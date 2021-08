Ausgewählter Artikel:

» (08.08.2021) nordbayern über CSD in Nürnberg: Starkes Signal für Toleranz und Offenheit für die Queer-Community

Die Veranstalter waren schier überwältigt: Zur großen Parade am Hauptwochenende des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) in Nürnberg strömten weit mehr Teilnehmer als erwartet. Als die letzten noch am Opernhaus standen, hatte die Spitze auf dem Weg über den Frauentorgraben und die Königstraße schon die Theatergasse erreicht.

08. August 2021

» Hamburger Morgenpost interviewt "Princess Charming" Irina Schlauch: "Es hätte schon früher eine lesbische Dating-Show gebraucht"

Nachdem bereits zweimal ein "Prince Charming" seinen Traumprinzen im TV suchte, wurde es höchste Zeit für eine lesbische Dating-Show. Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch (30) wurde die erste "Princess Charming" – und suchte von Mai bis Juli die Richtige vor der Kamera. Aber auch wenn die Liebe zu Siegerin Lou nicht hielt, will sie die Erfahrung nicht missen. Warum? Erzählt sie im MOPO-Interview.

» Schweizer Illustrierte: Offener Brief an das Komitee "Nein zur Ehe für alle"

Ein weinendes Baby, dazu die Sätze "Ich habe keine Mama" und "Egoistische Homo-Adoptionen vor Kindswohl?", ein trauriges Kleinkind, das offenbar verzweifelt fragt "Ein Leben ohne Papa?" Die Kampagne des Komitees "Nein zur Ehe für alle" – bestehend aus Mitgliedern der SVP, der Mitte und der EDU – löst bei unserer Familienbloggerin Kopfschütteln aus. Zeit für ein paar offene Worte.

07. August 2021

» BR24: 4.500 Menschen feiern CSD in Nürnberg

In Nürnberg haben heute rund 4.500 Menschen am Demonstrationszug zum Christopher-Street-Day teilgenommen. Derzeit findet noch ein Fest statt. Die LGBTIQ-Community will so ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Homophobie in Deutschland und Europa setzen.

» Hamburger Morgenpost über Coming Out: "Die Ängste der Jugendlichen haben sich nicht geändert"

"Come as you are!" Das Motto des Junglesbenzentrums (Jule) in Hamburg steht in bunter Farbe an der Wand des Clubraums. Hier sind alle willkommen, die sich als Frauen identifizieren, nicht älter als 25 Jahre alt sind und der queeren Community angehören. Mit der MOPO haben die Leiterinnen des Projekts über die Themen in der Beratung gesprochen – und was ihre Tipps beim Coming Out sind.

» Hamburger Morgenpost: Wie sich ein US-Basketballstar für die LGBT-Community stark macht

Sie ist ein Superstar im US-Basketball-Team: Brittney Griner überragt mit ihren 2,03 Metern nicht nur durch ihre Körpergröße viele Konkurrentinnen, sondern führt ihre Mannschaft mit ihrer sportlichen Leistung immer wieder zum Sieg. Sie nutzt den Ruhm aber auch bewusst, um über ihre Homosexualität zu sprechen: Griner will vor allem die jüngere Generation dazu ermutigen, sich zu outen – und traditionelle Geschlechterrollen brechen.

» Hamburger Morgenpost interviewt Linus Giese: "Ich fühle mich wie ein Junge zwischen 14 und 16"

Linus Giese ist 35 Jahre alt. 31 Jahre davon lebte er als Frau, unglücklich und "wie ein Roboter". Über seinen Weg in ein Leben als trans Mann hat der Buchhändler und Blogger ein Buch geschrieben. Die MOPO sprach mit ihm über einen Kaffeebecher, der seit Jahren auf seinem Nachttisch steht, über lackierte Nägel und warum man Tränen vermissen kann.

» Hamburger Morgenpost über CSD 1980: Als Polizisten auf Lesben und Schwule einschlugen

Es sind brutale Szenen, die sich am 28. Juni 1980 am frühen Nachmittag im Sternschanzenpark abspielen: Polizeibeamte prügeln und treten auf Schwule und Lesben ein, obwohl die nichts weiter wollen als am Ende ihrer Demo gemütlich zu picknicken. Die Polizei sprüht den Menschen Reizgas ins Gesicht. Schließlich müssen zwei ins Krankenhaus.

