01. August 2021

» taz zum Christopher Street Day 2021: Wie wollen wir leben?

Der CSD im Wahljahr ist unserer Autorin Anlass, über ihr Schwarzes und queeres Leben nachzudenken und politische Ansprüche zu formulieren.

» taz über Prep: Eine neue Option

Prep schützt gegen HIV. Obwohl Jens Spahn die Pille auf Druck demokratisiert hat, bestehen Hürden besonders seit Corona.

» taz über queeres Leben auf dem Land: Vergesst die Fläche nicht!

Im ländlichen Raum und in Ostdeutschland mangelt es an Strukturen für LGBTI. Die Bundespolitik sollte einen Rahmen für buntes Leben schaffen.

31. Juli 2021

» Spiegel über LGBTQ-Referendum in Ungarn: "Allein der Verdacht, schwul zu sein, führt zu Beschimpfungen"

Mit einem LGBTQ-Referendum will Viktor Orbán Homosexuelle und Transmenschen in Ungarn weiter ausgrenzen. Doch es gibt auch Protest. Hier erzählen Betroffene, was die Ankündigung für ihr Leben bedeutet.

» taz über Christopher Street Day 2021: Nach dem Zenit?

Für unseren Autor hat der CSD an gesellschaftlicher Ausstrahlung verloren aus bestimmten Gründen. Ein Erklärungsversuch.

» Berliner Zeitung: Sex im Freien – Der Tiergarten ist seit 100 Jahren ein Lustgarten

Bis heute sind Berliner Parks die Orte freier Liebe. Wer nachts in den Tiergarten geht, sollte ein paar Regeln beachten dann aber steht ihm sehr viel offen.

» n-tv mit reißerischer Überschrift zu Polens Regenbogen-Athletinnen: Coming-outs erzürnen den Staatspräsidenten

Zwei polnische Athletinnen nutzen die Olympischen Spiele, um sich als homosexuell zu outen. Ein mutiger Schritt in einem Land, in dem LGBTQ-feindliche Rhetorik zum Repertoire der in Polen regierenden Nationalkonservativen gehört.

» profil: Orbáns Kindertheater

Wie Viktor Orbán vor Ungarns Wahlen mit Kinderrechten Stimmung macht.

» FAZ über schwule Dokumentar-Oper in Stuttgart: Das Geheimnis des Giftopfers

Sergej Newski hat eine Dokumentar-Oper über Selbstzeugnisse Homosexueller in der frühen Sowjetunion geschrieben, auf der Grundlage von sensationellen Briefen an den Psychiater Wladimir Bechterew. Jetzt wurde das Stück in Stuttgart uraufgeführt.

» nd über Corona-Sorglosigkeit beim CSD: Queere Solidarität

Nicht nur in der Pandemie brauchte es unter queeren Menschen Soldarität, meint Jeja Klein

» Stuttgarter Nachrichten zum CSD: Eine Pfauendame wirbt für Respekt

Die Fellbacher Friseurin Ayse Caliskan liebt Glamour und Glanz – und läuft an diesem Samstag im selbst genähten Pfauenkostüm beim Christopher Street Day mit.

» Oltner Tagblatt: Xenja ist pansexuell – was das heisst und warum sie einen Mann heiratet

Erst hetero, dann bi, dann lesbisch, inzwischen pansexuell: Lange suchte Xenja nach ihrer sexuellen Identität. Heute weiss sie: Sie ist pansexuell. Die 26-Jährige erklärt im Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, was das genau heisst und erklärt, wie sie und vor allem ihr Umfeld damit umgeht.

» WDR: 20 Jahre Homo-Lebenspartnerschaft in Havixbeck

Am 1. August ist es 20 Jahre her, dass gleichgeschlechtliche Paare sich verpartnern dürfen. Das erste Paar im Münsterland waren Dinah und Gabriele Reimnitz aus Havixbeck. Ein Interview von Markus Schröder:

» stern: Mutter teilt Foto ihres Sohnes im Abendkleid auf LinkedIn – das Netzwerk löscht den Post

Der 16-jährige Justin Sedgwick nahm allen Mut zusammen und trug zum Abschlussball seiner Schule ein Abendkleid statt eines Anzugs.

30. Juli 2021

» TAG24: Wegen seiner Homosexualität – Rafi Rachek ist bei Instagram krassen Anfeindungen ausgesetzt

Rafi Rachek (31) kämpft bei Instagram mit heftigen homophoben Anfeindungen. Der Reality-Star erhält regelmäßig höchst beleidigende Nachrichten von Followern.

» taz über LGBTIQ bei Protesten in Belarus: Revolution und Überlebenskampf

Mit Regenbogenflagge Proteste in Belarus zu besuchen, ist riskant. LGBTIQ-Personen sind dort Gewalt ausgesetzt und das nicht nur von Seiten der Polizei.

» der Freitag über Budapest Pride: "Schämt euch niemals!"

Mehr als 30.000 Menschen strömen zur Budapest Pride der Zug wird zur Anklage gegen die Politik von Viktor Orbán. S.a.: Regenbogen gegen Orbán: Großer Andrang beim Budapest Pride (24.07.2021)

» t-online über Mavie Hörbiger: "Meine sexuellen Vorlieben gehen niemanden was an"

Ob Altersdiskriminierung oder sexuelle Orientierung Mavie Hörbiger räumt mit Rollenklischees auf. Mit t-online spricht die Schauspielerin über Stereotype, Selbstinszenierung und Social Media.

» Nau-LGBTQIA+-Blog: Hallo, ich bin Lucas

Unser Blogger Lucas schreibt über sein Leben als Teil der Generation Z und der LGBTQIA+-Community. Tauchen Sie ein in seine Welt! Ein Gastbeitrag.

» Stuttgarter Nachrichten über Detlef Raasch: Wer ist der Mann an der Spitze des Stuttgarter CSD?

Unter seinem Vornamen litt er, als er jung war. Heute ist Detlef Raasch stolz auf das, was Schwule wie er erreicht haben. Und doch weiß der Rheinländer, dass es für die Vielfalt noch viel zu tun gibt. Wir sprachen mit dem neuen politischen Kopf des Stuttgarter CSD.