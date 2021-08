Ausgewählter Artikel:

» (14.08.2021) t-online über queerfeindliche Angriffe: "Ich hatte nicht erwartet, dass mir in Köln etwas passiert"

Nach den Angriffen in der Schaafenstraße stellt sich die Frage, wie queerfreundlich Köln tatsächlich ist. Betroffene erzählen von Beleidigungen und körperlichen Angriffen in der Innenstadt. Auch die statistische Zahl der Angriffe auf Homosexuelle steigt an.

14. August 2021

» buten un binnen: Warum ein queeres Leben in Bremerhaven noch nicht ganz einfach ist

Queere Menschen erleben in ihrem Alltag im öffentlichen Raum noch immer Diskriminierung, wie sie erzählen. Es fehle an sicheren Orten auch in Bremerhaven.

» Tagesspiegel über Ades Zabels neues Neuköllnical im Kreuzberger BKA: Edith Schröder for Kanzlerin

Wir beklauen Karstadt: Die Ades-Zabel-Company persifliert in der Show Tatort Neukölln die Berliner Wohnungssituation.

» heise online über Robotik und Genderforschung: "Roboter sind queer"

An humanoiden Robotern wird das Geschlecht nicht nur sozial, sondern auch unmittelbar körperlich konstruiert. Das könnte der Geschlechterforschung helfen.

» BR.de über Kritik an Amazon: Warum wir Diversität keinem Monopolisten überlassen sollten

Vor jetzt bald zwei Wochen hat Amazon ein Inklusions-Playbook vorgestellt, mit dem der Konzern Diversität in der Film und Fernseh-Branche fördern möchte. Leider ist der Schuss ziemlich nach hinten losgegangen – der Aufschrei über die Aktion war groß. Ferdinand Meyen erzählt euch, warum und wie Diversität in Filmen wirklich gelingen könnte.

» Mannheimer Morgen: Happy Pride! Grußwort von CSD-Schirmherrin Ilka Sobottke

Die Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke ist Schirmherrin des CSD. Das ist ihre Botschaft an die Community.

» RTI Radio Taiwan International: Erste gleichgeschlechtliche Ehe von Paar aus Taiwan und Macau

Ein taiwanischer Staatsbürger und sein Partner aus Macau haben heute als erstes gleichgeschlechtliches Paar aus Taiwan und Macau ihre Ehe registriert.

» Nordkurier: Zeugenhinweis nach Beschädigung von Regenbogenflaggen

Eine Passantin meldete, dass sie gesehen habe, wie sich vier bis fünf ausländisch aussehende Männer an der Regenbogenflagge in Neubrandenburg zu schaffen machten.

» Rottaler Anzeiger: Trans-Kind Julana und ihr schwerer Weg vom Jungen zum Mädchen

Julana Victoria Gleisenberg ist elf Jahre alt und hat ein Kinderbuch geschrieben. "Endlich ich" erzählt von einem Mädchen, das als Junge zur Welt gekommen ist.

13. August 2021

» RND: Glücklicher Tag – Schwerstkranker heiratet seinen Partner auf der Palliativstation

Der schwerstkranke Kristian Fett gab auf der Palliativstation des Helios-Klinikums Gifhorn seinem Mann Manuel das Jawort. Die Station wurde zum Standesamt, einen Tag lang sollte der Patient seine Erkrankung vergessen können. Auch für das Team war die Vermählung sehr emotional und berührend.

» ze.tt über Queerfeindlichkeit: "Auf der Straße haben Menschen schon mehrmals Essen nach mir geworfen"

Verlacht, beleidigt oder körperlich bedroht zu werden, ist für sie Alltag: Zwei queere Menschen erzählen, warum sie sich in der Öffentlichkeit nicht sicher fühlen.

» 95.5 Charivari: Parkbänke in Regenbogenfarben für München?

Wird es schon bald Parkbänke in Regenbogenfarben im Münchner Stadtgebiet geben? Das zumindest möchten gleich mehrere Parteien initiieren.

12. August 2021

» Salzburger Nachrichten: Größte Regenbogenfahne Österreichs soll am Samstag in Unken wehen

Am Samstag gibt es in Unken die erste Regenbogenparade in der Geschichte der Gemeinde. Dafür wurde die größte Regenbogenfahne Österreichs genäht.

» Abendzeitung: Landshut bekommt Beratungsstelle für queere Menschen

Die neue Anlaufstelle wurde Anfang August eröffnet und soll ein erster Baustein für ein flächendeckendes Netz solcher Angebote in Niederbayern sein.

» Musikexpress über die Queerness von "Masters Of The Universe: Revelation": "Nimm mich, He-Man!"

Schauplatz der aktuellen Popwoche ist der Planet Eternia. Anlässlich der woke-inspirierten Neu-Sortierung des "Masters Of The Universe"-Kosmos betrachtet Linus Volkmann das queere Geschehen auf Castle Grayskull. Und jenes geht weit über die neue Netflix-Trickserie "Revelation" hinaus. Nimm mich hinter der interstellaren Muckibude, He-Man!

» VICE: So leiden ungarische Dragqueens unter der Orbán-Regierung

Die Drag-Szene in Budapest floriert, gleichzeitig sind die rechtspopulistische Fidesz-Partei und die von ihr inszenierte mediale Hetzjagd eine wachsende Gefahr.

» Luzerner Zeitung: "He", "she" oder "they"? Die freundlichen Grüsse in Geschäfts-E-Mails werden inklusiver – mit prominenter Unterstützung

Von Apple-Chef bis zur US-Vizepräsidentin: Vermehrt bekennen sich Menschen online mit Pronomen zu ihrer Geschlechteridentität. Nun unternimmt erstmals auch der Chef eines der zwanzig grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen diesen Schritt.

» Kleine Zeitung aus Klagenfurt: Regenbogen-Zebrastreifen wird nächste Woche installiert

Am Heuplatz in Klagenfurt wird bereits kommende Woche der Regenbogen-Zebrastreifen installiert. Aus den Reihen der FPÖ kam der Gegenvorschlag, einen Teil des Zebrastreifens in den Farben der Kärntner Flagge zu färben.

» MDR: Junger Mann aus Aschersleben produziert Podcast über queeres Leben auf dem Land

Coming-out auf dem Land für den Podcaster Fabian Schrader war das in seiner Jugend keine Möglichkeit. In seinem Podcast widmet er sich nun queeren Menschen aus ländlichen Regionen und schafft Sichtbarkeit.

» Spiegel über Grab einer nichtbinären Person in Finnland: Ist diese 1000 Jahre alte Kriegerin vielleicht gar keine?

Lange glaubten Experten, in einem Grab in Finnland sei eine mächtige Kriegerin bestattet worden. Analysen legen nun aber nahe: Womöglich handelt es sich um eine Person nicht-binären Geschlechts.