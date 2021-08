Ausgewählter Artikel:

04. August 2021

» Springer Professional: Wenn Rainbow Washing Hochkonjunktur hat

Der Juni leuchtete regenbogenfarben und alle pinnten sich ihre weltoffene Haltung stolz ans Revers oder stülpten bunte Filter über ihre Social-Media-Profile. Mit echter Diversity hat das oft wenig zu tun. Deshalb die Frage: Ist das echt oder im August schon wieder vergessen?

» n-tv: Homophobes Wort benutzt – Matt Damon revidiert seine Aussage

Matt Damon gibt ein Interview, in dem es auch um Schimpfworte geht. Dabei rutscht ihm heraus, dass er lange einen homophoben Ausdruck benutzte, um andere zu beleidigen. Das kommt bei vielen nicht gut an, ein Shitstorm bricht los. Nun verteidigt sich der Hollywood-Star und widerspricht sich dabei.

» watson: Die queeren Spiele von Tokio – 19 LGBTQ-Medaillen und viele Emotionen

Eine Auswertung kommt aktuell auf 180 LGBTQ-Athleten, die in Japan am Start sind. "Team LGBTQ" hat bislang 19 Medaillen gewonnen.

» Berliner Zeitung: Wer steckt hinter der Anti-Gender-Lobby?

Wenn es um Hetze und Desinformation gegen LGBTI in der EU geht, sprudeln Millionen. Auffällig ist, woher die Gelder stammen.

» W&V: Beiersdorf lädt zum "Pride Festival" im virtuellen Raum ein

Mit einem "Pride Festival" feiert Beiersdorf Vielfalt und Toleranz. Als Kooperationspartner sind Google, Otto, Accenture und Deutsche Post DHL dabei

» NDR: Queere Themen in Kunst, Film und Literatur

In Hamburg läuft zur Zeit die "Pride Week". Sie will auf die Belange der LGBTQ+-Gemeinschaft aufmerksam machen. Auch die Kunst hat queere Themen immer wieder aufgegriffen, einige Beispiele.

03. August 2021

» watson: Warum das "Nein zur Ehe für alle"-Baby WIRKLICH weint

Die Welt liebt Stockfotos. Sie sind günstig und können für alles verwendet werden. Heute im Check: Die Nein-Kampagne zur "Ehe für alle".

» Raptastisch: "Ich bin schwul" – deutscher Rapper gibt sein Outing bekannt

Lange Zeit war Homosexualität in bestimmten Bereichen des Lebens ein absolutes Tabu-Thema. Während die Gesellschaft als ganzes in diesem Bereich große Fortschritte gemacht hat, waren Outings im Sport und im Rap die absolute Ausnahme. Erst seit kurzer Zeit wird offener damit umgegangen wie das Outing von Rap-Superstar Lil Nas X beweist.

» SWR: Paar aus Lörrach erzählt – 20 Jahre Lebenspartnerschaftsgesetz

Nach dem deutschen Lebenspartnerschaftsgesetz können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen. Zwei Lörracher haben es getan.

» Jenaer Nachrichten: Regenbogen in Jena – und nichts dahinter?

hristopher Street Day in Jena: Bunt und laut ging es zu. Und danach kam für einige die Ernüchterung.

» RP Online aus Krefeld: Regenbogenbahn wirbt für Offenheit und Toleranz

Die Stadtwerke Krefeld bekennen sich zur Vielfalt und werben für den Christopher Street Day am 21. August in Krefeld. Wir haben die SWK angesprochen und sind sofort auf offene Ohren gestoßen, erzählt CSD-Vorsitzender Levent Sirkal.

» Süddeutsche.de eiert rum zu abgelehnter Regenbogenfahne in Freising: Solidarität versus Neutralität

Eine knifflige Aufgabe hat die Grünen-Fraktion im Kreistag den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit ihrem Antrag gestellt.

» Zeit Online über Laurel Hubbard: Das Gewicht der Welt

Keinem Auftritt wurde in Tokio so entgegengefiebert wie dem von Laurel Hubbard, der ersten olympischen trans Athletin. Das war selbst für eine starke Frau zu viel.

02. August 2021

» Refinery29: Was sich am lesbischen Kino dringend ändern muss

Warum werden so viele Filme über lesbische Erfahrungen immer noch von Männern gedreht?

» Heute.at: Teenies in Bregenz wegen LGBT-Zugehörigkeit attackiert

Am Freitag wurden mehrere Jugendliche in Bregenz attackiert, offensichtlich, weil sie sich der LGBT-Community zugehörig fühlen. Es gab Verletzte.

» nordbayern zur Formel 1: Die Doppelmoral sitzt mit im Cockpit

Lews Hamilton ist vorangegangen, inzwischen bezieht auch Sebastian Vettel immer häufiger Stellung zu Themen wie Klimaschutz oder Rassismus. Beim Grand Prix in Ungarn machte sich der Deutsche für die Rechte von Homosexuellen stark. Eine starke Botschaft, findet Sebastian Gloser – und sieht das Engagement dennoch kritisch.

» VICE: Wie es ist, als Typ nur Blümchensex zu mögen

In einer zunehmend kink-positiven Gesellschaft werden manche Männer bloßgestellt, weil sie keinen harten Fetischsex wollen.

» katholisch.de: 20 Jahre Lebenspartnerschaftsgesetz – Gegen den Willen der Kirche

Es war eines der großen Reformprojekte der rot-grünen Bundesregierung: das Gesetz zur Lebenspartnerschaft, der staatlichen Anerkennung homosexueller Paare. Vor 20 Jahren trat es in Kraft – gegen den Willen der katholischen Kirche.

» SZ Magazin: Was bedeutet Ihnen Berlin, Norbert Bisky?

Der Maler im Interview ohne Worte über Skandalfotos, seinen Lehrmeister Lehrer Georg Baselitz und das Beste am nackten männlichen Körper.

» Berliner Zeitung zu CSD und "Querdenkern": Alle Aerosole sind gleich

Zweierlei Maß: Gerichte haben die Querdenker-Demos verboten, die CSD-Party nicht.