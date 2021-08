Ausgewählter Artikel:

» (17.08.2021) PC Games über "Rainbow Six: Siege": Erster Transgender-Operator kommt

Anja "Osa" Jankovi ist nicht nur der erste Transgender-Operator in "Rainbow Six": Siege, sie bringt auch ein kugelsicheres Schild mit.

17. August 2021

» Welt: Wie kann eine Berliner Queer-Party gegen Israel sein?

Obwohl man für schwulen Sex in Gaza ins Gefängnis kommt, fühlt sich eine queere Partyreihe der palästinensischen Befreiung verbunden und beendet die Zusammenarbeit mit einem Techno-Club, der zu Israel steht. Eine Groteske aus dem Berliner Nachtleben.

» Mimikama-Shortcheck: Laschet-Tweet "Diversity" kein Fake

Laut einem Screenshot, der auf Social Media verbreitet wird, sieht CDU-Politiker Laschet das klassische Familienmodell als Diversität an.

» Süddeutsche.de: Coming-out am Arbeitsplatz

Wollen Lesben und Schwule ihren Kollegen erzählen, wen sie lieben? Eine Umfrage erforscht, wie viele Menschen sich im Job outen.

» watson: Diskriminierung im Sport und wie es auch anders geht

Auch der Sport ist von Klischees geprägt: Dass es ganz grundsätzlich keine schwulen Fussballer gibt, sondern nur schwule Pässe, der Frauensport weniger attraktiv ist als der Männersport und echte Spitzenleistungen bedeuten, höher zu springen, schneller zu laufen und weiter zu werfen. Diese drei Menschen zeigen, dass es auch anders geht. Rugby-Spielerin Angela Stadelmann ist Laudatorin, Basketballer Marco Lehmann ist nominiert und Bruno Barth ist Mitglied der Jury der Swiss Diversity Awards 2021 am 04. September in Bern.

» Westfälische Nachrichten über Theaterstück "Buen Camino": Mutig zu seinen Gefühlen stehen

Lange musste die Projektgruppe "Junges Theater" warten, bis sie ihr in der vergangenen Spielzeit entwickeltes Stück präsentieren konnten. Dafür war die Resonanz umso beeindruckender

» Westfälische Nachrichten: Regenbogenflaggen erneut zerstört

Mehrere Regenbogenfahnen an der St.-Ida-Kirche in Gremmendorf wurden abgerissen, angekokelt oder gestohlen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art – die Kirchengemeinde hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

» Kirche+Leben: Kirchen feiern bei Christopher-Street-Day-Premiere im hohen Norden mit

In Wilhelmshaven findet erstmals ein Christopher-Street-Day statt. Zu diesem regionalen Treffen homo-, bi, inter- und transsexueller Menschen werden mehrere hundert Gäste erwartet. Die Gemeinde St. Willehad feiert am Vorabend beim ökumenischen Gottesdienst mit.

» infosperber über NZZ-Berichterstattung: Von der Diskriminierung zum "Vorteil"

US-Präsident Joe Biden hat als Botschafter für die Schweiz Scott Miller nominiert. Die NZZaS kennt Scott Millers "Vorteile".

» Tagesspiegel spricht mit dgti über Jamila: Demo gegen Abschiebung einer trans Frau aus Äthiopien

In Äthiopien war Jamila massiver Gewalt ausgesetzt. Trotzdem wurde ihr Asylantrag in Deutschland abgelehnt. Organisationen wie die dgti protestieren dagegen.

16. August 2021

» taz-Podcast Couchreport: "Queer sein ist Fun"

Darf Sängerin Billie Eilish schreiben I love Girls, obwohl sie nicht queer ist? Ein Podcast über Comings-Outs, queeres Storytelling und Marketing.

» Ostholstein Presse: Höhepunkte, Pride Parade und Dildo-Weitwurf in Heiligenhafen

Vom Prosecco Stößchen über Flamingo Bingo und Pride Parade bis hin zum Dildo-Weitwurf am Strand: Regenbogenbunt, schrill, gewagt, frivol wurde am Wochenende beim Beach Pride Festival des Beach Motels Heiligenhafen gefeiert.

» Deutsche Welle über die Tenacious Unicorn Ranch: Zufluchtsort und Hassobjekt

Die Tenacious Unicorn Ranch ist ein Zufluchtsort für eine Transgender-Community in Colorado, USA. Doch dies gefällt nicht jedem: Es häufen sich die Morddrohungen gegen die Bewohner. Nun bewaffnen sie sich.

» Soester Anzeiger: Nicole heiratet Nicole – Ehepaar trägt die identischen Vor- und auch Nachnamen

Als das Paar das Aufgebot bestellte, musste man im Standesamt direkt noch einmal nachfragen, ob man sich nicht verhört hatte: Denn Nicole wollte Nicole heiraten.

» 20 Minuten: SVP-Politiker schiesst mit Flüchtlings-Post gegen "Ehe für alle"

Der Aargauer SVP-Politiker Naveen Hofstetter hat mit einem Post zur "Ehe für alle" einen Shitstorm ausgelöst. Von einem Fehler will er nicht sprechen.

» SRF: Geschlechtsneutrale Pässe und Transquote – modernes Argentinien

Argentiniens Präsident gibt seinen LGBTI-Einwohnern ein Stück Freiheit. Vorerst aber vor allem auf dem Papier.

» Moviepilot: Peinliche Marvel-Enttäuschung – Das Outing der ersten queeren Hauptfigur im MCU ist eine Farce

Lokis Outing in der gleichnamigen Marvel-Serie ist auf den ersten Blick ein Riesending, doch bei näherer Betrachtung offenbart sich die peinliche Prüderie Disneys einmal mehr.

15. August 2021

» verqueert: Der neue Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt aus queerer Perspektive – ein wenig Licht und viel Schatten

Nach der Landtagswahl im Mai 2021 in Sachsen-Anhalt will sich eine Koalition aus CDU, SPD und FDP bilden, obwohl bereits die Stimmen von CDU und SPD zu einer knappen Mehrheit reichen würden. Für das Dreierbündnis wurde nun ein Entwurf für einen Koalitionsvertrag vorgestellt.

» Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg: Eva Fysaraki will ein "Rainbow Café" gründen

Damit soll eine Anlaufstelle für queere Menschen geschaffen werden.

» Blick: "Ehe für alle" spaltet die Christen

Die "Ehe für alle" hat wenig mit dem Gang zum Altar zu tun. Trotzdem denken viele bei der Abstimmung darüber an die Kirche ? das sorgt dort für Streit