigung der Glaubenskongregation, dass Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare in der katholischen Kirche weiterhin nicht möglich sind.

» Merkur: Zwei Mütter, ein Vater – "Wenige Familien sind noch traditionell"

Regenbogen- und Patchworkfamilien haben es oft schwer, Rechte und Pflichten für ihre Kinder wahrzunehmen. Für eine Liberalisierung des Familien- und Abstammungsrechts setzt sich daher der Grünen-Politiker Karl Bär aus Holzkirchen ein. Auch er hat eine Tochter, die bei ihren beiden Müttern lebt.

» Brigitte: Wenn du gesetzlich für dein Kind keine Mama sein darfst

Paula hat zwei Mamas. Rechtlich gesehen ist allerdings nur eine ihre Mutter ? und das zieht massive Probleme mit sich. Ein Kampf für Regenbogenkinder!

29. Mai 2021

» Tsüri: Ich bin bi

Ich bin bi so simpel das klingt, der Weg dahin wars nicht. Unsere Kolumnistin Jessica Sigerist musste Mitte Zwanzig werden, bis sie der Welt mitteilte, dass sie bisexuell ist. Warum das mehr mit der Welt zu tun hat als mit ihr, erklärt sie euch hier.

» MOPO.de über das "Pulverfaß": Nach mehr als 47 Jahren – Kiez-Legende macht Schluss

Nach fast 48 Jahren ist für Kiez-Legende Heinz-Diego Leers Schluss. Der Hamburger gibt sein berühmtes Travestiecabaret auf der Reeperbahn ab.

» nd zum Prozess gegen den #ArztOhneNamen: Unbewusste Gewalt

Die Aussagen von betroffenen Männern in einem Prozess gegen einen Berliner Arzt können dabei helfen, das Wesen sexueller Gewalt unabhängig vom Geschlecht der Opfer besser zu verstehen.

» St. Galler Tagblatt: Eine Drag-Show in der alten Turnhalle von Lichtensteig – Travestiekunst funktioniert auch auf dem Land

Der Luzerner Claudio Näf schlüpft für seine Auftritte in die Rolle von LaMer. Am Donnerstagabend gastierte er erstmals in der Ostschweiz.