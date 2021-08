Ausgewählter Artikel:

» (05.08.2021) nd über Homophobie in Georgien: Feiern unter Lebensgefahr

Henry lebt in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Weil er schwul ist, sind sein Leben und das seiner Freunde oft in Gefahr. Am liebsten will er nach Berlin, doch dafür braucht man Geld, das er nicht hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. August 2021

» BILDblog über "Bild", CSD und "Querdenker": Dieses "Willkür"-Geraune ist gefährllich

Vor wenigen Tagen veröffentlichte "Bild" keinen herkömmlichen Kommentar zur Corona-Lage, sondern einen "CORONA-WUT-KOMMENTAR", schließlich musste "Bild"-Parlamentsbüro-Leiter Ralf Schuler in seinem Urlaub in Bayern derartigen "Wahnsinn" durchleben.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Jan Künemund über Liberace: Die pompöse Maske des Piano-Entertainers

Der Pianist Liberace war schon mehrfach ein Filmheld. Der neue Dokumentarfilm "Liberace – Look me over" erzählt jedoch nicht einfach seine Karriere nach. Stattdessen bietet er eine glitzernde Oberfläche und viel Gossip.

» 20 Minuten über Pop-Newcomer Sangiovanni: "Leute sagen, ich sei schwul, weil ich lackierte Nägel habe"

Der 18-jährige Sangiovanni ist mit seinen auffälligen Looks und catchy Popsongs in Italien bereits ein gefeierter Star. Mit uns hat er über seine Musik und seine Nailart gesprochen.

» taz über neue Diversity-Richtlinien von Amazon Studios: Ein Möchtegern-Fortschritt

Amazon Studios führt neue Diversity-Richtlinien ein. Sie muten fortschrittlich an, doch eigentlich wird die Schauspielerei damit überflüssig.

» taz zum CSD 2021: Vergesst die Lesben nicht!

Von der nächsten Bundesregierung erwartet unsere Autorin mehr Einsatz. Insbesondere für gleichgeschlechtliche Mütter müsse sich etwas ändern.

» taz interviewt Bundesverband Trans*: "Deutschland ist kein Vorbild"

Intimste Fragen hätten nichts in der Bürokratie zu suchen, sagt Kalle Hümpfner vom Trans*-Verband. Der nächste Bundestag solle das TSG abschaffen.

» nd über Homophobie in Georgien: Feiern unter Lebensgefahr

Henry lebt in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Weil er schwul ist, sind sein Leben und das seiner Freunde oft in Gefahr. Am liebsten will er nach Berlin, doch dafür braucht man Geld, das er nicht hat.

» ze.tt: So queer war Olympia noch nie

Mindestens 180 offen queere Athlet*innen treten bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio an – ein Rekord. Wir stellen acht von ihnen vor.

» Süddeutsche.de: Regenbogen-bunte U-Bahn-Schilder

Der offene Umgang der Stadt München mit den Regenbogenfarben als Zeichen für Akzeptanz queeren Lebens hat während der Fußball-EM europaweit zu Diskussionen...

» Microsoft-#PrideTalk mit Malonda: "Es braucht einen bewussteren Umgang mit den eigenen Privilegien"

In diesem Jahr stellen wir zum Pride-Monat bei Microsoft das Thema Intersektionalität in den Fokus. Im #PrideTalk wollen wir deshalb mit Menschen sprechen, um von ihnen und ihren Erfahrungen zu lernen. Diesmal: Malonda.

» BR24: Staatsministerium fördert LSBTIQ-Beratungsstelle in Nürnberg

In Nürnberg wird eine Beratungsstelle für queere Menschen in Mittelfranken eingerichtet und zwar bei Fliederlich e.V., dem Queeren Zentrum Nürnberg. Zudem unterstützt das Staatsministerium noch Berater, die mit LSBTIQ-Personen arbeiten.

04. August 2021

» Springer Professional: Wenn Rainbow Washing Hochkonjunktur hat

Der Juni leuchtete regenbogenfarben und alle pinnten sich ihre weltoffene Haltung stolz ans Revers oder stülpten bunte Filter über ihre Social-Media-Profile. Mit echter Diversity hat das oft wenig zu tun. Deshalb die Frage: Ist das echt oder im August schon wieder vergessen?

» n-tv: Homophobes Wort benutzt – Matt Damon revidiert seine Aussage

Matt Damon gibt ein Interview, in dem es auch um Schimpfworte geht. Dabei rutscht ihm heraus, dass er lange einen homophoben Ausdruck benutzte, um andere zu beleidigen. Das kommt bei vielen nicht gut an, ein Shitstorm bricht los. Nun verteidigt sich der Hollywood-Star und widerspricht sich dabei.

» watson: Die queeren Spiele von Tokio – 19 LGBTQ-Medaillen und viele Emotionen

Eine Auswertung kommt aktuell auf 180 LGBTQ-Athleten, die in Japan am Start sind. "Team LGBTQ" hat bislang 19 Medaillen gewonnen.

» Berliner Zeitung: Wer steckt hinter der Anti-Gender-Lobby?

Wenn es um Hetze und Desinformation gegen LGBTI in der EU geht, sprudeln Millionen. Auffällig ist, woher die Gelder stammen.

Kostenloses Probeabo nötig

» W&V: Beiersdorf lädt zum "Pride Festival" im virtuellen Raum ein

Mit einem "Pride Festival" feiert Beiersdorf Vielfalt und Toleranz. Als Kooperationspartner sind Google, Otto, Accenture und Deutsche Post DHL dabei

» NDR: Queere Themen in Kunst, Film und Literatur

In Hamburg läuft zur Zeit die "Pride Week". Sie will auf die Belange der LGBTQ+-Gemeinschaft aufmerksam machen. Auch die Kunst hat queere Themen immer wieder aufgegriffen, einige Beispiele.

03. August 2021

» watson: Warum das "Nein zur Ehe für alle"-Baby WIRKLICH weint

Die Welt liebt Stockfotos. Sie sind günstig und können für alles verwendet werden. Heute im Check: Die Nein-Kampagne zur "Ehe für alle".

» Raptastisch: "Ich bin schwul" – deutscher Rapper gibt sein Outing bekannt

Lange Zeit war Homosexualität in bestimmten Bereichen des Lebens ein absolutes Tabu-Thema. Während die Gesellschaft als ganzes in diesem Bereich große Fortschritte gemacht hat, waren Outings im Sport und im Rap die absolute Ausnahme. Erst seit kurzer Zeit wird offener damit umgegangen wie das Outing von Rap-Superstar Lil Nas X beweist.

» SWR: Paar aus Lörrach erzählt – 20 Jahre Lebenspartnerschaftsgesetz

Nach dem deutschen Lebenspartnerschaftsgesetz können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen. Zwei Lörracher haben es getan.