13. August 2021

» Bote der Urschweiz: Caroline Chevin singt für die Ehe für alle

Schweizer Musikerinnen und Musiker erheben ihre Stimmen für die Ehe für alle. Sie veröffentlichen gemeinsam den Song "Ja, ich will" zur Abstimmung. Namhafte Künstler wie Adrian Stern, Dabu Fantastic, ZiBBZ und Lucas Fischer singen für die Ehe für alle. Auch die Weggiser Sängerin Caroline Chevin war sofort dabei, als sie die Anfrage für die Songaufnahme erhielt.

» ze.tt über Queerfeindlichkeit: "Auf der Straße haben Menschen schon mehrmals Essen nach mir geworfen"

Verlacht, beleidigt oder körperlich bedroht zu werden, ist für sie Alltag: Zwei queere Menschen erzählen, warum sie sich in der Öffentlichkeit nicht sicher fühlen.

12. August 2021

» Salzburger Nachrichten: Größte Regenbogenfahne Österreichs soll am Samstag in Unken wehen

Am Samstag gibt es in Unken die erste Regenbogenparade in der Geschichte der Gemeinde. Dafür wurde die größte Regenbogenfahne Österreichs genäht.

» Abendzeitung: Landshut bekommt Beratungsstelle für queere Menschen

Die neue Anlaufstelle wurde Anfang August eröffnet und soll ein erster Baustein für ein flächendeckendes Netz solcher Angebote in Niederbayern sein.

» Musikexpress über die Queerness von "Masters Of The Universe: Revelation": "Nimm mich, He-Man!"

Schauplatz der aktuellen Popwoche ist der Planet Eternia. Anlässlich der woke-inspirierten Neu-Sortierung des "Masters Of The Universe"-Kosmos betrachtet Linus Volkmann das queere Geschehen auf Castle Grayskull. Und jenes geht weit über die neue Netflix-Trickserie "Revelation" hinaus. Nimm mich hinter der interstellaren Muckibude, He-Man!

» VICE: So leiden ungarische Dragqueens unter der Orbán-Regierung

Die Drag-Szene in Budapest floriert, gleichzeitig sind die rechtspopulistische Fidesz-Partei und die von ihr inszenierte mediale Hetzjagd eine wachsende Gefahr.

» Luzerner Zeitung: "He", "she" oder "they"? Die freundlichen Grüsse in Geschäfts-E-Mails werden inklusiver – mit prominenter Unterstützung

Von Apple-Chef bis zur US-Vizepräsidentin: Vermehrt bekennen sich Menschen online mit Pronomen zu ihrer Geschlechteridentität. Nun unternimmt erstmals auch der Chef eines der zwanzig grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen diesen Schritt.

» Kleine Zeitung aus Klagenfurt: Regenbogen-Zebrastreifen wird nächste Woche installiert

Am Heuplatz in Klagenfurt wird bereits kommende Woche der Regenbogen-Zebrastreifen installiert. Aus den Reihen der FPÖ kam der Gegenvorschlag, einen Teil des Zebrastreifens in den Farben der Kärntner Flagge zu färben.

» MDR: Junger Mann aus Aschersleben produziert Podcast über queeres Leben auf dem Land

Coming-out auf dem Land für den Podcaster Fabian Schrader war das in seiner Jugend keine Möglichkeit. In seinem Podcast widmet er sich nun queeren Menschen aus ländlichen Regionen und schafft Sichtbarkeit.

» Spiegel über Grab einer nichtbinären Person in Finnland: Ist diese 1000 Jahre alte Kriegerin vielleicht gar keine?

Lange glaubten Experten, in einem Grab in Finnland sei eine mächtige Kriegerin bestattet worden. Analysen legen nun aber nahe: Womöglich handelt es sich um eine Person nicht-binären Geschlechts.

» Süddeutsche.de über Riccardo Simonetti: Im Garten Eden

Riccardo Simonetti fällt als Moderator im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf. Passt das?

» Gießener Allgemeine über Soli-Kundgebung: Hüttenberger zeigen Regenbogen-Flagge

Hüttenberg (pad). Ein Supermarkt ist per se ein weltoffener Ort. Hier kommen Menschen verschiedener Nationalitäten, aber auch sexueller Ausrichtung zusammen, um Lebensmittel einzukaufen. Auch die Wurzeln der Mitarbeiter sind meist bunt gemischt. Daher ist die Regenbogenflagge ein passendes Zeichen der Offenheit.

» WAZ: Wo sich Gelsenkirchener im Alltag ausgegrenzt fühlen

Ehrenamtliche von St. Hippolytus machen mit Straßenkreide auf Facetten der Diskriminierung aufmerksam. Wie Gelsenkirchener darauf reagieren.

» Märkische Allgemeine über Proteste in Bestensee: Homosexuelle treffen sich am kleinen Tonsee

Am kleinen Tonsee hat sich ein Treff für Homosexuelle etabliert. Anwohner beschweren sich über die Männer, die zu zweit, aber auch in Gruppen Sex miteinander haben: Im Wald, am Strand, auf der Wiese.

» FR über Frankfurter Schirn: Gilbert & George zu Besuch

Das britische Kunstduo Gilbert & George schaut bei seiner eigenen Schirn-Ausstellung in Frankfurt vorbei. Und erzählt, warum Madonna bei einem Dinner mit ihnen wütend wurde.

» Westfälische Nachrichten: Gänsehautmomente im KCM

Im Einsatz für andere ? das ist es, was Ehrenamtliche gemeinsam haben. In einer Serie stellen wir Engagierte aus Münster vor. Zum Beispiel Norman Devantier, der sich im KCM-Schwulenzentrum Münster engagiert.

11. August 2021

» hr-Interview: Angriff auf Prince Charming Gewinner Lauritz Hofmann in Frankfurt

Warum sind selbst junge Leute homophob? S.a.: Schwulenfeindlicher Angriff auf "Prince Charming"-Gewinner (09.08.2021)

» evangelisch.de zur CSD-Saison: Was fordern wir – von anderen und von uns?

Jede CSD-Saison, jede Parade hat ihre Forderungen an die Gesellschaft. Etwas verhaltener wird es, wenn es um das Miteinander in der eigenen Community geht. Dabei wäre das wichtiger denn je.

» Iceland Review: Regenbogenflaggendieb darf gestohlene Flaggen mit Segen der Kirche behalten

"Wir hoffen, der Betreffende geht in sich und überlegt sich die Sache noch einmal," lautet der Kommentar von Pastor Dagur Fannar Magnússon, nachdem eine ungenannte Person, die sich offenbar vom Kampf der Homosexuellen um öffentliche Anerkennung gestört fühlte, eine ganze Anzahl von gehissten Regenbogenflaggen in Ostisland gestohlen hatte.