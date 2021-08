Ausgewählter Artikel:

» (11.08.2021) ZDF: Verhasste Liebe – Homophobie weltweit

Noch immer werden viele LGBTQ-Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Opfer von Gewalt. Weltweit.

11. August 2021

» Iceland Review: Regenbogenflaggendieb darf gestohlene Flaggen mit Segen der Kirche behalten

"Wir hoffen, der Betreffende geht in sich und überlegt sich die Sache noch einmal," lautet der Kommentar von Pastor Dagur Fannar Magnússon, nachdem eine ungenannte Person, die sich offenbar vom Kampf der Homosexuellen um öffentliche Anerkennung gestört fühlte, eine ganze Anzahl von gehissten Regenbogenflaggen in Ostisland gestohlen hatte.

» Frankfurter Neue Presse über Kampagne von Mr. Gay Germany: "Liebe kennt keine Pause"

Die Gemüter schlagen hoch, wenn das Stichwort Fußballweltmeisterschaft 2022 fällt. Zum einen, weil sie stattfindet, wenn bei uns Winter ist. Doch das ist Benjamin Näßler egal. "Wo steht denn geschrieben, dass wir Europäer das Recht haben, dass sie immer während unseres Sommers stattfindet?", sagt der 32-Jährige. Was den amtierenden Mister Gay Germany aber wirklich nervt und was ihm Sorgen bereitet, ist, dass sie in Katar ausgetragen wird.

» Süddeutsche.de über Tschechien: Gespalten in der Frage der Ehe für alle

Die nächste Regierung könnte entscheiden, ob das Land die Ehe für alle erlaubt. Aktivisten versuchen, sie zum Wahlkampfthema zu machen.

» Tagesspiegel-Kommentar zum SPD-Wahlkampfspot: Ein Tabubruch, der nicht nötig war

Ein Wahlkampfspot der SPD zielt auf die Glaubensüberzeugung eines engen Mitarbeiters von Armin Laschet. Warum ist das problematisch? Ein Kommentar.

» Welt: "Thomas Anders brachte eine queere Männlichkeit in den Pop"

Die Achtziger stehen für Modesünden und der Aerobicstudios, doch auch viele Debatten und Konflikte von heute nahmen damals ihren Anfang. Der Autor Jens Balzer hat die Entwicklungen der Dekade neu geordnet – mit überraschenden Ergebnissen.

10. August 2021

» katholisch.de: Debatte um Text zu Homosexuellen – Müller greift deutsche Justiz an

In der Auseinandersetzung um einen Text des polnischen Priesters Dariusz Oko über Homosexuelle hat Kardinal Gerhard Ludwig Müller die deutsche Justiz scharf angegriffen. Diese hatte zuvor wegen Volksverhetzung einen Strafbefehl gegen Oko erlassen. S.a.: Nach homofeindlicher Tirade: Strafbefehl gegen katholischen Priester (27.07.2021)

» Tagesspiegel über FDP-Vorstoß zu Ghana: "Schweigen des Bundes zur Gefährdung von LGBTI Personen beschämend"

Einem Gesetzentwurf zufolge droht queeren Personen in Ghana künftig mehrere Jahre Freiheitstrafe. Die FDP fordert die Bundesregierung auf zu intervenieren.

» Lokalkompass über Ruhr CSD 2021: Essen unter dem Zeichen des Regenbogens – Vielfalt ist Normalität

Am ersten Samstag im August stand Essen endlich wieder unter dem Regenbogen. Am 7. August zeigten in der Essener City viele hundert Menschen, dass trotz Pandemien, gefährlichem Klimawandel und versuchter Einschränkungen in vielen Staaten, auch ein fröhlicher Christopher Street Day möglich ist.

» SRF: Die "Ehe für alle" ist nicht für alle

Am 26.9. stimmen wir über die "Ehe für alle" ab. Warum ein lesbisches Paar heiraten will und ein Chemiker dagegen ist.

» Nau: Ehe für alle – Deshalb sagt Dominique Rinderknecht Ja

Am 26. September wird in der Schweiz über die "Ehe für alle" abgestimmt. Model Dominique Rinderknecht schreibt in einem Gastbeitrag, weshalb sie Ja stimmt.

» Nordkurier aus Neubrandenburg: Regenbogenflaggen hängen nach Diebstahl wieder am Bahnhof

Die vor dem Neubrandenburger Bahnhof gestohlenen Regenbogenflaggen sind zügig ersetzt worden. Dennoch werden Zeugen des Diebstahls gesucht.

09. August 2021

» Abendzeitung: "Prince Charming"-Kandidat Bon spricht Klartext über schwule Community in München – "Oft rassistisch"

Als 'Prince Charming' geht Kim Tränka bald auf die Suche nach der Liebe. Ob er in Kandidat Bon seinen Traummann findet? Die AZ hat mit dem Münchner 'Prince Charming'-Teilnehmer gesprochen, der beim schwulen Bachelor auf TVNow landen will.

» Telepolis: Queerschießen Schweden – Regenbogen-Kampagne der Streitkräfte in der Kritik

Befürwortern geht es einerseits um LGBT-Rechte. Nicht zuletzt wollen sie aber auch gegenüber Russland gut dastehen. S.a.: "Eine Flagge, die es wert ist, verteidigt zu werden" (03.08.2021)

» Tsüri: Nach 1. August-Rede von trans Mensch – So politisch ist Tanzen im Club

Am vergangenen 1. August wurde im Clubraum der Roten Fabrik die wohl erste Rede eines trans Menschen zum Nationalfeiertag der Schweiz übertragen: Während Mo Brunold in Langnau am Albis die Probleme des Landes aufzeigt, fiebert die Rote Fabrik mit. Ein wertvoller Kontakt, der neue Standards setzt und beweist, dass das Private auch politisch ist.

» Volksstimme über Miss*ter CSD Sachsen-Anhalt: Titel geht an 28-jährigen Transmann aus Magdeburg

ie Aktionswochen des Christopher Street Days sollen auch in Magdeburg darauf aufmerksam machen, wie viel in Sachen Gleichberechtigung für Menschen, die nicht nach einer heterosexuellen Normativität leben, noch zu tun ist. Anschläge auch in den vergangenen Tagen zeigen das.

» Hamburger Morgenpost über "Lesbisch Schwule Filmtage": Ist das Kino heute queerer?

Im vergangenen Jahr mussten die Hamburger "Lesbisch Schwulen Filmtage" aufgrund der Corona-Pandemie ins Virtuelle wandern – eine riesige Umstellung für das älteste Queer-Filmfestival in Deutschland. Was für dieses Jahr geplant ist und wie sich die queere Repräsentation im Film verändert hat, darüber hat einer der Organisator:innen, Malte Legenhausen, mit der MOPO gesprochen.

» Volksstimme: Regenbogenfahne brennt vor der FDP in Magdeburg

Schon wieder ist eine Regenbogenfahne angesteckt worden. Dieses Mal auf dem Gelände des Landesverbands der FDP an der Walther-Rathenau-Straße.

» euronews: Tausende Teilnehmer*innen beim Amsterdamer Pride Walk

Die Veranstaltung will auf die Rechte von LGBT aufmerksam machen.

» WAZ über Ruhr CSD: Rund 1000 Menschen demonstrieren in Essen

1000 Menschen haben sich am CSD beteiligt, die Polizei Essen spricht von einem ruhigen Verlauf. Kritik gab es im Netz wegen mangelndem Abstand.