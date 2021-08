Ausgewählter Artikel:

» (06.08.2021) Rhein-Neckar-Zeitung über "Queer-Tour" in Heidelberg: Neue Führung zum Thema Homosexualität und Homophobie

Kreuz und queer durch die Stadt: Heidelberg und seine homosexuelle und homophobe Geschichte werden von Steffen Schmid beleuchtet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. August 2021

» Spiegel: Caitlyn Jenners Wahlkampf hinterlässt einen Schuldenberg

Republikanerin und Realitystar Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden. Doch kurz vor der Wahl geht ihrer Kampagne das Geld aus. Ohnehin stehen ihre Chancen auf das Amt schlecht.

» nd interviewt Rapperin Gazal Köpf: Stehen nicht alle Mädchen auf Mädchen?

Gazal Köpf gehört zum queerfeministischen Gegenwind in der Wiener Rapszene. Auf Instagram rappt sie unter dem Hashtag RapimBild übers Queersein, Rassismus und das Bilden von Banden. Ein Gespräch.

» ran über Quinn: Queeres Vorbild mit Medaille

Alle Welt sprach über Laurel Hubbard. Erste transgender Athletin bei Olympia, historischer Tag in Tokio – Quinn wird es womöglich recht gewesen sein.

» derStandard.at: Der neue alte Frauenhass der extremen Rechten

Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem der Rechtsextremismus weltweit erstarkt ist, unterschätzen wir immer noch die offensichtliche Frauenfeindlichkeit der extremen Rechten.

» taz über Diversität bei Disney: Mal wieder keine Hauptrolle

Im neuen Disney-Film ­JungleCruise versucht sich das Unternehmen in queerer Sichtbarkeit. Natürlich nur in Form einer Nebenfigur.

» taz-/Wikileaks-Recherche zu CitizenGo: Angriff der christlichen Fundis

Die rechtskonservative Plattform CitizenGo kämpft europaweit gegen Abtreibung und mehr LGBTIQ-Rechte. Ein Datenleak zeigt, mit wessen Geld.

» Berliner Morgenpost über Homophobie in Polen: Kippt Verbot von Pro-Life-Transportern in Warschau?

In Polen propagiert die "Pro Life"-Bewegung gegen vermeintlichen "LGBTQ-Terror". Warschau wollte dagegen halten – und könnte scheitern.

» Nau-LGBTQIA+-Blog: "Ich, 15, treffe schwule Männer online"

Auch diese Woche nimmt uns Blogger Lucas mit in seine Welt. In Teil 2: Wie es dazu kam, dass er mit 15 Nacktbilder an fremde Typen verschickt hat.

» ze.tt interviewt "Princess Charming"-Kandidatinnen: "Jeder Kuss, jeder Fick, jedes Händchenhalten ist politisch"

"Princess Charming", die erste lesbische Datingshow, ist nicht einfach Trash-TV. Sondern eine lesbische Revolution, sagen die Kandidatinnen Bine und Wiki im Rückblick.

» RND: Biden nominiert erste offen lesbisch lebende Frau für Bundesgericht

US-Präsident Joe Biden hat sich dafür ausgesprochen, dass erstmals eine offen lesbisch lebende Frau Richterin an einem Bundesgericht wird. Die Nominierung gab das Weiße Haus am Donnerstag bekannt. Die Richterin Beth Robinson soll für die die US-Staaten Connecticut, New York und Vermont zuständig sein.

» Volksstimme: Zerstörte Regenbogenfahne auf Uni-Campus in Magdeburg ersetzt

Nach der Zerstörung einer Regenbogenfahne am Campustower am Universitätsplatz in Magdeburg hat die Queere Hochschulgruppe OVGU-Pride eine neue Regenbogenflagge gehisst. Sie soll ein Zeichen für eine bunte, vielfältige und offene Uni darstellen.

05. August 2021

» BILDblog über "Bild", CSD und "Querdenker": Dieses "Willkür"-Geraune ist gefährllich

Vor wenigen Tagen veröffentlichte "Bild" keinen herkömmlichen Kommentar zur Corona-Lage, sondern einen "CORONA-WUT-KOMMENTAR", schließlich musste "Bild"-Parlamentsbüro-Leiter Ralf Schuler in seinem Urlaub in Bayern derartigen "Wahnsinn" durchleben.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Jan Künemund über Liberace: Die pompöse Maske des Piano-Entertainers

Der Pianist Liberace war schon mehrfach ein Filmheld. Der neue Dokumentarfilm "Liberace – Look me over" erzählt jedoch nicht einfach seine Karriere nach. Stattdessen bietet er eine glitzernde Oberfläche und viel Gossip.

» 20 Minuten über Pop-Newcomer Sangiovanni: "Leute sagen, ich sei schwul, weil ich lackierte Nägel habe"

Der 18-jährige Sangiovanni ist mit seinen auffälligen Looks und catchy Popsongs in Italien bereits ein gefeierter Star. Mit uns hat er über seine Musik und seine Nailart gesprochen.

» taz über neue Diversity-Richtlinien von Amazon Studios: Ein Möchtegern-Fortschritt

Amazon Studios führt neue Diversity-Richtlinien ein. Sie muten fortschrittlich an, doch eigentlich wird die Schauspielerei damit überflüssig.

» taz zum CSD 2021: Vergesst die Lesben nicht!

Von der nächsten Bundesregierung erwartet unsere Autorin mehr Einsatz. Insbesondere für gleichgeschlechtliche Mütter müsse sich etwas ändern.

» taz interviewt Bundesverband Trans*: "Deutschland ist kein Vorbild"

Intimste Fragen hätten nichts in der Bürokratie zu suchen, sagt Kalle Hümpfner vom Trans*-Verband. Der nächste Bundestag solle das TSG abschaffen.

» nd über Homophobie in Georgien: Feiern unter Lebensgefahr

Henry lebt in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Weil er schwul ist, sind sein Leben und das seiner Freunde oft in Gefahr. Am liebsten will er nach Berlin, doch dafür braucht man Geld, das er nicht hat.

» ze.tt: So queer war Olympia noch nie

Mindestens 180 offen queere Athlet*innen treten bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio an – ein Rekord. Wir stellen acht von ihnen vor.