» (07.08.2021) t-online: Neues "Vogue"-Cover setzt Zeichen für Vielfalt

Die September-Ausgabe startet die amerikanische 'Vogue' mit einem Novum. Zum ersten Mal stehen Plus-Size- und Transgender-Models im Mittelpunkt, während Stars wie Bella Hadid oder Kaia Gerber nur als Randfiguren zu sehen sind.

07. August 2021

» Spiegel über Polyamorie: "Ein Dreier ist cool – aber die Liebe zu dritt gilt als nicht richtig"

Was passiert, wenn aus einer monogamen Ehe eine Dreierbeziehung entsteht? Im Podcast erzählen die Michalskis, wie ihnen der Alltag zu dritt gelingt und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.

» FR u.a. über Homophobie-Vorwürfe: Bundespolizei überprüft Ausbilder

Wegen des Verdachts auf eine rechte Vergangenheit untersucht die Bundespolizei die Biografie eines Professors für Sicherheitspolitik.

» B.Z. Berlin: AfD-Politiker Lindemann missfällt Teilnahme der BVG am CSD

Eine weltläufige BVG darauf fährt AfD-Verkehrsexperte Gunnar Lindemann (51) nicht ab. Mit ätzenden Fragen zur Teilnahme am Christopher Street Day (CSD) löcherte er den Senat.

» correctiv.org: Gendergerechte Sprache – Foto zeigt Vorschläge aus einem Sachbuch, keine Vorschriften

In Sozialen Netzwerken kursiert das Foto einer Buchseite, auf der verschiedene Begriffe zu lesen sind. Es fehlt Kontext.

» nd: Beendet die Gewalt gegen Queers!

Das weltoffene Berlin bleibt ein Hotspot queerfeindlicher Gewalt. Es kann lebensgefährlich sein, als queer wahrgenommen zu werden. Dass wir so viel über queerfeindliche Gewalt wissen, liegt auch an der Bewegung für queere Rechte in der Hauptstadt.

» nd über konservativen Rollback: Gruseln aufs angenehmste

Nur Willkürherrschaft und Terror im Ausland – wie wunderbar, dass es bei uns vergleichsweise besser ist – obwohl es nicht gut ist. So gerät aus dem Blick, dass auch bei uns überall der Rollback vorbereitet wird.

» FAZ über chinesische Olympiasiegerin: "Sie sehen aus wie ein Mannweib"

Die Kugelstoßerin Gong Lijiao wurde im chinesischen Staatsfernsehen mit sexistischen Sprüchen und einem traditionellen Frauenbild konfrontiert. Das löste eine Empörungswelle aus.

» Focus-Interview: Transgender-Frau Lucy über die Geschlechts-OP – "Das ist brutal, ich habe jeden Tag geweint"

Lucy Hellenbrecht (22) hat eine Geschlechtsangleichung vom Mann zur Frau vollzogen. Erst mit 16 Jahren wusste sie, dass etwas anders ist. Im Interview mit FOCUS Online spricht sie über die schlimmen Schmerzen der Operation, wie ihr privates Umfeld reagiert hat und was sie sich von anderen im Umgang mir ihr wünscht.

» t-online: Neues "Vogue"-Cover setzt Zeichen für Vielfalt

Die September-Ausgabe startet die amerikanische 'Vogue' mit einem Novum. Zum ersten Mal stehen Plus-Size- und Transgender-Models im Mittelpunkt, während Stars wie Bella Hadid oder Kaia Gerber nur als Randfiguren zu sehen sind.

» NDR:Kommentar zum CSD: Verschiedenheit macht uns stark

An vielen Orten in Hamburg weht die Regenbogenflagge. Tausende Menschen sind am Samstag zum Christopher Street Day bei der Fahrrad-Demo für Gleichberechtigung unterwegs sein. Da ist schon viel erreicht worden. Und doch ist der CSD auch heute noch wichtig, kommentiert Daniel Kaiser.

» ORF: Todesdrohung nach LGBTQ-Werbung – Russische Familie flüchtete

Eine gleichgeschlechtliche Familie, die in einer Werbung für einen russischen Lebensmitteleinzelhändler zu sehen war, hat Russland verlassen und befindet sich nun in Spanien. Grund für den Schritt waren homophobe Nachrichten mit Todesdrohungen, wie die Familie im "Guardian" zitiert wird. S.a.: Russische Supermarktkette zieht Werbung mit lesbischem Paar zurück (04.07.2021)

» GamePro: Bitte mehr queer – Die Mass Effect-Romanzen sind nicht mehr zeitgemäß

Eleen findet, dass die Romanzen in der Mass Effect-Trilogie mit neueren Rollenspielen nicht mehr mithalten können. Besonders die LGBTQIA+ Community hat mehr verdient.

» MDR: LGBTQ beim Harzer Theater Festival – "Queer durch den Wald"

Das Harzer Festival Theaternatur stellt in diesem Jahr ein relevantes Thema in unserer Gesellschaft in den Fokus: sexuelle Vielfalt und Queerness. Ein Theateransatz aus der Großstadt, der auch in der Region gut ankommt.

» General-Anzeiger über Literaturfestival Homochrom: Anwältin Nadja Kobler-Ringler aus Ließem war plötzlich Ghostwriterin

Die Godesberger Buchautorin Nadja Kobler-Ringler liest beim queeren Kölner Literaturwettbewerb Homochrom im Finale. Wie sie zum Schreiben kam und Ghostwriterin wurde, hat sie dem GA im Gespräch verrraten.

06. August 2021

» Spiegel: Caitlyn Jenners Wahlkampf hinterlässt einen Schuldenberg

Republikanerin und Realitystar Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden. Doch kurz vor der Wahl geht ihrer Kampagne das Geld aus. Ohnehin stehen ihre Chancen auf das Amt schlecht.

» nd interviewt Rapperin Gazal Köpf: Stehen nicht alle Mädchen auf Mädchen?

Gazal Köpf gehört zum queerfeministischen Gegenwind in der Wiener Rapszene. Auf Instagram rappt sie unter dem Hashtag RapimBild übers Queersein, Rassismus und das Bilden von Banden. Ein Gespräch.

» ran über Quinn: Queeres Vorbild mit Medaille

Alle Welt sprach über Laurel Hubbard. Erste transgender Athletin bei Olympia, historischer Tag in Tokio – Quinn wird es womöglich recht gewesen sein.

» derStandard.at: Der neue alte Frauenhass der extremen Rechten

Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem der Rechtsextremismus weltweit erstarkt ist, unterschätzen wir immer noch die offensichtliche Frauenfeindlichkeit der extremen Rechten.

» taz über Diversität bei Disney: Mal wieder keine Hauptrolle

Im neuen Disney-Film ­JungleCruise versucht sich das Unternehmen in queerer Sichtbarkeit. Natürlich nur in Form einer Nebenfigur.

» taz-/Wikileaks-Recherche zu CitizenGo: Angriff der christlichen Fundis

Die rechtskonservative Plattform CitizenGo kämpft europaweit gegen Abtreibung und mehr LGBTIQ-Rechte. Ein Datenleak zeigt, mit wessen Geld.