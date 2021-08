Ausgewählter Artikel:

» (09.08.2021) Volksstimme über Miss*ter CSD Sachsen-Anhalt: Titel geht an 28-jährigen Transmann aus Magdeburg

ie Aktionswochen des Christopher Street Days sollen auch in Magdeburg darauf aufmerksam machen, wie viel in Sachen Gleichberechtigung für Menschen, die nicht nach einer heterosexuellen Normativität leben, noch zu tun ist. Anschläge auch in den vergangenen Tagen zeigen das.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. August 2021

» Hamburger Morgenpost über "Lesbisch Schwule Filmtage": Ist das Kino heute queerer?

Im vergangenen Jahr mussten die Hamburger "Lesbisch Schwulen Filmtage" aufgrund der Corona-Pandemie ins Virtuelle wandern – eine riesige Umstellung für das älteste Queer-Filmfestival in Deutschland. Was für dieses Jahr geplant ist und wie sich die queere Repräsentation im Film verändert hat, darüber hat einer der Organisator:innen, Malte Legenhausen, mit der MOPO gesprochen.

» Volksstimme: Regenbogenfahne brennt vor der FDP in Magdeburg

Schon wieder ist eine Regenbogenfahne angesteckt worden. Dieses Mal auf dem Gelände des Landesverbands der FDP an der Walther-Rathenau-Straße.

» euronews: Tausende Teilnehmer*innen beim Amsterdamer Pride Walk

Die Veranstaltung will auf die Rechte von LGBT aufmerksam machen.

» WAZ über Ruhr CSD: Rund 1000 Menschen demonstrieren in Essen

1000 Menschen haben sich am CSD beteiligt, die Polizei Essen spricht von einem ruhigen Verlauf. Kritik gab es im Netz wegen mangelndem Abstand.

08. August 2021

» VRT über homophobe Äußerungen: Sporza-Journalist Eddy Demarez darf nach unangemessener Kritik an Belgian Cats nicht mehr auf Sendung

Der langjährige Sportkommentator hatte sich über die sexuelle Orientierung der Sportlerinnen und über ihr Aussehen ausgelassen, in der Annahme, das Mikrofon sei ausgeschaltet. Etwas später wurden Aufnahmen seiner Aussagen auf Twitter veröffentlicht. Mehrere Spielerinnen des Nationalteams und das Managementbüro, das einige der Basketballerinnen trainiert, reagierten empört.

» Nordkurier aus Neubrandenburg: Unbekannte klauen Regenbogenflagge in erster Nacht

Keine 24 Stunden hing das Symbol für Toleranz und gleichgeschlechtliche Liebe vor dem Bahnhof in Neubrandenburg. Unbekannte haben sie in der Nacht entwendet.

» ka-news interviewt Drag Queen Regenbogenhummel Vikky Winchester aus Karlsruhe: "Hatte noch nie Erfahrung mit Anfeindungen"

Sie nennt sich Regenbogenhummel Vikky Winchester, der Name ist schon mal äußerst goldig, schillernd und zudem Programm – die Lady hat buchstäblich Hummeln im Hintern und entführt Fans in ihren Shows jedes Mal aufs Neue in eine echte Fantasiewelt. Wir haben mit der extravaganten Künstlerin und Kunstfigur gesprochen.

» SRF: In Zürich predigt neu eine Regenbogen-Pfarrerin

Priscilla Schwendimann ist die erste Reformierte Pfarrerin im Zürcher Regenbogen-Pfarramt. Das sorgt auch für Unmut.

» Hamburger Morgenpost zum CSD: 10 Tipps – So wird man ein guter Verbündeter

Aljosha Muttardi (33) Arzt, YouTuber und Sohn einer Deutschen und eines libyschen Arztes, schenkt der MOPO Einblicke in seinen langen Weg zum Coming Out und erzählt, warum es auch danach noch schwer sein kann, man selbst zu sein.

» Hamburger Morgenpost interviewt "Princess Charming" Irina Schlauch: "Es hätte schon früher eine lesbische Dating-Show gebraucht"

Nachdem bereits zweimal ein "Prince Charming" seinen Traumprinzen im TV suchte, wurde es höchste Zeit für eine lesbische Dating-Show. Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch (30) wurde die erste "Princess Charming" – und suchte von Mai bis Juli die Richtige vor der Kamera. Aber auch wenn die Liebe zu Siegerin Lou nicht hielt, will sie die Erfahrung nicht missen. Warum? Erzählt sie im MOPO-Interview.

