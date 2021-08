Ausgewählter Artikel:

» (03.08.2021) Süddeutsche.de eiert rum zu abgelehnter Regenbogenfahne in Freising: Solidarität versus Neutralität

Eine knifflige Aufgabe hat die Grünen-Fraktion im Kreistag den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit ihrem Antrag gestellt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. August 2021

» Süddeutsche.de eiert rum zu abgelehnter Regenbogenfahne in Freising: Solidarität versus Neutralität

Eine knifflige Aufgabe hat die Grünen-Fraktion im Kreistag den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit ihrem Antrag gestellt.

» Zeit Online über Laurel Hubbard: Das Gewicht der Welt

Keinem Auftritt wurde in Tokio so entgegengefiebert wie dem von Laurel Hubbard, der ersten olympischen trans Athletin. Das war selbst für eine starke Frau zu viel.

02. August 2021

» Refinery29: Was sich am lesbischen Kino dringend ändern muss

Warum werden so viele Filme über lesbische Erfahrungen immer noch von Männern gedreht?

» Heute.at: Teenies in Bregenz wegen LGBT-Zugehörigkeit attackiert

Am Freitag wurden mehrere Jugendliche in Bregenz attackiert, offensichtlich, weil sie sich der LGBT-Community zugehörig fühlen. Es gab Verletzte.

» nordbayern zur Formel 1: Die Doppelmoral sitzt mit im Cockpit

Lews Hamilton ist vorangegangen, inzwischen bezieht auch Sebastian Vettel immer häufiger Stellung zu Themen wie Klimaschutz oder Rassismus. Beim Grand Prix in Ungarn machte sich der Deutsche für die Rechte von Homosexuellen stark. Eine starke Botschaft, findet Sebastian Gloser – und sieht das Engagement dennoch kritisch.

» VICE: Wie es ist, als Typ nur Blümchensex zu mögen

In einer zunehmend kink-positiven Gesellschaft werden manche Männer bloßgestellt, weil sie keinen harten Fetischsex wollen.

» katholisch.de: 20 Jahre Lebenspartnerschaftsgesetz – Gegen den Willen der Kirche

Es war eines der großen Reformprojekte der rot-grünen Bundesregierung: das Gesetz zur Lebenspartnerschaft, der staatlichen Anerkennung homosexueller Paare. Vor 20 Jahren trat es in Kraft – gegen den Willen der katholischen Kirche.

» SZ Magazin: Was bedeutet Ihnen Berlin, Norbert Bisky?

Der Maler im Interview ohne Worte über Skandalfotos, seinen Lehrmeister Lehrer Georg Baselitz und das Beste am nackten männlichen Körper.

» Berliner Zeitung zu CSD und "Querdenkern": Alle Aerosole sind gleich

Zweierlei Maß: Gerichte haben die Querdenker-Demos verboten, die CSD-Party nicht.

» NDR: Hamburg damals – Homosexuelle Paare schließen "Hamburger Ehe"

1999 dürfen sich gleichgeschlechtliche Paare symbolisch "trauen". Das Modell ist Vorläufer der "Ehe für alle", die seit 2017 gilt.

01. August 2021

» Zeit Online: Olympia bringt den Regenbogen nach Japan

Kaum eine andere wohlhabende Demokratie diskriminiert sexuelle Minderheiten so wie Japan. Können die Olympischen Spiele daran etwas ändern?

» DWDL.de über "Maricón perdido": Ein Kultstar zwischen Dichtung und Wahrheit

In der spanischen Dramedy-Serie "Maricón perdido" erzählt Schriftsteller und Komiker Bob Pop von seinen Erfahrungen als schwuler Teenager und Student. Mit Sinn fürs Absurde zeigt er Angst, Schmerz und Einsamkeit durch eine optimistische Brille.

» Deutschlandfunk: Vor 20 Jahren – Das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft trat in Kraft

Der Jurist Karl-Heinrich Ulrichs forderte im Jahr 1865, dass Homosexuelle damals Uranisten genannt den Bund der Ehe schließen dürfen. Am 1. August 2001 trat in Deutschland das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft. Damit wurden gleichgeschlechtliche Partnerschaften erstmals rechtlich anerkannt.

» SWR: Stuttgarter CSD-Demo unter Corona-Bedingungen – Weniger Party, mehr Politik

Nachdem die Straßenparade zum CSD in Stuttgart im vergangenen Jahr coronabedingt ausfiel, sollte in diesem Jahr wenigstens eine politische Demo drin sein – nur mit Fußgruppen.

» SWR: Hunderte Menschen bei Dorf-Pride in Oftersheim

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) für Toleranz und Vielfalt demonstriert. Der Umzug war an die CSD-Demos in Städten angelehnt.

» inSüdthüringen.de aus Jena: Hunderte Demonstranten bei buntem Christopher Street Day

Zwischen 1000 und 1500 Menschen sind beim Jenaer Christopher Street Day (CSD) für mehr Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen.

» MDR: Mit Regenbogenfahnen für sexuelle Toleranz beim CSD in Chemnitz

Eine Woche lang haben sich Leute in Chemnitz anlässlich des Christopher-Street-Days mit der Situation und den Rechten von queeren Menschen befasst. Als Höhepunkt fand am Sonnabend ein Umzug durch die Innenstadt statt.

» General-Anzeiger: 450 Personen ziehen bei Pride Demo durch Bonn

450 queere Demonstranten fordern am Samstagnachmittag mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung in der Bonner Innenstadt. Zum Abschluss des Zuges gab es eine Kundgebung am Münsterplatz.

» taz zum Christopher Street Day 2021: Wie wollen wir leben?

Der CSD im Wahljahr ist unserer Autorin Anlass, über ihr Schwarzes und queeres Leben nachzudenken und politische Ansprüche zu formulieren.

» taz über Prep: Eine neue Option

Prep schützt gegen HIV. Obwohl Jens Spahn die Pille auf Druck demokratisiert hat, bestehen Hürden besonders seit Corona.