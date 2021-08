Ausgewählter Artikel:

» (01.08.2021) MDR: Mit Regenbogenfahnen für sexuelle Toleranz beim CSD in Chemnitz

Eine Woche lang haben sich Leute in Chemnitz anlässlich des Christopher-Street-Days mit der Situation und den Rechten von queeren Menschen befasst. Als Höhepunkt fand am Sonnabend ein Umzug durch die Innenstadt statt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. August 2021

» Zeit Online: Olympia bringt den Regenbogen nach Japan

Kaum eine andere wohlhabende Demokratie diskriminiert sexuelle Minderheiten so wie Japan. Können die Olympischen Spiele daran etwas ändern?

» DWDL.de über "Maricón perdido": Ein Kultstar zwischen Dichtung und Wahrheit

In der spanischen Dramedy-Serie "Maricón perdido" erzählt Schriftsteller und Komiker Bob Pop von seinen Erfahrungen als schwuler Teenager und Student. Mit Sinn fürs Absurde zeigt er Angst, Schmerz und Einsamkeit durch eine optimistische Brille.

» Deutschlandfunk: Vor 20 Jahren – Das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft trat in Kraft

Der Jurist Karl-Heinrich Ulrichs forderte im Jahr 1865, dass Homosexuelle damals Uranisten genannt den Bund der Ehe schließen dürfen. Am 1. August 2001 trat in Deutschland das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft. Damit wurden gleichgeschlechtliche Partnerschaften erstmals rechtlich anerkannt.

» SWR: Stuttgarter CSD-Demo unter Corona-Bedingungen – Weniger Party, mehr Politik

Nachdem die Straßenparade zum CSD in Stuttgart im vergangenen Jahr coronabedingt ausfiel, sollte in diesem Jahr wenigstens eine politische Demo drin sein – nur mit Fußgruppen.

» SWR: Hunderte Menschen bei Dorf-Pride in Oftersheim

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) für Toleranz und Vielfalt demonstriert. Der Umzug war an die CSD-Demos in Städten angelehnt.

» inSüdthüringen.de aus Jena: Hunderte Demonstranten bei buntem Christopher Street Day

Zwischen 1000 und 1500 Menschen sind beim Jenaer Christopher Street Day (CSD) für mehr Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen.

» General-Anzeiger: 450 Personen ziehen bei Pride Demo durch Bonn

450 queere Demonstranten fordern am Samstagnachmittag mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung in der Bonner Innenstadt. Zum Abschluss des Zuges gab es eine Kundgebung am Münsterplatz.

» taz zum Christopher Street Day 2021: Wie wollen wir leben?

Der CSD im Wahljahr ist unserer Autorin Anlass, über ihr Schwarzes und queeres Leben nachzudenken und politische Ansprüche zu formulieren.

» taz über Prep: Eine neue Option

Prep schützt gegen HIV. Obwohl Jens Spahn die Pille auf Druck demokratisiert hat, bestehen Hürden besonders seit Corona.

» taz über queeres Leben auf dem Land: Vergesst die Fläche nicht!

Im ländlichen Raum und in Ostdeutschland mangelt es an Strukturen für LGBTI. Die Bundespolitik sollte einen Rahmen für buntes Leben schaffen.

31. Juli 2021

» Spiegel über LGBTQ-Referendum in Ungarn: "Allein der Verdacht, schwul zu sein, führt zu Beschimpfungen"

Mit einem LGBTQ-Referendum will Viktor Orbán Homosexuelle und Transmenschen in Ungarn weiter ausgrenzen. Doch es gibt auch Protest. Hier erzählen Betroffene, was die Ankündigung für ihr Leben bedeutet.

» taz über Christopher Street Day 2021: Nach dem Zenit?

Für unseren Autor hat der CSD an gesellschaftlicher Ausstrahlung verloren aus bestimmten Gründen. Ein Erklärungsversuch.

» Berliner Zeitung: Sex im Freien – Der Tiergarten ist seit 100 Jahren ein Lustgarten

Bis heute sind Berliner Parks die Orte freier Liebe. Wer nachts in den Tiergarten geht, sollte ein paar Regeln beachten dann aber steht ihm sehr viel offen.

» n-tv mit reißerischer Überschrift zu Polens Regenbogen-Athletinnen: Coming-outs erzürnen den Staatspräsidenten

Zwei polnische Athletinnen nutzen die Olympischen Spiele, um sich als homosexuell zu outen. Ein mutiger Schritt in einem Land, in dem LGBTQ-feindliche Rhetorik zum Repertoire der in Polen regierenden Nationalkonservativen gehört.

» profil: Orbáns Kindertheater

Wie Viktor Orbán vor Ungarns Wahlen mit Kinderrechten Stimmung macht.

» FAZ über schwule Dokumentar-Oper in Stuttgart: Das Geheimnis des Giftopfers

Sergej Newski hat eine Dokumentar-Oper über Selbstzeugnisse Homosexueller in der frühen Sowjetunion geschrieben, auf der Grundlage von sensationellen Briefen an den Psychiater Wladimir Bechterew. Jetzt wurde das Stück in Stuttgart uraufgeführt.

» nd über Corona-Sorglosigkeit beim CSD: Queere Solidarität

Nicht nur in der Pandemie brauchte es unter queeren Menschen Soldarität, meint Jeja Klein

» Stuttgarter Nachrichten zum CSD: Eine Pfauendame wirbt für Respekt

Die Fellbacher Friseurin Ayse Caliskan liebt Glamour und Glanz – und läuft an diesem Samstag im selbst genähten Pfauenkostüm beim Christopher Street Day mit.

» Oltner Tagblatt: Xenja ist pansexuell – was das heisst und warum sie einen Mann heiratet

Erst hetero, dann bi, dann lesbisch, inzwischen pansexuell: Lange suchte Xenja nach ihrer sexuellen Identität. Heute weiss sie: Sie ist pansexuell. Die 26-Jährige erklärt im Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, was das genau heisst und erklärt, wie sie und vor allem ihr Umfeld damit umgeht.