» Schweizer Illustrierte: Offener Brief an das Komitee "Nein zur Ehe für alle"

Ein weinendes Baby, dazu die Sätze "Ich habe keine Mama" und "Egoistische Homo-Adoptionen vor Kindswohl?", ein trauriges Kleinkind, das offenbar verzweifelt fragt "Ein Leben ohne Papa?" Die Kampagne des Komitees "Nein zur Ehe für alle" – bestehend aus Mitgliedern der SVP, der Mitte und der EDU – löst bei unserer Familienbloggerin Kopfschütteln aus. Zeit für ein paar offene Worte.

» nordbayern über CSD in Nürnberg: Starkes Signal für Toleranz und Offenheit für die Queer-Community

Die Veranstalter waren schier überwältigt: Zur großen Parade am Hauptwochenende des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) in Nürnberg strömten weit mehr Teilnehmer als erwartet. Als die letzten noch am Opernhaus standen, hatte die Spitze auf dem Weg über den Frauentorgraben und die Königstraße schon die Theatergasse erreicht.

07. August 2021

» BR24: 4.500 Menschen feiern CSD in Nürnberg

In Nürnberg haben heute rund 4.500 Menschen am Demonstrationszug zum Christopher-Street-Day teilgenommen. Derzeit findet noch ein Fest statt. Die LGBTIQ-Community will so ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Homophobie in Deutschland und Europa setzen.

» Hamburger Morgenpost über Coming Out: "Die Ängste der Jugendlichen haben sich nicht geändert"

"Come as you are!" Das Motto des Junglesbenzentrums (Jule) in Hamburg steht in bunter Farbe an der Wand des Clubraums. Hier sind alle willkommen, die sich als Frauen identifizieren, nicht älter als 25 Jahre alt sind und der queeren Community angehören. Mit der MOPO haben die Leiterinnen des Projekts über die Themen in der Beratung gesprochen – und was ihre Tipps beim Coming Out sind.

» Hamburger Morgenpost: Wie sich ein US-Basketballstar für die LGBT-Community stark macht

Sie ist ein Superstar im US-Basketball-Team: Brittney Griner überragt mit ihren 2,03 Metern nicht nur durch ihre Körpergröße viele Konkurrentinnen, sondern führt ihre Mannschaft mit ihrer sportlichen Leistung immer wieder zum Sieg. Sie nutzt den Ruhm aber auch bewusst, um über ihre Homosexualität zu sprechen: Griner will vor allem die jüngere Generation dazu ermutigen, sich zu outen – und traditionelle Geschlechterrollen brechen.

» Hamburger Morgenpost interviewt Linus Giese: "Ich fühle mich wie ein Junge zwischen 14 und 16"

Linus Giese ist 35 Jahre alt. 31 Jahre davon lebte er als Frau, unglücklich und "wie ein Roboter". Über seinen Weg in ein Leben als trans Mann hat der Buchhändler und Blogger ein Buch geschrieben. Die MOPO sprach mit ihm über einen Kaffeebecher, der seit Jahren auf seinem Nachttisch steht, über lackierte Nägel und warum man Tränen vermissen kann.

» Hamburger Morgenpost über CSD 1980: Als Polizisten auf Lesben und Schwule einschlugen

Es sind brutale Szenen, die sich am 28. Juni 1980 am frühen Nachmittag im Sternschanzenpark abspielen: Polizeibeamte prügeln und treten auf Schwule und Lesben ein, obwohl die nichts weiter wollen als am Ende ihrer Demo gemütlich zu picknicken. Die Polizei sprüht den Menschen Reizgas ins Gesicht. Schließlich müssen zwei ins Krankenhaus.

» Hamburger Morgenpost: Warum wir den CSD weiter brauchen

Seit über 50 Jahren demonstrieren LSBTI-Menschen für ihre Rechte. Viel ist schon geschafft. Braucht es den CSD heute wirklich noch?

» Mein Krefeld: Warum der CSD so wichtig ist

2021 findet die zweite Auflage des Christopher Street Day (CSD) in Krefeld statt und dies ist auch gut so! Schließlich geht es hier um Werte wie Vielfalt und Toleranz. Und diese können gar nicht oft genug im Stadtbild auftauchen.