» Hamburger Morgenpost: Warum wir den CSD weiter brauchen

Seit über 50 Jahren demonstrieren LSBTI-Menschen für ihre Rechte. Viel ist schon geschafft. Braucht es den CSD heute wirklich noch?

» Mein Krefeld: Warum der CSD so wichtig ist

2021 findet die zweite Auflage des Christopher Street Day (CSD) in Krefeld statt und dies ist auch gut so! Schließlich geht es hier um Werte wie Vielfalt und Toleranz. Und diese können gar nicht oft genug im Stadtbild auftauchen.

» Spiegel über Polyamorie: "Ein Dreier ist cool – aber die Liebe zu dritt gilt als nicht richtig"

Was passiert, wenn aus einer monogamen Ehe eine Dreierbeziehung entsteht? Im Podcast erzählen die Michalskis, wie ihnen der Alltag zu dritt gelingt und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.

» FR u.a. über Homophobie-Vorwürfe: Bundespolizei überprüft Ausbilder

Wegen des Verdachts auf eine rechte Vergangenheit untersucht die Bundespolizei die Biografie eines Professors für Sicherheitspolitik.

» B.Z. Berlin: AfD-Politiker Lindemann missfällt Teilnahme der BVG am CSD

Eine weltläufige BVG darauf fährt AfD-Verkehrsexperte Gunnar Lindemann (51) nicht ab. Mit ätzenden Fragen zur Teilnahme am Christopher Street Day (CSD) löcherte er den Senat.

» correctiv.org: Gendergerechte Sprache – Foto zeigt Vorschläge aus einem Sachbuch, keine Vorschriften

In Sozialen Netzwerken kursiert das Foto einer Buchseite, auf der verschiedene Begriffe zu lesen sind. Es fehlt Kontext.

» nd: Beendet die Gewalt gegen Queers!

Das weltoffene Berlin bleibt ein Hotspot queerfeindlicher Gewalt. Es kann lebensgefährlich sein, als queer wahrgenommen zu werden. Dass wir so viel über queerfeindliche Gewalt wissen, liegt auch an der Bewegung für queere Rechte in der Hauptstadt.

» nd über konservativen Rollback: Gruseln aufs angenehmste

Nur Willkürherrschaft und Terror im Ausland – wie wunderbar, dass es bei uns vergleichsweise besser ist – obwohl es nicht gut ist. So gerät aus dem Blick, dass auch bei uns überall der Rollback vorbereitet wird.

» FAZ über chinesische Olympiasiegerin: "Sie sehen aus wie ein Mannweib"

Die Kugelstoßerin Gong Lijiao wurde im chinesischen Staatsfernsehen mit sexistischen Sprüchen und einem traditionellen Frauenbild konfrontiert. Das löste eine Empörungswelle aus.

» Focus-Interview: Transgender-Frau Lucy über die Geschlechts-OP – "Das ist brutal, ich habe jeden Tag geweint"

Lucy Hellenbrecht (22) hat eine Geschlechtsangleichung vom Mann zur Frau vollzogen. Erst mit 16 Jahren wusste sie, dass etwas anders ist. Im Interview mit FOCUS Online spricht sie über die schlimmen Schmerzen der Operation, wie ihr privates Umfeld reagiert hat und was sie sich von anderen im Umgang mir ihr wünscht.

» t-online: Neues "Vogue"-Cover setzt Zeichen für Vielfalt

Die September-Ausgabe startet die amerikanische 'Vogue' mit einem Novum. Zum ersten Mal stehen Plus-Size- und Transgender-Models im Mittelpunkt, während Stars wie Bella Hadid oder Kaia Gerber nur als Randfiguren zu sehen sind.

» NDR:Kommentar zum CSD: Verschiedenheit macht uns stark

An vielen Orten in Hamburg weht die Regenbogenflagge. Tausende Menschen sind am Samstag zum Christopher Street Day bei der Fahrrad-Demo für Gleichberechtigung unterwegs sein. Da ist schon viel erreicht worden. Und doch ist der CSD auch heute noch wichtig, kommentiert Daniel Kaiser.