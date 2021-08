Ausgewählter Artikel:

» (16.08.2021) Soester Anzeiger: Nicole heiratet Nicole – Ehepaar trägt die identischen Vor- und auch Nachnamen

Als das Paar das Aufgebot bestellte, musste man im Standesamt direkt noch einmal nachfragen, ob man sich nicht verhört hatte: Denn Nicole wollte Nicole heiraten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. August 2021

» Ostholstein Presse: Höhepunkte, Pride Parade und Dildo-Weitwurf in Heiligenhafen

Vom Prosecco Stößchen über Flamingo Bingo und Pride Parade bis hin zum Dildo-Weitwurf am Strand: Regenbogenbunt, schrill, gewagt, frivol wurde am Wochenende beim Beach Pride Festival des Beach Motels Heiligenhafen gefeiert.

» Deutsche Welle über die Tenacious Unicorn Ranch: Zufluchtsort und Hassobjekt

Die Tenacious Unicorn Ranch ist ein Zufluchtsort für eine Transgender-Community in Colorado, USA. Doch dies gefällt nicht jedem: Es häufen sich die Morddrohungen gegen die Bewohner. Nun bewaffnen sie sich.

» 20 Minuten: SVP-Politiker schiesst mit Flüchtlings-Post gegen "Ehe für alle"

Der Aargauer SVP-Politiker Naveen Hofstetter hat mit einem Post zur "Ehe für alle" einen Shitstorm ausgelöst. Von einem Fehler will er nicht sprechen.

» SRF: Geschlechtsneutrale Pässe und Transquote – modernes Argentinien

Argentiniens Präsident gibt seinen LGBTI-Einwohnern ein Stück Freiheit. Vorerst aber vor allem auf dem Papier.

» Moviepilot: Peinliche Marvel-Enttäuschung – Das Outing der ersten queeren Hauptfigur im MCU ist eine Farce

Lokis Outing in der gleichnamigen Marvel-Serie ist auf den ersten Blick ein Riesending, doch bei näherer Betrachtung offenbart sich die peinliche Prüderie Disneys einmal mehr.

15. August 2021

» verqueert: Der neue Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt aus queerer Perspektive – ein wenig Licht und viel Schatten

Nach der Landtagswahl im Mai 2021 in Sachsen-Anhalt will sich eine Koalition aus CDU, SPD und FDP bilden, obwohl bereits die Stimmen von CDU und SPD zu einer knappen Mehrheit reichen würden. Für das Dreierbündnis wurde nun ein Entwurf für einen Koalitionsvertrag vorgestellt.

» Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg: Eva Fysaraki will ein "Rainbow Café" gründen

Damit soll eine Anlaufstelle für queere Menschen geschaffen werden.

» Blick: "Ehe für alle" spaltet die Christen

Die "Ehe für alle" hat wenig mit dem Gang zum Altar zu tun. Trotzdem denken viele bei der Abstimmung darüber an die Kirche ? das sorgt dort für Streit

» Berner Zeitung: Schwule und Lesben "heirateten" auf dem Berner Helvetiaplatz

Am Samstagnachmittag feierten auf dem Berner Helvetiaplatz zahlreiche Männer- und Frauenpaare eine symbolische Hochzeit und warben damit für ein Ja bei der bevorstehenden Abstimmung.

» ORF: Regenbogenparade in Unken gegen Diskriminierung

Mit der ersten Regenbogenparade im Pinzgau unter dem Motto Die Welt ist bunter als du glaubst setzte Unken am Samstag ein Zeichen gegen die Diskriminierung Homosexueller. Die Parade war eine Reaktion darauf, dass im Juni eine am Kirchtum gehisste Regenbogenfahne abgeschnitten wurde.

» Nordkurier: Mehr als 600 Menschen beim CSD in Neubrandenburg

Der Christopher Street Day sorgte am Sonnabend für eine volle Innenstadt von Neubrandenburg. MV-Sozialministerin Drese forderte vor Ort die Gleichstellung von Blutspendern, unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung.

» MDR: Farbenfrohe Demonstration für die Rechte queerer Menschen in Magdeburg

Zum 20. Mal wurde in Magdeburg der CSD gefeiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten unter dem Motto "Ein flotter Dreier fürs Grundgesetz" mehr Rechte für queere Menschen. Ein Einblick.

» Rhein-Neckar-Zeitung aus Mannheim: Mehrere hundert Teilnehmer beim Rad-CSD

Sie demonstrierten unter dem Motto "Na K.L.A.R." für gleiche Rechte der LGBTQ-Community.

14. August 2021

» t-online über queerfeindliche Angriffe: "Ich hatte nicht erwartet, dass mir in Köln etwas passiert"

Nach den Angriffen in der Schaafenstraße stellt sich die Frage, wie queerfreundlich Köln tatsächlich ist. Betroffene erzählen von Beleidigungen und körperlichen Angriffen in der Innenstadt. Auch die statistische Zahl der Angriffe auf Homosexuelle steigt an.

» buten un binnen: Warum ein queeres Leben in Bremerhaven noch nicht ganz einfach ist

Queere Menschen erleben in ihrem Alltag im öffentlichen Raum noch immer Diskriminierung, wie sie erzählen. Es fehle an sicheren Orten auch in Bremerhaven.

» Tagesspiegel über Ades Zabels neues Neuköllnical im Kreuzberger BKA: Edith Schröder for Kanzlerin

Wir beklauen Karstadt: Die Ades-Zabel-Company persifliert in der Show Tatort Neukölln die Berliner Wohnungssituation.

» heise online über Robotik und Genderforschung: "Roboter sind queer"

An humanoiden Robotern wird das Geschlecht nicht nur sozial, sondern auch unmittelbar körperlich konstruiert. Das könnte der Geschlechterforschung helfen.

» BR.de über Kritik an Amazon: Warum wir Diversität keinem Monopolisten überlassen sollten

Vor jetzt bald zwei Wochen hat Amazon ein Inklusions-Playbook vorgestellt, mit dem der Konzern Diversität in der Film und Fernseh-Branche fördern möchte. Leider ist der Schuss ziemlich nach hinten losgegangen – der Aufschrei über die Aktion war groß. Ferdinand Meyen erzählt euch, warum und wie Diversität in Filmen wirklich gelingen könnte.

» Mannheimer Morgen: Happy Pride! Grußwort von CSD-Schirmherrin Ilka Sobottke

Die Mannheimer Pfarrerin Ilka Sobottke ist Schirmherrin des CSD. Das ist ihre Botschaft an die Community.